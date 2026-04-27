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पायलट की दोनों टांगें कांग्रेस में, उम्मीद करता हूं अब वे हमें छोड़कर नहीं जाएंगे : गहलोत

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट सहित कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 4:51 PM IST

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जयपुर : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर तंज कसा है. गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट की दोनों टांगें कांग्रेस में हैं और मुझे उम्मीद है कि वो अब हमें छोड़कर नहीं जाएंगे. सोमवार को बंगाल से जयपुर आए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की ओर से सचिन पायलट को बहरूपिया बताए जाने के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की दोनों टांगें कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगी. अब वो भटकेंगे नहीं. पहले वो हमारे लोगों को गुमराह करके मानेसर ले गए थे, लेकिन अब सचिन पायलट को भी अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं. अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं. हमारी पूरी पार्टी उनके साथ एकजुट है. राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल ने सचिन पायलट को लेकर कहा था कि टोंक का विधायक बहरूपिया है. उसकी एक टांग टोंक में रहती है एक पता नहीं कहां रहती है, इसीलिए हम टोंक में सभा करके यहां की चारों सीटें जीतेंगे.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)

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बंगाल में धनबल का दुरुपयोग हो रहा है : बंगाल चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बंगाल में धनबल का दुरुपयोग हो रहा है. चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं. आजादी के बाद यह पहला मौका है जब इस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका सामने आई है. बंगाल में इस तरह का आतंक पहले कभी नहीं देखा है. SIR का आतंक अलग ही है. 90 लाख लोगों के वोट काट दिए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 21 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव स्थगित करने चाहिए थे यह उनकी ड्यूटी है. लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है.

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लोकतंत्र को खत्म करना चाहते : उन्होंने कहा कि चुनाव कोई भी जीते, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए. बंगाल में लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स और बख्तर बंद गाड़ियां नजर आ रही हैं, जैसे यहां पर चुनाव नहीं कुछ और हो रहा हो. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से संघ और भाजपा काम कर रहे हैं यह लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं. अगर बंगाल में भाजपा की जीत होती है तो यह भाजपा की जीत नहीं बल्कि चुनाव आयोग की ओर से अपनाए जा रहे हथकंडों की जीत होगी.

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राजस्थान में एजेंसियां फेल : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी को लेकर कहा कि राजस्थान में एजेंसियां फेल हैं. कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज राजस्थान में नहीं बची है. कई दिनों से राजस्थान में कोर्ट और विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन यह धमकियां कौन दे रहा है? कहां से ईमेल आ रही है? इसके बारे में कुछ नहीं पता है. वहीं, आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के विलय हो जाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह स्पीकर के कहने पर हुआ होगा. इसकी क्या प्रक्रिया है, यह अलग बात है. अगर कोई इसकी शिकायत करेगा तो उसकी जांच भी की जाएगी.

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