बजट को लेकर गहलोत का हमला, बोले- कोई बड़ी घोषणा नहीं, ईआरसीपी का जिक्र तक नहीं

अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार के बजट में कोई घोषणा ऐसी नहीं है जिसे व्यापक जनहित में कहा जा सके.

Rajasthan Budget 2026
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 9:01 PM IST

जयपुर: राज्य के भजनलाल सरकार की ओर से विधानसभा पेश किए गए बजट को जहां सत्ता पक्ष ने ऐतिहासिक करार दिया है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बताया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट ने आमजन को निराश किया है. गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया बजट न सिर्फ निराशाजनक है, बल्कि प्रदेश की जनता में भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा करने वाला है. भाजपा सरकार के बजट में कोई घोषणा ऐसी नहीं है जिसे व्यापक जनहित में कहा जा सके. समाज का हर वर्ग इस बजट को देखकर हताश होगा.

ERCP जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र तक नहीं: इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाली भाजपा सरकार ने पूरे बजट में रिफाइनरी तथा ERCP जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र तक नहीं किया है. पिछले बजट में रिफाइनरी का उद्घाटन अगस्त, 2025 तक करने की घोषणा की गई, जो आज तक पूरी नहीं हुई है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर वर्ष 15% बढ़ोत्तरी का प्रावधान कांग्रेस सरकार ने किया था. पिछले दो बजट में इस बढ़ोत्तरी की घोषणा भी की जाती थी, परन्तु इस बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोत्तरी की कोई घोषणा न होने से 90 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों में निराशा हुई है.

बजट में युवाओं के लिए भर्ती की घोषणा नहीं: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी की आस लगाकर बैठे युवाओं के लिए किसी बड़ी भर्ती की घोषणा नहीं की गई है. कम पदों पर भी भर्तियां संविदा आधार पर करने की घोषणा की है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (STA) बनाने की घोषणा की गई है, पर NTA बीते दिनों विवादों का केन्द्र बनी थी. RPSC में सदस्य संख्या बढ़ाकर 10 करने वाली भाजपा सरकार अभी तक RPSC सदस्यों की रिक्तियों तक को नहीं भर सकी है. STA केवल और केवल भाजपा सरकार के दौरान हो रहे OMR घोटाले से युवाओं का ध्यान हटाने की कवायद लगती है.

स्वास्थ्य बीमा योजना पर भ्रम: गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान गरीब वर्ग के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा राशन किट को बहाल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. देशभर में उदाहरण बनी 25 लाख रुपए की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (वर्तमान में MAA योजना) के बारे में जनता में यह भ्रम की स्थिति बन चुकी है कि यह बीमा अब 25 लाख की बजाय 5 लाख रुपए का हो चुका है, जबकि कागजों में बीमा अभी भी 25 लाख रुपए का है. सरकार को कम से कम इस भ्रांति को दूर करने के लिए ही एक घोषणा करनी चाहिए थी.

कर्मचारियों को भी किया निराश: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जिन मांगों को लेकर उन्होंने जयपुर में बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया था, उन पर ध्यान दिया जाएगा एवं इससे संबंधित घोषणा की जाएगी, परन्तु उन्हें भी निराशा हाथ लगी. लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि पूरे बजट में पत्रकारों के लिए भी कोई घोषणा नहीं की गई है.

नए जिलों पर केवल राजनीति: गहलोत ने कहा कि जुलाई 2024 में पेश किए गए संशोधित बजट में सरकार ने नए जिलों के बुनियादी ढांचे के लिए 1,000 करोड़ की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 मार्च 2025 को विधानसभा में बजट चर्चा के जवाब के दौरान पुनः ऐसी ही घोषणा की. आज पुनः 3000 करोड़ रुपए नए जिलों में मिनी सचिवालय के लिए घोषित किए हैं. 2 साल में कितने मिनी सचिवालय बने हैं, यह भी जानकारी देनी चाहिए थी.

संपादक की पसंद

