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गहलोत ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले- 2 साल में ही 8 लाख से ज्यादा बच्चों का ड्रॉप आउट होना चिंताजनक

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कुप्रबंधन के कारण सरकारी स्कूलों ने 9.3 लाख से अधिक छात्र खो दिए

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 2:46 PM IST

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जयपुर : प्रदेश में सरकारी स्कूलों से बच्चों के ड्रॉप आउट होने के मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. वहीं, विपक्ष ने भी इस मामले में सरकार के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसे सरकार का कुप्रबंधन बताते हुए हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि सरकार के कुप्रबंधन के चलते 9 लाख से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों से चले गए यह चिंताजनक है.

गहलोत ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राजस्थान की भाजपा सरकार के मात्र दो वर्षों में ही 8.4 लाख से अधिक स्कूल ड्रॉप आउट होना बेहद चिंताजनक है. इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब निजी स्कूलों में नामांकन सरकारी स्कूलों से आगे निकल गया है. यह प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की गिरती साख का सीधा प्रमाण है. विडंबना देखिए, इस अवधि में शिक्षकों की संख्या 7.8 लाख से बढ़कर 7.9 लाख से अधिक हुई, फिर भी कुप्रबंधन के कारण सरकारी स्कूलों ने 9.3 लाख से अधिक छात्र खो दिए.

पढे़ं. राजस्थान में निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर जोर, घर-घर जाएंगे शिक्षक

हमारे शिक्षा मॉडल को वर्तमान सरकार ने बर्बाद किया : उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में सिर्फ स्कूलों की छतें ही नहीं गिर रहीं, बल्कि सरकारी शिक्षा तंत्र पर जनता का जो बरसों पुराना विश्वास था, वो भी गिर रहा है. शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य करवाना, स्कूलों का इन्फ्रास्ट्रक्चर दरकना, रिपेयरिंग ठप होना और शिक्षा में सुधार के बजाय पाठ्यक्रम का लगातार राजनीतिकरण करना ही इस पतन का कारण है. जब शिक्षा मंत्री का ध्यान शिक्षा छोड़कर बाकी सब जगह रहेगा, तो यही स्थिति होनी थी. हमारी कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों सहित जिस बेहतरीन सरकारी शिक्षा मॉडल को खड़ा किया था, उसे इस सरकार की अदूरदर्शिता ने पूरी तरह तबाह कर दिया है. राजस्थान के नौनिहालों के इस छिनते भविष्य का जिम्मेदार कौन है?

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INCREASING RATE OF DROP OUT
STUDENTS DROP OUT FROM GOVT SCHOOL
स्कूलों से बच्चों का ड्रॉप आउट
GOVT SCHOOL DROP OUT

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