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गहलोत ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले- 2 साल में ही 8 लाख से ज्यादा बच्चों का ड्रॉप आउट होना चिंताजनक

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )