'इंतजारशास्त्र' सीरीज के जरिए गहलोत का भजनलाल सरकार पर निशाना, लगातार उठा रहे कार्यशैली पर सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंतजारशास्त्र के छह चैप्टर जारी कर भाजपा सरकार को घेरा है.
Published : March 28, 2026 at 4:12 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 4:20 PM IST
जयपुर : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों प्रदेश की भजनलाल सरकार पर हमलावर हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुए निर्माण कार्यों में भाजपा सरकार की ओर से जानबूझकर देरी किए जाने का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं. इसे लेकर इंतजारशास्त्र चैप्टर सीरीज भी शुरू की है. इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब तक छह इंतजारशास्त्र चैप्टर रिलीज किए हैं और सरकार से सवाल पूछे हैं.
23 मार्च को इंतजारशास्त्र चैप्टर- 1 : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंतजारशास्त्र चैप्टर की शुरुआत 23 मार्च को की थी. उसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने पहला चैप्टर जारी करते हुए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का मामला उठाया था. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाजपा सरकार का इंतजारशास्त्र राजस्थान के युवाओं के भविष्य पर भारी पड़ रहा है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे की तर्ज पर हमने राजस्थान के युवाओं को सुशासन और सोशल साइंसेज में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देने के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का निर्माण कराया. जयपुर के जेएलएन मार्ग पर 233 करोड़ की लागत से बना महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट साल 2024 से तैयार खड़ा है, लेकिन भाजपा सरकार इसे शुरू नहीं कर रही है. शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक द्वेष से ऊपर रखें और इसे अविलंब शुरू करें.
इंतजारशास्त्र चैप्टर- 1— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 23, 2026
भाजपा सरकार का " इंतजारशास्त्र" राजस्थान के युवाओं के भविष्य पर भारी पड़ रहा है!
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई और mit स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, पुणे की तर्ज पर हमने राजस्थान के युवाओं को सुशासन और सोशल साइंसेज में वर्ल्ड-क्लास ट्रेनिंग देने के लिए… pic.twitter.com/NqMxkCGFrn
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इंतजारशास्त्र चैप्टर- 2 आईपीडी टावर : पूर्व मुख्यमंत्री ने इंतजारशास्त्र चैप्टर- 2 में आईपीडी टावर का मामला उठाते हुए कहा था कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल का 1200 बेड वाला आईपीडी टावर बनकर हजारों मरीजों को राहत देने वाला था. आज सरकारी लापरवाही का शिकार है. भाजपा सरकार के दौर में इस टावर में एक भी नई मंजिल नहीं बनी है, क्योंकि इसकी लागत 400 करोड़ से बढ़कर 764 करोड़ रुपए पहुंच गई है, लेकिन काम लगभग ठप पड़ा है. क्या कांग्रेस सरकार की परियोजना होने की सजा जनता भुगत रही है?
‘इंतजारशास्त्र’ – चैप्टर 2— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 24, 2026
“आईपीडी टावर में देरी = मरीजों के जीवन से समझौता”
जयपुर के SMS अस्पताल का 1200 बेड वाला IPD टावर, जो बनकर हजारों मरीजों को राहत देने वाला था, आज सरकारी लापरवाही का शिकार है।
भाजपा सरकार के दौर इस टावर में एक नई मंजिल तक नहीं बनी है, क्यों?
इसकी लागत… pic.twitter.com/PZyqKkFbao
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इंतजारशास्त्र चैप्टर- 3 महिला चिकित्सालय : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंतजारशास्त्र चैप्टर -3 में सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय का मामला उठाते हुए कहा कि यहां भी आईपीडी टावर आज भाजपा सरकार की अपेक्षा और संवेदनहीनता का शिकार है. हमारी कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने के संकल्प के साथ फरवरी 2023 में करीब 117 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था. बड़े दुख की बात है कि इस प्रोजेक्ट को अगस्त 2025 तक पूरा होकर जनता को समर्पित हो जाना चाहिए था. वो आज वर्तमान सरकार की सुस्ती के कारण अधर में लटका हुआ है. क्या भाजपा सरकार के लिए प्रदेश की महिलाओं का स्वास्थ्य प्राथमिकता नहीं है? आखिर कब तक हमारी माताएं बहनें इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इंतजार करेंगी?
‘इंतजारशास्त्र’ – चैप्टर 3— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 25, 2026
जयपुर के महिला चिकित्सालय (सांगानेरी गेट) में बन रहा IPD टावर भी आज भाजपा सरकार की उपेक्षा और संवेदनहीनता का शिकार है।
हमारी कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने के संकल्प के साथ फरवरी 2023 में करीब ₹117 करोड़ की लागत से… pic.twitter.com/h5TpDNbcMr
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इंतजारशास्त्र चैप्टर- 4 सैटेलाइट अस्पतालों का काम रोका : अशोक गहलोत ने इंतजारशास्त्र चैप्टर- 4 में सैटेलाइट अस्पतालों का मामला उठाते हुए कहा कि जयपुर के चारों कोनों में प्रस्तावित चार सेटेलाइट हॉस्पिटलों का काम अटकाकर और बंद कर भाजपा सरकार ने जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया है. कानोता और अचरोल के अस्पतालों को रद्द करना बेहद शर्मनाक है. दुर्घटना के गोल्डन आवर में मिलने वाले इलाज पर ब्रेक लगाकर सरकार जनता की जान जोखिम में क्यों डाल रही है?
इंतजारशास्त्र चैप्टर- 4— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 26, 2026
" क्या कोई भी संवेदनशील सरकार अस्पतालों के निर्माण पर रोक लगाती है?"
जयपुर के चारों कोनों पर प्रस्तावित 4 सैटेलाइट अस्पतालों का काम अटकाकर एवं बन्द कर भाजपा सरकार ने जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया है।
आगरा और दिल्ली रोड (कानोता-अचरोल) के अस्पतालों को… pic.twitter.com/hgmDthW5o2
इंतजारशास्त्र चैप्टर- 5 सिविल लाइंस आरओबी : गहलोत ने इंतजारशास्त्र चैप्टर -5 में सिविल लाइंस ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर जब विकास की यह स्थिति है तो शेष राजस्थान का हाल क्या होगा? सिविल लाइंस आरओबी को हमारी सरकार ने 2021 में जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू किया था. दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2026 आ गया है पर भाजपा सरकार की सुस्ती और राजनीतिक द्वेष के कारण यह प्रोजेक्ट आज एक्सीडेंट जोन बन चुका है. क्या जनता की सुविधा से ऊपर राजनीति है?
इंतज़ार शास्त्र - चैप्टर-5— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 27, 2026
मुख्यमंत्री आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर जब विकास की यह स्थिति है, तो शेष राजस्थान का क्या हाल होगा?
आज बात जयपुर के सिविल लाइन्स आरओबी की, जिसे हमारी सरकार ने 2021 में जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू किया था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2026 आ… pic.twitter.com/r7LWHWj3yJ
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इंतजारशास्त्र चैप्टर -6 चौप स्टेडियम : पूर्व मुख्यमंत्री ने इंतजारशास्त्र चैप्टर 6- में शनिवार को जयपुर के चौप क्रिकेट स्टेडियम का मामला उठाते हुए कहा कि जयपुर के चौप में बनने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भाजपा सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है. कांग्रेस सरकार ने राजस्थान का मान बढ़ाने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की आधारशिला रखी थी, जिसे 2024 तक पूरा होना था. 36 महीने के बाद भी यह प्रोजेक्ट अधर झूल में है. देखिए कैसे करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद खिलाड़ियों के सपने ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं. राजनीतिक द्वेष छोड़िए खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ बंद कीजिए.
इंतज़ारशास्त्र: चैप्टर 6— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 28, 2026
खेल-विरोधी सोच ने डुबोया राजस्थान का नाम!
जयपुर के चौंप में बनने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भाजपा सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान का मान बढ़ाने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की… pic.twitter.com/oT4KUOcfnS