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गहलोत बोले- घाटे में चल रही भजनलाल सरकार, फिजूल खर्ची का राजस्थान में बन रहा इतिहास

रिफाइनरी पर बोलने का हक केवल वसुंधरा राजे को : गहलोत ने कहा कि जिन्हें रिफाइनरी की एबीसीडी तक नहीं आती है वो लोग आज हम पर भाषण दे रहे हैं. रिफाइनरी पर बोलने का अधिकार केवल वसुंधरा राजे को है, क्योंकि उन्हें ही पता है कि क्या कमी थी और किन कमियों में सुधार हुआ है. भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों का चयन करें जो रिसर्च और अध्ययन करने के बाद बोले. केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, वो अध्ययन करके मजबूती के साथ बोलेंगे तो हम उसका जवाब देंगे.

गहलोत ने कहा कि साल 2014 से लेकर 2018 तक रिफाइनरी का काम बंद रखा गया था. इसके बाद प्रधानमंत्री को बुलाकर उनका कार्यक्रम रखा गया, जबकि सोनिया गांधी और वीरप्पा मोइली पहले ही इसका उद्घाटन कर चुके थे. अब 7 साल की देरी के बाद इसको शुरू किया जा रहा है. जो प्रोजेक्ट हमारे समय में 35000 करोड़ का था वो अब 80000 करोड़ का हो गया है. पैसा तो पब्लिक का ही है. अब जो रिफाइनरी में सेट बैक लगा है उसमें किसका दोष है?

रिफाइनरी पर वसुंधरा राजे को मिस गाइड किया : गहलोत ने आरोप लगाया कि रिफाइनरी के मुद्दे पर भी भाजपा के लोगों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मिसगाइड किया. यह घाटे का सौदा है. जब हम विपक्ष में थे तब हमने उनसे बात की और उन्हें समझाया कि रिफाइनरी पर 26 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट का होता है, बाकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. रिफाइनरी में घाटा और फायदा होता रहता है. उसको वहन करने की क्षमता राज्य सरकार में नहीं होती है, इसीलिए एचपीसीएल और अन्य कंपनियां ही उसको वहन कर सकती हैं.

उन्होंने कहा कि पूरे भारत में ऐसा मॉडल कहीं नहीं था और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे. भजनलाल शर्मा चाहते तो उस मॉडल को मजबूत करते तो उन्हीं की वाहवाही होती, लेकिन उन्होंने इसे कमजोर कर दिया है. सेवानिवृत कर्मचारी, कर्मचारी, विधायक पूर्व विधायक, पत्रकार सब आरजीएचएस में हैं, लेकिन केवल विधायकों को छोड़कर किसी का भी इलाज नहीं हो रहा है. यह सरकार पूरी तरह से असंवेदनहीन है.

गहलोत ने दावा किया कि महिलाओं, बुजुर्गों, पुरुषों, दिव्यांगों और विधवा पर भी दया नहीं कर रहे हैं. उन्हें 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है. दवाइयों की दुकान वालों ने दवाइयां देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके भी 1000 करोड़ का पेमेंट नहीं हो पाया है और प्राइवेट अस्पतालों ने भी पूरी तरह से इलाज करना बंद कर दिया है. हेल्थ के मामले में हमने राजस्थान को एक मॉडल स्टेट बनाया था.

जयपुर: राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे बड़े-बड़े इवेंट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि एक तरफ तो सरकार घाटे में चल रही है दूसरी तरफ बड़े बड़े-बड़े प्रोग्राम करके अनावश्यक पैसा खर्च किया जा रहा है. गहलोत ने रविवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में फिजूल खर्ची का इतिहास बन रहा है, सरकार बड़े-बड़े प्रोग्राम करके तमाशा कर रही है. कलेक्टर के जरिए लोगों को बुलाकर सरकार अपने स्तर पर पैसा खर्च कर रही है.

गहलोत ने कहा कि भाजपा के लोगों को ये पता नहीं है कि पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है? उसके फायदे क्या हैं? हमारी रिफाइनरी देश में सबसे आधुनिक है. रीको क्षेत्र में हम लोगों ने प्लॉट काटने के लिए एरिया तय किया था. अब वहां पर सड़क बन रही है. सरकार को चाहिए कि उसका अवसर राजस्थान के लोगों को मिलना चाहिए. यहां पर 100-150 तरह के प्लास्टिक आधारित उद्योग लगते हैं. अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बाहर के लोग जिनकी पहले से इकाइयां चल रही हैं, वो अपने प्लांट यहां पर स्थापित करेंगे. इससे राजस्थान को केवल टैक्स का पैसा ही मिलेगा, जबकि लोगों को ही यहां पर रोजगार मिलना चाहिए.

भाषा की सीमाएं तोड़ रहे हैं भाजपा के लोग : गहलोत ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान को लेकर कहा कि वह क्या बोलते हैं, उसे पूरा देश सुन रहा है. इतने निम्न स्तर की भाषा कोई मुख्यमंत्री काम में नहीं लेता. यह परंपरा अच्छी नहीं है, लोकतंत्र में कुछ सीमाएं होती हैं. वह सीमाएं अब टूट रही हैं. केंद्र और राज्यों के भाजपा के नेता सीमाएं तोड़ रहे हैं. यह उचित नहीं है. आज यह लोग सत्ता में हैं. कल हम लोग सत्ता में होंगे. सांसदों की क्या भाषा है, इस पर एक बार भी प्रधानमंत्री ने उन्हें टोका नहीं है.

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हमारी विदेश नीति पिछड़ गई : पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत के विदेश मंत्री के बयान को लेकर कहा कि हमारे देश की विदेश नीति पिछड़ गई है. जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है, हमारे देश में आतंकियों को भेजता है, जिसको दुनिया के कई मुल्कों ने आतंकवादी देश स्वीकार किया है, आज वो देश अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने कई प्रतिनिधिमंडल दूसरे देशों में भेजे थे कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा. कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ. किसी ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की.

गहलोत ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी बोल देते हैं. वे कई बार बोल चुके हैं कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया. भारत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए उनके हौसले बढ़ गए और वो पाकिस्तान की ओर मुड़ गए. रूस हमारा सबसे विश्वस्त मित्र था. जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे तब इंदिरा गांधी ने अमेरिका के सातवें बेड़े की परवाह नहीं की, क्योंकि तब रूस हमारे साथ खड़ा था. आज हमने अपना सबसे विश्वस्त मित्र को खो दिया है, आज वो चुप है.

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गहलोत ने कहा कि भारत गांधी का देश है और पूरी दुनिया 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाती है. होना यह चाहिए था कि शांति की वार्ता हमारा देश करता. आज दुनिया में अशांति है और पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है तो उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए. पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल या कोई भी छोटा बड़ा देश शांति के लिए मध्यस्थता कर रहा है तो दुनिया उसका स्वागत करती है.

हमारे देश के विदेश मंत्री पाकिस्तान को दलाल कह रहे हैं.पंडित नेहरू ने भी कई देशों में मध्यस्थता की थी. प्रधानमंत्री मोदी भी यूक्रेन में मध्यस्थता करने गए थे तो फिर विदेश मंत्री ने कैसे दलाली शब्द काम में लिया और यह संदेश पूरी दुनिया में गया. ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री ने शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान का नाम लेकर उसे धन्यवाद दिया जबकि हमारे विदेश मंत्री का संदेश दुनिया भर में गलत गया है.

आदर्श सोसाइटी एक बड़ा घोटाला : पूर्व मुख्यमंत्री ने आदर्श सोसाइटी घोटाले को भारत के सबसे बड़े घोटाले में से एक करार देते हुए कहा कि सरकार के जो वकील हैं वो आदर्श सोसाइटी घोटाले के मुलजिमों के भी वकील हैं. इससे बड़ी मिली भगत के सबूत कोई दूसरा नहीं हो सकता है. आदर्श सोसाइटी घोटाला भारत के 2-4 सबसे बड़े घोटाले में से एक हैं और उसे घोटाले के आरोपियों का बचाने का प्रयास सरकार के डबल एजी कर रहे हैं. गहलोत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जो बात कही है, उसे मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए. अब लगता है कि पूरी सरकार इसमें मिली हुई है और उनकी जानकारी में यह सब हो रहा है, इसीलिए सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है. सरकार को उसी दिन एक्शन लेना चाहिए था.