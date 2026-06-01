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5 वर्ष प्रदेश में नकारा और निकम्मी सरकार रहेगी तो नुकसान जनता को होगा: गहलोत

रसोई गैस, कमर्शियल गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं. भाव बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार की इनकम भी बढ़ती है तो जनता को अलग से राहत दे सकते हैं क्या? लेकिन सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है. सरकार में प्रतिनिधि जनता से झूठ बोल रहे हैं कि खाद मिल जाएगा. पीने के पानी के लिए झूठ बोला जा रहा है, जबकि प्यास बुझाने के लिए लोगों को पैसा खर्च करके टैंकर मांगने पड़ रहे हैं. सरकार कहीं-कहीं टैंकर भेज रही है, लेकिन यह काफी नहीं है. सरकार टैंकर से पानी की सप्लाई की समुचित व्यवस्था करें और कंटलजेंसी प्लान पर काम करें.

ऐसे भले आदमी का क्या काम जो बेहतर गवर्नेंस ना दे सके : गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली पेंशन में भी 5 से 6 महीने लग रहे हैं. बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा को पेंशन नहीं मिल पा रही है. एनसीआर के आंकड़े देखें तो दुष्कर्म के मामले में देश में राजस्थान नंबर वन है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करें, वे भले आदमी हैं, लेकिन ऐसा भला आदमी भी किस काम का जो गवर्नेंस नहीं दे सकता है. उन्होंने कहा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में बिजली कटौती हो रही है. सरकार झूठ क्यों बोलती है? पेट्रोल, डीजल नहीं आ रहा है तो सरकार को खुलेआम बोलना चाहिए कि ईरान के साथ अमेरिका, इजरायल युद्ध करने के कारण स्थितियां ऐसी बन गई हैं, जिससे क्रूड ऑयल नहीं आ रहा है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार न जाने किस शगुन में आई है, प्रदेश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है. प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है. सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने डबल इंजन की बात की, लेकिन डबल इंजन किस बात की? प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है. सभी क्षेत्रों में सरकार विफल रही है, यदि 5 वर्ष प्रदेश में नकारा और निकम्मी सरकार रहेगी तो नुकसान जनता को होगा. मेरा यह दावा नहीं है कि विगत कांग्रेस सरकार में जीरो करप्शन था. करप्शन हर सरकार में होता है, लेकिन अब सीमाएं टूट चुकी हैं. कोटा में रिटायर्ड प्रिंसिपल की सड़क में बने गड्ढे में गिरने से मौत हो गई. ऐसी घटनाओं को क्या कहा जा सकता है? हर जिले और कस्बों में सड़कों के हाल बेहाल हैं. 8 से 10 विभाग ऐसे हैं, जहां पर ठेकेदारों के पेमेंट रुक गए हैं. छोटे ठेकेदारों के घरों में पेमेंट रुकने से विकट स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं. छोटे ठेकेदार कर्जदार हो गए हैं. पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी विभाग, किसी के पास पैसा नहीं है, ऐसे में विकास के कार्य हो सकते हैं क्या?

अजमेर : पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने डबल इंजन सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया है. गहलोत का आरोप है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल है और सरकार डिसमिस करने लायक है. सत्ता में आने से पहले लोगों में संदेश गया था कि डबल इंजन आने के बाद प्रदेश में शानदार शासन होगा, लेकिन प्रदेश में यह उल्टा पड़ गया. पूर्व सीएम अशोक गहलोत रविवार को अजमेर सर्किट हाउस में थे. रात्रि विश्राम के बाद सोमवार सुबह गहलोत ने प्रेस वार्ता में डबल इंजन सरकार पर जमकर हमला बोला.

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डिसमिस करने लायक है प्रदेश की सरकार : उन्होंने कहा कि सरकार नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव नहीं करवा रही है और बहाने बाजी कर रही है. सरकार तो डिसमिस करने लायक है, लेकिन सरकार को डिसमिस करने के लिए किसको कहें? एनडीए सरकार प्रदेश की सरकार को डिसमिस करें, लेकिन वह भी इन्हीं की है. प्रदेश में सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है. विगत कांग्रेस सरकार में कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि चुनाव करवाने ही पड़ेंगे, तब चुनाव करवाए गए थे. संविधान के तहत निकाय और पंचायत राज की चुनाव करवाने जरूरी हैं. बार-बार ओबीसी कमिशन के पाले में गेंद डाल दी जाती है. सरकार छात्र संघ का चुनाव नहीं करवा रही है, जबकि छात्र संघ चुनाव से ही कई मंत्री बने हैं.

उन्होंने कहा कि नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा. लोगों में उनके प्रति काफी गुस्सा है. जनता के गुस्से को कम करने के लिए सरकार समय का इंतजार कर रही है. सरकार बार-बार कह रही है कि ओबीसी कमिशन ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, जिससे चुनाव बार-बार टाले जा रहे हैं. विगत कांग्रेस सरकार में अन्नपूर्णा स्कीम के तहत थैला दिया गया था, वह इतना लोकप्रिय है कि हर गांव में गरीब के हाथ में वह थैला मिलेगा. थैले पर अशोक गहलोत की फोटो लगी हुई है, सरकार बदलते ही भजनलाल शर्मा की फोटो लग जाती, लेकिन सरकार ने योजना ही बंद कर दी. अन्नपूर्णा योजना से गरीब के घर में राशन का सामान जाता, लेकिन भाजपा सरकार को उनकी चिंता नहीं है.

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मुख्यमंत्री की रात्रि चौपाल फेल : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री की रात्रि चौपाल फेल हो चुकी है. उसे चौपाल में तय शुदा लोगों को बुलाया जाता है. चौपाल का मतलब है कि पूर्व में घोषणा की जाती है कि इतनी तारीख को इतनी बजे मुख्यमंत्री गांव में आएंगे, जहां ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचे. वहां मुख्यमंत्री जनसुनवाई करें और अधिकारियों को निर्देश दें कि सात दिन में जनसुनवाई में आई अर्जियों के काम पूरे करें, इसको चौपाल कहा जाता है. भाजपा नारे लगाने में उस्ताद है. लोक लुभावन नारे लगाकर बीजेपी के लोग आमजन को भ्रमित करते हैं. कब तक लोगों को ऐसे ही भ्रमित किया जाएगा?

चिरंजीव योजना को किया कमजोर : मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना को लेकर उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवा नहीं है. आरजीएचएस बंद हो गई है कर्मचारियों और पेंशनर्स को उपचार नहीं मिल रहा है. चिरंजीवी योजना को कमजोर कर दिया गया है. प्राइवेट अस्पतालों को पेमेंट नहीं दिया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, जो हमारे मुल्क में आतंकवादियों को भेजता है. पूरे विश्व को हम यह बताते हैं. युद्ध के दौर में पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है. इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता करवा रहा है. दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में शांति की वार्ता हो रही है, जबकि शांति वार्ता हिंदुस्तान में होनी चाहिए थी, क्योंकि यह महात्मा गांधी का देश है. शांति में सिरमौर विश्व में यदि कोई है तो हमारा मुल्क है.

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देश में फासिस्ट माहौल : उन्होंने कहा कि एसएससी, सीबीएसई, नीट समेत अन्य परीक्षाओं के करीब एक करोड़ विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं. राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. फासिस्ट माहौल देश में बनाया जा रहा है. युवा और देश की जनता से कहना चाहता हूं कि वह चेत जाएं. बंगाल चुनाव के बाद तो अब यह तय करेंगे कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार हो. किस सरकार को रखना है और किस सरकार को घर भेजना है. यह सब वह तय कर रहे हैं. मध्य प्रदेश, कर्नाटक में सरकार गिरी थी, बीजेपी ने षड्यंत्र किया और कांग्रेस के लोगों को अपने साथ मिला लिया, लेकिन राजस्थान में सरकार बच गई. गहलोत ने आरोप लगाया कि बंगाल में बीजेपी ने हिंसा करवाई जो अभी तक हो रही है. देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, आज देश में भाजपा और आरएसएस तय करते हैं कि किसकी सरकार बनानी है और किसकी सरकार गिरानी है. बंगाल चुनाव के बाद लोगों में भय पैदा हो गया है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोकतंत्र कहां जाएगा?