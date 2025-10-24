ETV Bharat / state

गहलोत बोले- 6 महीने में बदल सकती है स्थिति, राठौड़ ने कहा- जादूगर के साथ भविष्यवक्ता भी हो गए

जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बिहार के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग 'बदतमीजी' कर रहा है और भाजपा बिहार में महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक उतार-चढ़ाव पैदा कर सकती है. उन्होंने राजस्थान की भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था चरमराने और जनकल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले अंता उपचुनाव में जनता सत्ता पक्ष का घमंड चूर-चूर कर देगी.

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा में 'रिशफल' का दौर चल रहा है. इधर गहलोत के इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. उन्होंने पूर्व सीएम के उस बयान को सिरे से खारिज किया, जिसमें उन्होंने राजस्थान में 6 महीने बाद 'रिशफल' का असर दिखने की बात कही. राठौड़ ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहले जादूगर तो थे ही अब भविष्यवेत्ता भी हो गए, लेकिन उनकी भविष्यवाणी सही साबित नहीं होने वाली. प्रदेश में भजनलाल शर्मा सरकार शानदार काम कर रही है. बिहार में भी एनडीए गठबंधन की जीत होगी.

बिहार से लौटने के बाद शुक्रवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की स्थिति मजबूत है. वहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की बात हमने स्पष्ट कही है. उन्होंने सवाल खड़ा किया कि भाजपा बिहार में अपना सीएम फेस क्यों नहीं घोषित कर रही?

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने झूठी खबरों के आधार पर बिहार में महागठबंधन के खिलाफ भ्रामक प्रचार किया. महागठबंधन टूटने की गलत खबरें फैलाई, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं. यह पहले से तय था कि तेजस्वी यादव सीएम चेहरा होंगे, लेकिन सबकी सहमति लेना जरूरी है वो ली. अब हमारा सवाल भाजपा से है कि वे क्यों नहीं अपना सीएम फेस तय कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम घोषित करने में क्या परेशानी है? गहलोत ने कहा कि अब देश की जनता बदलाव की तरफ जाना चाहती है. उन्होंने बदलाव का मन बना लिया है.

नीतीश को धोखा दे सकती है भाजपा: गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा नीतीश कुमार को महाराष्ट्र की तरह धोखा देंगी. जैसे उन्होंने वहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में सीएम देवेंद्र फडणवीस को बना दिया. उनके पास संसाधन बहुत हैं. साम, दाम, दंड, भेद सबका इस्तेमाल करके ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं. गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र में किस तरह से चुनाव लड़ा गया? किस तरह से वहां धनबल का उपयोग हुआ? लगता है कि महाराष्ट्र जैसा बिहार में हो सकता है.

चुनाव आयोग 'बदतमीजी' कर रहा है: गहलोत ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है. चुनाव आयोग पर भी उनका शिकंजा है. चुनाव आयोग बदतमीजी कर रहा है, यह ठीक नहीं है. आयोग का काम शिकायत आने पर उस पर जांच करने का है, लेकिन हो क्या रहा है देश की जनता देख रही है. आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर जो बयान दे रहा है वह सबके सामने है.