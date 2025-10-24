गहलोत बोले- 6 महीने में बदल सकती है स्थिति, राठौड़ ने कहा- जादूगर के साथ भविष्यवक्ता भी हो गए
अशोक गहलोत ने बिहार में महागठबंधन को मजबूत बताया. इस पर पलटवार करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि वहां फिर एनडीए की सरकार बनेगी.
Published : October 24, 2025 at 5:40 PM IST
जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बिहार के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग 'बदतमीजी' कर रहा है और भाजपा बिहार में महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक उतार-चढ़ाव पैदा कर सकती है. उन्होंने राजस्थान की भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था चरमराने और जनकल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले अंता उपचुनाव में जनता सत्ता पक्ष का घमंड चूर-चूर कर देगी.
उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा में 'रिशफल' का दौर चल रहा है. इधर गहलोत के इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. उन्होंने पूर्व सीएम के उस बयान को सिरे से खारिज किया, जिसमें उन्होंने राजस्थान में 6 महीने बाद 'रिशफल' का असर दिखने की बात कही. राठौड़ ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहले जादूगर तो थे ही अब भविष्यवेत्ता भी हो गए, लेकिन उनकी भविष्यवाणी सही साबित नहीं होने वाली. प्रदेश में भजनलाल शर्मा सरकार शानदार काम कर रही है. बिहार में भी एनडीए गठबंधन की जीत होगी.
बिहार से लौटने के बाद शुक्रवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की स्थिति मजबूत है. वहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की बात हमने स्पष्ट कही है. उन्होंने सवाल खड़ा किया कि भाजपा बिहार में अपना सीएम फेस क्यों नहीं घोषित कर रही?
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने झूठी खबरों के आधार पर बिहार में महागठबंधन के खिलाफ भ्रामक प्रचार किया. महागठबंधन टूटने की गलत खबरें फैलाई, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं. यह पहले से तय था कि तेजस्वी यादव सीएम चेहरा होंगे, लेकिन सबकी सहमति लेना जरूरी है वो ली. अब हमारा सवाल भाजपा से है कि वे क्यों नहीं अपना सीएम फेस तय कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम घोषित करने में क्या परेशानी है? गहलोत ने कहा कि अब देश की जनता बदलाव की तरफ जाना चाहती है. उन्होंने बदलाव का मन बना लिया है.
नीतीश को धोखा दे सकती है भाजपा: गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा नीतीश कुमार को महाराष्ट्र की तरह धोखा देंगी. जैसे उन्होंने वहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में सीएम देवेंद्र फडणवीस को बना दिया. उनके पास संसाधन बहुत हैं. साम, दाम, दंड, भेद सबका इस्तेमाल करके ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं. गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र में किस तरह से चुनाव लड़ा गया? किस तरह से वहां धनबल का उपयोग हुआ? लगता है कि महाराष्ट्र जैसा बिहार में हो सकता है.
चुनाव आयोग 'बदतमीजी' कर रहा है: गहलोत ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है. चुनाव आयोग पर भी उनका शिकंजा है. चुनाव आयोग बदतमीजी कर रहा है, यह ठीक नहीं है. आयोग का काम शिकायत आने पर उस पर जांच करने का है, लेकिन हो क्या रहा है देश की जनता देख रही है. आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर जो बयान दे रहा है वह सबके सामने है.
कोई लॉबिंग नहीं होनी चाहिए: उन्होंने संगठन सृजन अभियान को लेकर कहा कि हाईकमान ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए ये नया फॉर्मूला अपनाया है. इसमें कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की राय लेकर जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे. अब हम सभी बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि इस प्रयोग को सफल होने दें. अभी पंचायती नहीं करें. पर्यवेक्षकों या किसी पर भी किसी तरह का दबाव या लॉबिंग ना करें.
अपराधी बेलगाम हो चुके: गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं. वे बोले,'मैं ऐसा नहीं कहता कि कांग्रेस के कार्यकाल में अपराध नहीं होता था. होता था, लेकिन 'आउट ऑफ कंट्रोल' नहीं था. आज राजस्थान में अपराध 'आउट ऑफ कंट्रोल' हो रहे हैं. लूट, डकैती, बलात्कार ये सब राजस्थान में आम हो रहे हैं. सरकार का अंकुश नहीं है. गहलोत ने भाजपा सरकार पर अपनी सरकार के समय की कई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने या कमजोर करने का भी आरोप लगाया.
भाजपा में 'रिशफल' का दौर: गहलोत ने कहा कि सरकार घमंड में चल रही है. ध्रुवीकरण की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चल सकती है. अंता उपचुनाव में सरकार के दो साल के कार्यकाल का आकलन होगा. इस सरकार का घमंड जनता तोड़ देगी. गहलोत ने कहा कि भाजपा में फेरबदल (रिशफल) का दौर चल रहा है. यहां भी 6 महीने बाद क्या होगा किसे पता? क्या रिशफल में सीएम का चेहरा बदल सकता है? इस पर गहलोत ने कहा कि यह तो पंडित भजनलाल बता ही सकते हैं?
राठौड़ का पलटवार, भविष्यवाणी सही नहीं होगी: पूर्व सीएम अशोक गहलोत के प्रदेश में 6 महीने में 'रिशफल' का असर दिखने वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि माना कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 'जादूगर' हैं. अब वे 'भविष्यवेत्ता' भी हो गए, लेकिन उनकी भविष्यवाणी सही साबित होने वाली नहीं है. राजस्थान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा. हम पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे. भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह सरकार प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए काम कर रही है.
कांग्रेस राज में पुलिस पिटकर आती थी: राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार में पुलिस पिट कर आती थी. अब दो साल में राजस्थान में अपराध के आंकड़ों में लगातार कमी आई है. भजनलाल सरकार ने पुलिस को स्वतंत्रता दी है. अब अपराधियों को तुरंत पकड़ा जा रहा है.
बिहार में NDA गठबंधन जीत रहा है: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन जीत रहा है. कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनका महागठबंधन का कुनबा बिखरे नहीं. राठौड़ ने तंज कसा कि मुंगेरीलाल के आसीन सपने देखने का अधिकार कांग्रेस को है. वह देख रही है.