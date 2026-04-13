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भाजपा में झगड़ा, दिल्ली के दबाव में वसुंधरा पर टिप्पणी कर रहे हैं राठौड़ : गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि 2027 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (X: @ashokgehlot51)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
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जयपुर : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर की गई टिप्पणी को लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ है. एक ओर जहां इस मामले में मदन राठौड़ सफाई दे रहे हैं तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मदन राठौड़ पर तीखा हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि मदन राठौड़ अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो दिल्ली के दबाव में वसुंधरा राजे पर टिप्पणी कर रहे हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन वसुंधरा राजे को सफाई देने की जरूरत नहीं थी. भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ अच्छे और व्यवहारिक व्यक्ति हैं, लेकिन जब पार्टी का दबाव होता है तो पता नहीं वो क्या बोल जाएं, ऐसी स्थिति बन जाती है. अगर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष यह कहते हैं कि 'वसुंधरा राजे क्या बार-बार मुख्यमंत्री बनेगी' तो यह टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी. यह टिप्पणी उन्हें प्रधानमंत्री या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़नी चाहिए थी.

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गुटबाजी भाजपा में हावी : पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे कुछ कह रहीं हैं, मदन राठौड़ कुछ और कह रहे हैं, यह उनकी पार्टी की स्थिति है. यह लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में झगड़ा है, लेकिन वास्तविक दुर्गति तो इनकी हो रही है. उनकी पार्टी के झगड़े अब सड़कों पर आ गए हैं. कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और उसी तरफ आगे बढ़ रही है. यहां परंपरा रही है कि सरकार हर 5 साल में बदलती है और इस बार 2027 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी.

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प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता का मौका खोया : गहलोत ने अमेरिका-इजरायल और ईरान को लेकर चल रही शांतिवार्ता पर कहा कि दुनिया के कई देश उम्मीद कर रहे थे कि भारत आगे आकर अपील करेगा और मध्यस्थता करेगा. हालात ये हुए कि भारत की बजाय पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, जिसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला माना जाता है. जिसकी छवि ऐसी बनी हुई है. प्रधानमंत्री और भाजपा ने यह मौका गंवा दिया है.

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वसुंधरा राजे पर टिप्पणी
EX CM ASHOK GEHLOT ON RAJE

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