बोले पूर्व सीएम गहलोत- जनहित के काम रोककर सरकार आपराधिक लापरवाही बरत रही

कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में गुटबाजी पर अशोक गहलोत ने कहा कि सभी जिला अध्यक्ष मेरे समर्थक हैं और मैं उनका.

EX CM Ashok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस नेताओं के साथ (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 7:46 PM IST

3 Min Read
जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार की ओर से शुरू किए गए जनहित के कार्यों और योजनाओं को रोककर वर्तमान सरकार आपराधिक लापरवाही कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग की मिलीभगत रही है.

गहलोत सोमवार शाम को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार के समय जनहित के लिए जो कार्य करवाए गए थे, उनके भवन तैयार हो गए हैं, लेकिन इस सरकार ने उनके संचालन के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए और कांग्रेस सरकार के समय की योजनाओं को बंद कर दिया. इनको रोककर सरकार ने आपराधिक लापरवाही की है. उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान हुए उन कार्यों की सूची तैयार करवाई जा रही है, जिन्हें अब रोक दिया गया है. जल्द ही हम प्रदेश स्तर पर यह मुद्दा उठाएंगे.

भाजपा सरकार ने लिया यू टर्न: गहलोत ने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी, तो हमारे साथ काम करने वाले अधिकारियों को गलत बताया गया और उन पर टिप्पणियां की गईं, लेकिन आज सरकार को उन्हीं अधिकारियों को वापस साथ लाना पड़ रहा है, जैसे अखिल अरोड़ा को लाया गया है. अधिकारी अच्छा काम ही करते हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: अशोक गहलोत के करीबी नेता ने खोला मोर्चा, आरोप- खुद जीतने के लिए मुस्लिम को टिकट देते हैं, लेकिन उन्हें हरा देते हैं

SIR मामले पर सवाल: बिहार में स्पेशल इंटेसिव रिव्यू (SIR) के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया. उन्होंने कहा​ कि बिहार में एसआईआर के तहत 62 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, लेकिन अभी तक यह नहीं बता पाए कि इनमें घुसपैठिए कौन थे. एक भी नाम चुनाव आयोग नहीं बता पाया है. इसमें चुनाव आयोग की मिलीभगत है.

जोधपुर व जयपुर सभी जगह काम रोके: गहलोत ने जोधपुर और जयपुर में रुके प्रोजेक्ट्स का उदाहरण देते हुए कहा कि जोधपुर में 80 करोड़ की लागत से बना स्पोर्ट्स कंपलेक्स रोका गया है. बन चुके एक गर्ल्स कॉलेज को 'वन भूमि' के नाम पर रोक दिया गया है. एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और दो सैटेलाइट अस्पतालों का संचालन नहीं हो रहा है. इसी प्रकार जयपुर में गांधी म्यूजियम का उद्घाटन उनके दबाव में करना पड़ा, लेकिन उसका प्रचार तक नहीं किया जा रहा. कांस्टीट्यूशन क्लब का उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा.

सभी नए जिलाध्यक्ष मेरे समर्थक, मैं उनका: प्रदेश कांग्रेस में 45 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद गुटबाजी के सवाल पर गहलोत ने कहा, 'सभी 45 जिला अध्यक्ष मेरे समर्थक हैं और मैं उनका समर्थक हूं. हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे. जोधपुर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति से एक दिन पहले साफा पहनने को लेकर चर्चा पर उन्होंने कहा, 'मैं भी राजनीति में हूं, आकलन तो कर ही सकता हूं.' पूर्व जिला अध्यक्ष सैयद अंसारी के इस आरोप पर कि 'मुस्लिम समाज का उपयोग सिर्फ वोट लेने के लिए किया गया है' पूर्व मुख्यमंत्री बोले- 'शायद मेरी ही कमी रही होगी'.

