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जोधपुर पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत, रेलवे स्टेशन पर उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम, निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज

जोधपुर : प्रदेश में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के 'व्यक्तिवाद' वाले बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार देर रात वंदे भारत ट्रेन से अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे. रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी. स्टेशन से बाहर निकलने में ही गहलोत को करीब आधे घंटे का समय लग गया. ​पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत सोमवार तक जोधपुर में ही रहेंगे. इस दौरान उनके कई स्थानीय कार्यक्रम तय हैं. शनिवार को वे पार्टी कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक लेंगे और सर्किट हाउस में आम लोगों तथा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे.

​पश्चिमी राजस्थान और जोधपुर के आगामी निकाय चुनाव अशोक गहलोत के लिए बेहद खास माने जा रहे हैं. अगर इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहता है, तो गहलोत यह संदेश देने में सफल रहेंगे कि राज्य की राजनीति पर उनकी पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है. ​रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़ के पीछे मुख्य वजह आगामी निकाय चुनाव ही है. स्थानीय दावेदारों को अच्छी तरह पता है कि जोधपुर में टिकट बंटवारे में गहलोत की सहमति सबसे अहम होती है. यही कारण है कि चुनावी उम्मीदवारी का सपना देख रहे नेता और कार्यकर्ता देर रात स्टेशन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचे थे.