गहलोत बोले, चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने एक्सपोज किया, हरियाणा में वोट चोरी से बनी थी सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरमाड़ा हादसे के घायलों से मिलने एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब से हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का मामला उठाया है, तब से कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है. इससे साफ है कि हरियाणा में चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से सरकार बनी है.

गहलोत बुधवार को ट्रॉमा सेंटर में हरमाड़ा हादसे के घायलों से मिलने गए थे. यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, उससे साफ हो गया है कि हरियाणा चुनाव में भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत रही है. दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग में ऐसे लोग आकर बैठ जाते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विपक्ष का नेता आरोप लगाता है तो चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन आयोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है. उन्होंने कहा,' मैं इसकी घोर निंदा करता हूं.'

पढ़ें: एक किलोमीटर पहले हुए झगड़े के बाद काल बन गया डंपर, जो भी सामने आया उसे उड़ाया, अब तक 14 की मौत

सड़क हादसों पर हाईकोर्ट का प्रसंज्ञान, सरकार के लिए शर्म की बात: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर और जोधपुर में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. यह सरकार के लिए शर्म की बात है कि ऐसी नौबत आई. सरकार समय पर कदम उठाती तो यह नौबत नहीं आती. गहलोत ने कहा कि सड़क हादसों को लेकर सरकार को एक स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए. इसमें एक विभाग काम नहीं करता है, बल्कि पीडब्ल्यूडी, पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी शामिल होता है. जहां पर कमी है, उसे पूरा करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होते चले जाएंगे और लोग ऐसे ही मारे जाते रहेंगे.

यह भी पढ़ें: 'दम है तो पास कर, वरना...' लिखे डंपर ने छीनी 14 जिंदगियां, हरमाड़ा हादसे में बिखरी अजीतगढ़ के परिवार की खुशियां

अभी तक मुआवजा नहीं दिया: गहलोत ने कहा कि हरमाड़ा सड़क हादसे के मृतकों और घायलों को सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है, जबकि यह काम तुरंत होना चाहिए था. दो लाख रुपए प्रधानमंत्री फंड से दिए जाते हैं और 5 लाख रुपए पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाई गई स्कीम के तहत दिए जाते हैं. किसी गरीब परिवार से दो व्यक्ति मर जाते हैं तो 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है. मुख्यमंत्री को तुरंत इसकी घोषणा करनी चाहिए थी. फलोदी सड़क हादसा और जैसलमेर में बस में आग लगने से भी कई लोगों की मौत हो गई थी. तब लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए थे, सरकार को दबाव में मुआवजे की घोषणा करनी पड़ी थी. गहलोत ने कहा कि मरने वालों में गुजरात और बिहार के लोग भी थे.सरकार को उनके लिए भी विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में 7 लोग भर्ती हैं, जिनमें से दो लोगों की हालत सीरियस बनी हुई है. उसके लिए भी सरकार को विशेष इंतजाम करने चाहिए. जरूरत पड़ने पर बाहर से भी डॉक्टर बुलाया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें:सात सदस्यों की कमेटी करेगी मामले की जांच, तीन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

सख्त कदम उठाए केंद्र और राज्य: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क हादसों से बचाव के लिए केंद्र सरकार में भी नियम बने हुए हैं. हमारे समय में भी रोड एक्सीडेंट होते थे, तो हम पूरी मॉनिटरिंग करते थे और प्रयास करते थे कि लोगों को तकलीफ नहीं हो, इलाज अच्छा हो और आगे से एक्सीडेंट की नौबत नहीं आए. गहलोत ने कहा कि अकेले राजस्थान में हर वर्ष 10 हजार लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में होती है, जबकि पूरे देश में एक लाख लोगों की मौत होती है.

