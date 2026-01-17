ETV Bharat / state

गहलोत बोले- वोट चोरी जनादेश पर डकैती डालने का प्रयास, एफआईआर दर्ज हो

जयपुर: मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के बीच कांग्रेस समर्थित विचारधारा के वोट काटने के आरोपों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है. इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लगातार भाजपा और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इधर, भाजपा कांग्रेस पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मतदाताओं को बढ़ावा देने के आरोप लगा रही है.

अब इसी बीच एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट चोरी मामले को लेकर जहां चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं इसे जनादेश पर डकैती डालने जैसा बता रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान में लोकतंत्र का चीरहरण किस स्तर पर हो रहा है. रामगढ़ (अलवर) का यह प्रकरण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है. एक ही दिन में 1383 फर्जी आपत्तियां, वो भी भाजपा के BLA (बूथ लेवल एजेंट) के नाम पर? जब खुद BLA हस्ताक्षर से इनकार कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि यह केवल 'वोट चोरी' नहीं, बल्कि कूटरचित दस्तावेजों के जरिए जनादेश पर डकैती डालने का सुनियोजित षड्यंत्र है. पूरे प्रदेश में भाजपा ने इस तरह का प्रयास किया, पर इनका भंडाफोड़ हो गया. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर यह गंभीर प्रश्नचिह्न है.