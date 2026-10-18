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गहलोत का मुख्यमंत्री पर पलटवार: जैसलमेर-बाड़मेर में अकाल की स्थिति गंभीर, अभी से नहीं चेते तो नुकसान होगा

मीडिया से बातचीत करते गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सूखे और अकाल के हालात को लेकर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि राजस्थान में इस बार कितना भयंकर सूखा पड़ा है. इसका सरकार को अभी तक अंदाजा ही नहीं है. जैसलमेर-फलोदी और जोधपुर के तीन दिवसीय दौरे पर रवाना होने से पूर्व गहलोत ने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गांवों में लोग परेशान हैं और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर सहित कई इलाकों में स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है.

भाषण से नहीं चलेगा काम, गिरदावरी तुरंत पूरी कराएं : गहलोत ने कहा कि उन्होंने बीकानेर का दौरा किया है और वहां हालात चिंताजनक हैं. जैसलमेर में हजारों गायों की मौत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि पशुधन के लिए चारे का कोई समुचित प्रबंध नहीं है और चारा करीब 20 रुपए किलो तक पहुंच गया है. प्रदेश में पेयजल संकट भी लगातार बढ़ रहा है.