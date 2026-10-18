गहलोत का मुख्यमंत्री पर पलटवार: जैसलमेर-बाड़मेर में अकाल की स्थिति गंभीर, अभी से नहीं चेते तो नुकसान होगा
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर, जोधपुर और फलौदी में अकाल और सूखे का जायजा लेने निकले. सीएम पर साधा निशाना...
Published : October 18, 2026 at 1:58 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 2:16 PM IST
जयपुर: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सूखे और अकाल के हालात को लेकर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि राजस्थान में इस बार कितना भयंकर सूखा पड़ा है. इसका सरकार को अभी तक अंदाजा ही नहीं है. जैसलमेर-फलोदी और जोधपुर के तीन दिवसीय दौरे पर रवाना होने से पूर्व गहलोत ने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गांवों में लोग परेशान हैं और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर सहित कई इलाकों में स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है.
भाषण से नहीं चलेगा काम, गिरदावरी तुरंत पूरी कराएं : गहलोत ने कहा कि उन्होंने बीकानेर का दौरा किया है और वहां हालात चिंताजनक हैं. जैसलमेर में हजारों गायों की मौत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि पशुधन के लिए चारे का कोई समुचित प्रबंध नहीं है और चारा करीब 20 रुपए किलो तक पहुंच गया है. प्रदेश में पेयजल संकट भी लगातार बढ़ रहा है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार को चेताते हुए कहा कि समय रहते मुख्यमंत्री स्तर पर सूखे की मॉनिटरिंग नहीं की गई तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ेगी. सरकार को जमीनी हकीकत पता करनी चाहिए और जहां गिरदावरी पूरी नहीं हुई है, वहां इसे तत्काल पूरा कराया जाए.
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उन्होंने कहा कि अकाल आने पर राहत तुरंत नहीं मिलती, इसलिए पहले से तैयारी जरूरी है. सरकार को चारे, पेयजल और रोजगार की व्यवस्था करनी होगी. गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार को तुरंत केंद्र सरकार से भी तत्काल मदद मांगने की अपील करनी चाहिए. गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सूखे की स्थिति में 16 अगस्त से ही राहत कार्य शुरू कर दिए थे.
केंद्र से मदद लेकर गांवों में अकाल राहत के काम करवाए गए थे. अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते काम के बदले अनाज योजना के जरिए भी राहत पहुंचाई गई थी. अब जब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है तो राज्य सरकार केंद्र से सूखे के लिए मदद क्यों नहीं मांग रही है?
जैसलमेर रवाना होने से पूर्व निवास पर पत्रकारों से बातचीत। अकाल-सूखे की स्थिति के संदर्भ में : इस बार प्रदेश में जो भयंकर अकाल और सूखा पड़ा है, उसका अंदाजा अभी तक इस सरकार को नहीं है, जिसका मुझे बेहद दुख है। अन्य राज्यों (चाहे वे भाजपा शासित ही क्यों न हों) में मुख्यमंत्रियों ने दौरे शुरू कर दिए हैं और स्टेट लेवल पर पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां सरकार को गांवों में पड़े भयंकर सूखे का अहसास ही नहीं है। मैं हाल ही में बीकानेर गया था, वहां स्थिति बहुत गंभीर है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे क्षेत्रों में भी हालात बेहद चिंताजनक बन चुके हैं। यदि मुख्यमंत्री स्तर पर मॉनिटरिंग कर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो पूरे प्रदेशवासियों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। आज पशुधन मरने लगा है। कल ही मेरी बात हुई, जैसलमेर में हजारों गायें मर चुकी हैं। चारे का कोई प्रबंधन नहीं है; चारा 20 रुपये किलो तक पहुंच गया है। पूरे उत्तर भारत और विशेषकर राजस्थान में पानी का भारी संकट खड़ा हो गया है; हमारे बांध खाली पड़े हैं। सरकार के पास सारे आंकड़े मौजूद हैं, उन्हें सब मालूम है कि किस बांध में कितना पानी है। जब पानी ही नहीं है, तो सिंचाई और पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। मैं बार-बार यह इसलिए बोल रहा हूं ताकि सरकार इसे गंभीरता से ले। केवल लंबी-चौड़ी बातें और भाषण देने से काम नहीं चलेगा। जल्द से जल्द गिरदावरी पूरी करवाकर अकाल राहत कार्य शुरू किए जाएं। मुझे अहसास है कि अकाल और सूखे के समय इतनी जल्दी काम शुरू करना किसी भी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गायों के लिए कैंप खोलने पड़ते हैं, चारे-पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है और रोजगार देना पड़ता है। लेकिन एक वक्त था जब हमारी सरकार ने 16 अगस्त से ही राहत कार्य शुरू कर दिए थे और लगातार 10-11 महीने तक काम चालू रखा था; गांव वालों को वह आज भी याद है। मैं मानता हूं कि इनके लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा, लेकिन इनकी तो 'डबल इंजन' की सरकार है! तो ये केंद्र से बात क्यों नहीं करते? अपने समय में हम भी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से इमदाद (मदद) लेकर आए थे। तब मैं 'काम के बदले अनाज' योजना लाया था और अकाल में शानदार प्रबंधन किया था। आज इस सरकार को भी उसी गंभीरता से इस संकट को लेना चाहिए।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 18, 2026
परिसीमन से प्रदेश को बर्बाद किया : पंचायत चुनावों को लेकर भी गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए पूरे राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया है. घनश्याम तिवाड़ी, अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र राठौड़ ने बैठकर 6 महीने तक वार्डन का परिसीमन किया था. कहीं 250 मतदाताओं का वार्ड है तो कहीं 3,500, 10 हजार, 15 हजार और 20 हजार मतदाताओं वाले वार्ड बनाए गए हैं.
इस तरह लोकतंत्र का मजाक क्यों बनाया जा रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन का भी चुनाव में इस्तेमाल किया गया. निकाय चुनाव में पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है. पुलिस के बड़े अधिकारी भी अब कह रहे हैं कि सरकार के प्रेशर में काम करना पड़ा. मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी, मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों को बुलाकर धमका रहे थे.
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जनता शांत है, मौका मिलते ही सरकार को देगी झटका : गहलोत ने भाजपा पर बाड़ेबंदी और धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा बाड़ेबंदी में माहिर है और उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन जनता सब देख रही है. जनता अभी चुप है, लेकिन मौका मिलते ही ऐसा झटका देगी जिसे भजनलाल सरकार याद रखेगी.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान को लेकर गहलोत ने कहा कि उन्हें बिना किसी किंतु-परंतु के स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए. राठौड़ जितनी सफाई दे रहे हैं, उतना ही मामला उलझता जा रहा है. पाकिस्तान का नाम आते ही लोगों को पुलवामा और जम्मू-कश्मीर की घटनाएं याद आती हैं. इसलिए इस मुद्दे पर लोगों में स्वाभाविक आक्रोश है.
राहुल गांधी को विदेशी टूलकिट बताने वाले भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के बयान पर भी गहलोत ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि भाजपा जब विपक्ष में थी, तब अन्ना हजारे आंदोलन, लोकपाल, काला धन, 2जी और कोयला घोटाले जैसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरती थी. तब कई केंद्रीय मंत्री जेल गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, सभी निर्दोष साबित हुए. न तो काला धन आया और न ही लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए.
गहलोत ने कहा कि उस समय कांग्रेस ने भाजपा के आंदोलनों को विदेशी ताकतों या विदेशी टूलकिट से जोड़कर आरोप नहीं लगाए थे. आज विपक्ष आंदोलन कर रहा है तो उस पर इस तरह के आरोप लगाना केवल राजनीतिक बयानबाजी है.
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