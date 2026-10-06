ETV Bharat / state

पूर्व सीएम गहलोत ने चिकित्सा व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल , बोले- बेटियों की जिंदगी दांव पर, RGHS पर भी साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी फेल और पांच मौतों के मामले में भाजपा सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद पांच प्रसूताएं डायलिसिस पर जिंदगी की सांसें गिन रही हैं. उनसे निःशुल्क इलाज और ट्रांसप्लांट का वादा किया गया था, लेकिन कैडेवर सूची में पंजीकरण दो महीने बाद 15 सितंबर को हुआ. जांच में निलंबित तीन डॉक्टरों को क्लीन चिट देकर बहाल कर दिया गया, जबकि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही. साथ ही RGHS योजना के 52 लाख लाभार्थियों को भुगतान अटकने से हो रही परेशानी पर भी सरकार को घेरा.

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि प्रसूताएं आज तक डायलिसिस के सहारे हैं. परिजनों को आगे के इलाज की कोई जानकारी तक नहीं दी जा रही. सवाल सीधा है, अगर किसी की व्यक्तिगत लापरवाही नहीं थी, तो पांच महिलाओं की मौत और कई की किडनी फेल होने का जिम्मेदार कौन है? पीड़ित परिवार जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, फिर भाजपा सरकार रिपोर्ट सार्वजनिक करने से क्यों बच रही है?. जिन बेटियों की जिंदगी दांव पर है, उन्हें वादों में उलझाए रखना संवेदनहीनता की हद है. इन्हें जल्द ट्रांसप्लांट, पूरा मुआवजा और जवाबदेही चाहिए.