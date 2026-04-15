ETV Bharat / state

परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण के राज्यों की चेतावनी को गंभीरता से ले मोदी सरकार, लौट सकते हैं 60 के दशक के हालात : गहलोत

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार के फैसलों से दक्षिण के राज्यों में गहरी नाराजगी है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 2:46 PM IST

|

Updated : April 15, 2026 at 3:02 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : देश में परिसीमन को लेकर तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की ओर से केंद्र सरकार को चेतावनी देने के बाद अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार को दक्षिण के राज्यों की चेतावनी को गंभीरता से लेने को कहा है. गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी को दक्षिण की चिंता को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो 60 के दशक के हालात बन सकते हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री ने बुधवार को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर दक्षिण के लोगों को यह महसूस हो गया कि उत्तर भारतीय हमारे ऊपर अनावश्यक परिसीमन थोप रहे हैं तो स्थिति कमजोर हो सकती है, हालत बिगाड़ सकते हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो चेतावनी दी है वो बहुत ही खतरनाक है. जैसे 1960 के दशक में दक्षिण के राज्यों में आंदोलन हुए थे कहीं वैसे ही स्थिति नहीं बन जाए. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही है उससे अंदाजा लगा लीजिए कि उनके दिलों में आग लगी हुई है, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है.

पढ़ें. गहलोत का आरोप, बोले, 'मोदी-शाह हमारे लोगों को भड़काकर मानेसर ले गए, कुछ विधायकों ने सरकार बचा ली'

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)

नहीं बुलाना था संसद विशेष सत्र : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिले यह सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं, लेकिन परिसीमन का जो तरीका अपना रहे हैं वह ठीक नहीं है. मोदी सरकार 2021 में जनगणना नहीं करा पाई और बहानेबाजी करती रही, जबकि जनगणना हो जानी चाहिए थी. अब जनगणना के कमिश्नर कह रहे हैं कि 2027 में जनगणना कराएंगे. वहीं, महिला आरक्षण पर चर्चा के लिए मोदी सरकार की ओर से बुलाए जा रहे संसद के विशेष सत्र को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जब कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो ऐसे में संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाना था. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि जब चुनाव खत्म हो जाए तब इसे बुलाना था. अभी सभी लोग चुनाव में व्यस्त हैं.

पढ़ें. मंत्री बेढम बोले-अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस, सियासी वजूद बनाए रखने को गहलोत कर रहे अनर्गल बयानबाजी

महिला आरक्षण पर विपक्ष को बदनाम करना चाहते हैं : गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार के मन में खोट है और यह षड्यंत्र कर रहे हैं. अगर संसद में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हुआ तो यह कहेंगे कि विपक्ष ने महिलाओं को आरक्षण का बिल पास नहीं होने दिया. इस तरह का षड्यंत्र उचित नहीं है. 3 साल पहले जब महिला आरक्षण बिल पास हो गया था तभी इसे लागू करना था, लेकिन तब मोदी सरकार ने इसे लागू नहीं किया. उन्होंने कहा कि 2021 की जनगणना के आधार पर लागू करेंगे, लेकिन अब 2011 की जनगणना को ही आरक्षण का आधार माना जा रहा है. अचानक मोदी सरकार यह फार्मूला क्यों लेकर आई है यह समझ से परे है.

पढ़ें. अशोक गहलोत बोले, 'बीजेपी संविधान विरोधी, राहुल गांधी लड़ रहे संविधान बचाने की लड़ाई'

भजनलाल सरकार को बर्खास्त करें मोदी सरकार : पूर्व मुख्यमंत्री ने निकाय पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि हाईकोर्ट की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन सरकार चुनाव नहीं करा रही है. अब इस मामले में राष्ट्रपति को दखल देना चाहिए. कानून का लगातार उल्लंघन हो रहा है. भजनलाल सरकार संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचा रही है. ऐसी स्थिति में सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन बर्खास्त कौन करे? बर्खास्त करने वाले उनके पार्टनर हैं. गहलोत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बड़ा इंजन दिल्ली और छोटा इंजन राजस्थान में है. भजनलाल सरकार उनकी चहेती है, जबकि इनका कृत्य बर्खास्त करने लायक है.

पढ़ें. भाजपा में झगड़ा, दिल्ली के दबाव में वसुंधरा पर टिप्पणी कर रहे हैं राठौड़ : गहलोत

गहलोत ने कहा कि यह सरकार न सुप्रीम कोर्ट की सुन रही है और न ही हाईकोर्ट की सुन रही है. इससे बड़ा संविधान का उल्लंघन क्या होगा? इस मामले में राष्ट्रपति को आगे आना चाहिए. गवर्नर से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि चुनाव टाइम पर होने चाहिए. हमारे समय में हम भी एक बार चुनाव स्थगित करने की सोच रहे थे. राजस्थान में कर्मचारियों के हड़ताल चल रही थी, लेकिन हमने हड़ताल के बीच ही निकाय पंचायत चुनाव कराए थे. चुनाव कराने के लिए कोई भी रास्ता निकल सकता है, लेकिन यह लोग घबराए हुए हैं. इनका निकाय और पंचायत चुनाव में सूपड़ा साफ हो जाएगा, इसीलिए यह लोग चुनाव कराने से डर रहे हैं.

Last Updated : April 15, 2026 at 3:02 PM IST

TAGGED:

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
WOMEN RESERVATION BILL
ASHOK GEHLOT QUESTIONS BJP
DELIMITATION ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.