भड़ाना हत्याकांड : गहलोत बोले- तीन दिन तक क्या करती रही सरकार? निलंबन और एपीओ जैसी कार्रवाई काफी नहीं
जैसलमेर दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा.
Published : October 19, 2026 at 5:11 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 5:21 PM IST
जैसलमेर : भरतपुर में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि 11 अक्टूबर को हुई इस गंभीर घटना के बाद सरकार ने प्रभावी कार्रवाई करने में तीन दिन क्यों लगा दिए? निलंबन और एपीओ जैसी कार्रवाई कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती. उन्होंने मुख्यमंत्री की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ऐसी घटना के बाद क्या मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार है?
गहलोत रविवार को दो दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे थे. सोमवार को जैसलमेर से फलोदी रवाना होने से पहले एक होटल में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था के साथ पश्चिमी राजस्थान में सूखे और अकाल जैसी परिस्थितियों को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने किसानों और पशुपालकों को राहत देने के लिए समय रहते ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई.
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तीन दिन तक कार्रवाई में देरी क्यों हुई? : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विधायक की जिस तरह से हत्या की गई, वह बेहद गंभीर मामला है. वे स्वयं पीड़ित परिवार से मिलकर आए हैं और घटना की गंभीरता को समझते हैं. इसके बावजूद सरकार की ओर से समय पर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए. उन्होंने सवाल किया कि जब मामला इतना संवेदनशील था तो कार्रवाई में देरी क्यों हुई? केवल अधिकारियों को निलंबित करने और एपीओ करने से सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती. मामले में जवाबदेही तय करना और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना जरूरी है.
आईजी-एसपी की जवाबदेही तय करने की मांग : गहलोत ने कहा कि पूर्व विधायक की हत्या का मामला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. इसके बावजूद सरकार ने मामले की गंभीरता के अनुरूप तत्काल कार्रवाई नहीं की. उन्होंने सवाल उठाया कि संबंधित आईजी और एसपी को बुलाकर घटना के संबंध में जवाब क्यों नहीं मांगा गया? सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इतनी गंभीर वारदात किन परिस्थितियों में हुई और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका क्या रही? यह घटना मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से जुड़े जिले में हुई है, इसलिए कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है.
आज जैसलमेर में पंचायतीराज चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन और किसान संवाद में शामिल हुआ। जैसलमेर सूखे की मार झेल रहा है। चारे की कमी से हजारों पशु दम तोड़ रहे हैं, आम आदमी के पास रोजगार नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। किसान और पशुपालक अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। जिस तरह नगरीय निकाय चुनावों में बेईमानी की गई, उसी तरह पंचायतीराज के परिसीमन में भी मनमानी की गई है। लेकिन जनता में भाजपा के खिलाफ इतना आक्रोश है कि पंचायतीराज चुनावों में वह भाजपा को करारा जवाब देगी। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के साथ खड़े हैं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 18, 2026
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पश्चिमी राजस्थान में सूखे-अकाल के हालात पर चिंता : गहलोत ने रविवार को जैसलमेर पहुंचने के बाद ही जिले सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान में सूखे और अकाल जैसी परिस्थितियों का मुद्दा उठाया था. उन्होंने किसान संवाद के दौरान किसानों और पशुपालकों की परेशानियों को प्रमुखता से सामने रखा. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चारे और पानी की उपलब्धता बड़ी चिंता है. ऐसे हालात में सरकार को प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का आकलन कर राहत कार्य शुरू करने चाहिए, ताकि किसानों और पशुपालकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
चारा डिपो खोलने और पेयजल व्यवस्था पर जोर : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे और अकाल जैसी स्थिति में पशुधन को बचाना और ग्रामीण परिवारों को राहत देना जरूरी है. इसके लिए पशु चारा डिपो खोलने, पर्याप्त चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पेयजल की व्यवस्था करने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में देरी होने से किसानों और पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए सरकार को हालात बिगड़ने का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए.
नवरात्र की अष्टमी के पावन अवसर पर जैसलमेर में तनोट माता के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली व सभी के सुख-समृद्धि की कामना की। https://t.co/LFrx42tKd0— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 18, 2026
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किसान संवाद के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी : गहलोत ने कहा कि किसान संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की समस्याओं को सामने लाना है. ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे और अकाल से जुड़ी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा, ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके. पूर्व मुख्यमंत्री ने किसान संवाद के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को सामने लाकर सरकार को जगाने का काम किया जाएगा.
मदन राठौड़ के बयान पर भी दी प्रतिक्रिया : पूर्व मुख्यमंत्री ने मदन राठौड़ के बयान को लेकर कहा कि मदन राठौड़ को बिना किसी 'किंतु-परंतु' के ईमानदारी से स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए और खेद प्रकट करना चाहिए. भले ही उनके बयान का संदर्भ या भावना कुछ और रही हो, लेकिन पाकिस्तान का नाम आते ही लोगों को पुलवामा और जम्मू-कश्मीर की अन्य घटनाएं याद आ जाती हैं. भारत में पाकिस्तान का एक काला अध्याय रहा है, जिसमें कई हत्याएं हुई हैं. लोग उसे कैसे भूल सकते हैं? उनके बयान से जनता में भारी आक्रोश है.
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