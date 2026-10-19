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भड़ाना हत्याकांड : गहलोत बोले- तीन दिन तक क्या करती रही सरकार? निलंबन और एपीओ जैसी कार्रवाई काफी नहीं

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Source : X : @ashokgehlot51 )

जैसलमेर : भरतपुर में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि 11 अक्टूबर को हुई इस गंभीर घटना के बाद सरकार ने प्रभावी कार्रवाई करने में तीन दिन क्यों लगा दिए? निलंबन और एपीओ जैसी कार्रवाई कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती. उन्होंने मुख्यमंत्री की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ऐसी घटना के बाद क्या मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार है?