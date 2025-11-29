ETV Bharat / state

'नोटबंदी और कोरोना जैसे हालात': गहलोत ने SIR प्रक्रिया और सरकार पर साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग व केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां भी चीन जैसे हालात हो जाएंगे.

Gehlot on Election Commission
पत्रकारों से बातचीत करते गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 29, 2025 at 2:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में आए दिन हो रहे सड़क हादसों और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने सरकार को नाकारा करार देते हुए हर मोर्चे पर विफल बताया. शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा, 'आज देश और प्रदेश में हालात बहुत खतरनाक हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वह सड़कों पर उतरकर जनता को देश और प्रदेश की नाकारा सरकारों से अवगत कराए..

उन्होंने कहा कि राजस्थान के हालात बद से बदतर हो गए हैं. आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, कानून-व्यवस्था चौपट है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है और प्रदेश में जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है. इसके बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं. गहलोत ने बताया कि हालात की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की है.

पढ़ें: बोले पूर्व सीएम गहलोत- जनहित के काम रोककर सरकार आपराधिक लापरवाही बरत रही

दिल्ली रैली में राजस्थान की बड़ी सहभागिता: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 दिसंबर को दिल्ली में हो रही महारैली में राजस्थान से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे. दिल्ली में जब भी कोई बड़ी रैली होती है, उसमें राजस्थान की बड़ी सहभागिता होती है. उन्होंने कहा कि 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान के तहत 5 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र किए गए हैं. उन्होंने चुनाव आयोग के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि पूरे देश में जिस तरह से चुनाव आयोग व्यवहार कर रहा है, उसे लेकर लोग बहुत चिंतित हैं. चुनाव आयोग का रवैया उचित नहीं है, यदि चुनाव आयोग सरकार के साथ एकतरफा खड़ा होगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा?

गहलोत ने कहा कि लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर इसी तरह का रवैया चलता रहा तो आगे चुनाव होंगे भी या नहीं. जिस तरह रूस और चीन में चुनाव होते हैं, वहां 90 फीसदी वोट एक ही पार्टी को पड़ते हैं और नाममात्र का चुनाव होता है. उन्होंने दावा किया कि देश में लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी की बदौलत बचा हुआ है. डॉ. अंबेडकर के संविधान और लोकतंत्र को 80 साल तक सुरक्षित रखा. साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने देश के टुकड़े नहीं होने दिए और खालिस्तान नहीं बनने दिया.

यह भी पढ़ें: गहलोत का आरोप, 'राहुल गांधी को पत्र लिखने वालों पर डाला गया दबाव, एनडीए के पक्ष में काम कर रहा आयोग'

एसआईआर पर गहलोत की चिंता: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर लोग चिंतित हैं, क्योंकि गरीब, दलित, कच्ची बस्तियों के लोगों और घुमंतू समुदायों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनका नाम सूची में आएगा भी या नहीं. उन्होंने कहा कि इतना बड़ा फैसला एसआईआर पर छोड़ दिया गया है. गहलोत ने नोटबंदी और कोविड काल की याद दिलाते हुए कहा कि देश में नोटबंदी हुई थी तब भी लोग लाइनों में लगे थे और कितने लोग लाइनों में मर गए, यह आंकड़ा हम भूल गए हैं. कोरोना काल में भी लोग पैदल चले थे, कोई मुंबई से बिहार तक पैदल चला था. इन लोगों ने देश को भ्रम की स्थिति में डाल दिया है. उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजस्थान में 3 साल बाद विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन आनन-फानन में एसआईआर चला दिया गया और उसके लिए भी समय कम दिया गया है. जबकि यहां 6 महीने या 3 महीने की प्रक्रिया हो सकती थी, लेकिन महज दो महीने का ही समय दिया गया है.

कांग्रेस पार्टी में एकजुटता का दावा: कर्नाटक कांग्रेस में चल रही उथल-पुथल के सवाल पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में कोई झगड़ा नहीं है. कांग्रेस पार्टी में मोहब्बत है और सब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एकजुट हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं बना था. छत्तीसगढ़ में भी ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री का फॉर्मूला मीडिया ने चलाया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था. यह बात या तो राहुल गांधी को पता है, मल्लिकार्जुन खड़गे को पता है, या फिर वहा के मुख्यमंत्री को पता है या डिप्टी सीएम को पता है. इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए मीडिया को भी इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए.

TAGGED:

EX CM ASHOK GEHLOT
ELECTION COMMISSION
SIR RAJASTHAN
BJP GOVERNMENT
GEHLOT ON ELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.