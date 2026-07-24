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भजनलाल के 'पेपर लीक नहीं' होने के दावे पर भड़के गहलोत, बोले – निष्पक्ष जांच हुई तो दावों के परखच्चे उड़ जाएंगे

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जबकि भाजपा सरकार सच पर बुलडोजर चला रही है.

EX CM Ashok Gehlot On Bhajanlal
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Photo : Social Media X Handle)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 1:52 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा दावा किया कि पौने तीन साल के शासनकाल में राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. इस दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर भाजपा सरकार के शासनकाल में हुई परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच हो गई, तो आपके दावों के परखच्चे उड़ जाएंगे.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां कीं और माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जबकि आप सच पर बुलडोजर चला रहे हो. गहलोत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दावा करते हैं कि पौने तीन साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. उन्हें कहना चाहिए कि उन्होंने एक भी शिकायत की निष्पक्ष जांच नहीं होने दी, जिससे सच सामने न आ जाए.

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गहलोत ने कहा कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा NEET-UG के पेपर लीक का एपिसेंटर आपके राज में राजस्थान बना और लाखों बच्चों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी. राजस्थान की भाजपा सरकार और पुलिस ने तो पेपर लीक की शिकायत को छिपाया. जब NTA को विद्यार्थियों ने सीधी शिकायत दी, तब जाकर पेपर लीक का पता चला.

आरएएस का पेपर तक खुला मिला: उन्होंने आगे आरोप लगाया कि झुंझुनू के नवलगढ़ में RAS का पेपर खुले लिफाफे में मिला, प्राध्यापक भर्ती का पेपर खुली सील के साथ पहुंचा, जैसलमेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल सेंटर पर LDC भर्ती में परीक्षा केंद्र से खिड़की के रास्ते पेपर बाहर भेजकर नकल कराई गई और वीक्षकों की ड्यूटी सुनियोजित तरीके से लगाने के आरोप लगे. जयपुर स्थित RSSB का टेक्निकल हेड OMR शीट बदलकर घोटाला करता पकड़ा गया, पर उसने कितनी परीक्षाओं में बेईमानी की, यह आज तक पता नहीं चला.

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सरकार का एक ही काम है सच पर पर्दा डालना : पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि हर बार आपकी सरकार का एक ही काम रहा – सच पर पर्दा डालना. आपने अपने कार्यकाल की परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच न करवाने की कसम खा रखी है, क्योंकि जांच हुई तो 'एक भी लीक नहीं' के झूठ के परखच्चे उड़ जाएंगे. गहलोत ने कहा, 'SI भर्ती रद्द होने का क्रेडिट आप जनता में लेते रहे, परन्तु SI भर्ती रद्द न हो, यह सिफारिश लेकर भी आपकी सरकार ही हाईकोर्ट गई थी. जो युवा जवाब मांगने सड़क पर उतरे, उन पर लाठियां बरसाई गईं.

भाजपा सरकार में हुए थे 12 पेपर लीक: उन्होंने कहा कि 2013 से 2018 के बीच भाजपा सरकार में 12 पेपर लीक हुए, परन्तु कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और पेपर लीक माफिया को पोषित करने का पाप भाजपा सरकार ने किया. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पेपर माफिया पर सीधा प्रहार किया था. 400 से अधिक गिरफ्तारियां की थी. पेपर लीक देश का सबसे सख्त कानून बनाया.वर्तमान में जो जो भी कार्रवाई होती हुई दिख रही है. वह कांग्रेस राज में बनाए इसी कानून के तहत हो रही है.

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