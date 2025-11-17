ETV Bharat / state

पीएम के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का पलटवार, बोले- जुमलेबाजी करते हैं प्रधानमंत्री, हम सुनते रहते हैं

अशोक गहलोत ने कहा कि फूट कांग्रेस में नहीं बल्कि भाजपा में है. वे 2 साल बाद भी खुद का अध्यक्ष नहीं बना पाए.

Ashok Gehlot On PM Narendra Modi
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 17, 2025 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन की हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी में फूट को लेकर बयान दिया था, जिस पर अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है. गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जुमलेबाजी करते रहते हैं और हम जुमले सुनते रहते हैं.

गहलोत ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उन सब से निपटने में कांग्रेस पार्टी सक्षम है.

दो साल से अध्यक्ष नहीं बना पाई भाजपा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि फूट कांग्रेस पार्टी में नहीं, बल्कि भाजपा में है. 2 साल से भाजपा का अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं, इससे ही साफ पता चलता है कि फूट किसकी पार्टी में है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जिस प्रकार से धनबल का प्रयोग हुआ था, कोई सोच नहीं सकता है. अब धीरे-धीरे कहानी सामने आ रही है. महिलाओं के खाते में 10 हजार का तो एक अलग पॉइंट है, लेकिन जिस प्रकार से वहां योजनाएं चल रही थीं, उनके माध्यम से पैसा बांटा गया.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: भाजपा में चमचागिरी की परंपरा, कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था से निर्वाचन: जितेन्द्र सिंह

सरकार की विफलता से मिली अंता में जीत: गहलोत ने अंता उपचुनाव को लेकर कहा कि वहां भाजपा सरकार की असफलता के चलते कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है. कांग्रेस सरकार के समय जो योजना चल रही थी, उनकी पूरे देश में चर्चा थी. आज भी लोग गांव में उन योजनाओं को याद करते हैं और पश्चाताप करते हैं कि कांग्रेस की सरकार चली गई. जब से भाजपा सरकार आई है, तब से ही उन्होंने हमारी योजनाओं को या तो कमजोर कर दिया है या बंद कर दिया है. अन्नपूर्णा योजना, पेंशन योजना, स्कॉलरशिप योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा में कई योजनाओं को कमजोर कर दिया है. लोगों की जनसुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए अंता में कांग्रेस 15000 वोटों से चुनाव जीती है.

नए मुख्य सचिव को राजस्थान का अनुभव नहीं: पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्थान के नए मुख्य सचिव बी. श्रीनिवास को लेकर कहा कि उनसे पहले सुधांशु पंत मुख्य सचिव थे. उनका राजस्थान में लंबा अनुभव रहा है और वे मुख्यमंत्री कार्यालय को भी सलाह देते थे, लेकिन नए मुख्य सचिव 20 साल तक राजस्थान से बाहर रहे हैं. अधिकारियों से इनका कोई तालमेल नहीं है, इसलिए जो काम सुधांशु पंत कर पा रहे थे, वो काम ये नहीं कर पाएंगे. अब मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को ही ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. बिना अनुभव के नए मुख्य सचिव क्या काम कर पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा.

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
EX CM ASHOK GEHLOT
SPLIT IN THE CONGRESS
BJP NATIONAL PRESIDENT
ASHOK GEHLOT ON PM NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

'नौगाम धमाका मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हुआ', हादसे से गवाह ने बताई भयावह दास्तां

SIR के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 95 फीसदी से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं को वितरित किए गए: EC

शरीर में दिखने वाले ये लक्षण करते हैं आयरन की कमी की ओर इशारा, एनीमिया का भी हो सकते हैं शिकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.