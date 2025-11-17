ETV Bharat / state

पीएम के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का पलटवार, बोले- जुमलेबाजी करते हैं प्रधानमंत्री, हम सुनते रहते हैं

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन की हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी में फूट को लेकर बयान दिया था, जिस पर अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है. गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जुमलेबाजी करते रहते हैं और हम जुमले सुनते रहते हैं. गहलोत ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उन सब से निपटने में कांग्रेस पार्टी सक्षम है. दो साल से अध्यक्ष नहीं बना पाई भाजपा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि फूट कांग्रेस पार्टी में नहीं, बल्कि भाजपा में है. 2 साल से भाजपा का अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं, इससे ही साफ पता चलता है कि फूट किसकी पार्टी में है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जिस प्रकार से धनबल का प्रयोग हुआ था, कोई सोच नहीं सकता है. अब धीरे-धीरे कहानी सामने आ रही है. महिलाओं के खाते में 10 हजार का तो एक अलग पॉइंट है, लेकिन जिस प्रकार से वहां योजनाएं चल रही थीं, उनके माध्यम से पैसा बांटा गया.