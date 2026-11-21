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Exclusive: पंचायत चुनाव में भाजपा की हार पर बोले गहलोत, 'जनता ने 3 साल का तोहफा चुनाव परिणाम से दिया'

ईटीवी भारत से बात करते अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह की गुंडागर्दी भाजपा सरकार ने निकाय चुनाव में की थी, उसका बदला पंचायत चुनाव में जनता ने भाजपा से लिया है. पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत, पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बंद करने और आगामी विधानसभा चुनाव सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश: