Exclusive: पंचायत चुनाव में भाजपा की हार पर बोले गहलोत, 'जनता ने 3 साल का तोहफा चुनाव परिणाम से दिया'
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार पर बात की. देखें फिरोज सैफी के साथ बातचीत..
Published : November 21, 2026 at 6:03 PM IST
जयपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह की गुंडागर्दी भाजपा सरकार ने निकाय चुनाव में की थी, उसका बदला पंचायत चुनाव में जनता ने भाजपा से लिया है. पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत, पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बंद करने और आगामी विधानसभा चुनाव सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश:
सवाल : पंचायत चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, कैसे देखते हैं इसे?
जवाब: यह सरकार जब से बनी है, 6 महीने में ही लोगों को एहसास हो गया कि यह काम नहीं कर पा रही है. क्योंकि इनकी शुरुआत ढंग से नहीं हुई. इन्होंने केवल हमारी सरकार के समय की योजनाओं के नाम बदलने में ही समय निकाल दिया. हमारी कई योजनाएं ऐसी थीं जो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय रही थी. चिरंजीवी योजना, 25 लाख का बीमा, निशुल्क दवा, ऐसी योजनाएं आज तक इतिहास में नहीं हुई. ये लोग सामाजिक सुरक्षा सहित तमाम योजनाओं को कमजोर करने में लग गए.
सरकार के ऐसे फैसलों से जनता दुखी होने लगी, क्योंकि जनता को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा था. नगर निकाय चुनाव में पुलिस के द्वारा सरकार ने जिस तरह का आतंक मचाया था, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था. ऐसी हरकत पहली बार हुई थी. वो गुस्सा भी लोगों में था. असम से सीख लेकर राजस्थान में भी परिसीमन किया गया. नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत में भी परिसीमन किया गया. लोग इतने दुखी हो गए थे कि लोगों को मौका मिल गया कि इनको सबक सिखाओ. पंचायत चुनाव में जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि भाजपा का सूपड़ा ही साफ हो गया.
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सवाल : बीजेपी सरकार 3 साल का जश्न मनाने जा रही है, 3 साल बनाम 5 साल की बात हो रही है?
जवाब : 3 साल का तोहफा जनता ने चुनाव परिणाम के जरिए भाजपा को दे दिया है. अब इनका जोश ठंडा हो गया है. अब तो सिर्फ करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर खर्च करते हैं. इन्होंने पहले एक साल बनाम 5 साल, फिर 2 साल बनाम 5 साल, फिर 3 साल बनाम 5 साल का दावा कर रहे हैं. इनका दावा है कि इन्होंने 1 साल में वो काम कर दिए जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर सकी. हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकार ने ऐसा नारा नहीं दिया होगा कि एक साल सरकार चली और पिछली सरकार के 5 साल से ज्यादा काम कर दिए. विधानसभा के अंदर भी बोल रहे हैं और बाहर भी करोड़ों रुपए के विज्ञापन देकर बोल रहे हैं. लेकिन जनता ने उनकी पूरी पोल खोल कर रख दी है.
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सवाल : भाजपा के कई मंत्रियों के क्षेत्र में बीजेपी हारी है, क्या लगता है कि एंटी इनकंबेंसी शुरू हो चुकी है?
जवाब : 21 में से 17 मंत्रियों के क्षेत्र में भाजपा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है. मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बीजेपी हारी है. उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के क्षेत्र में बीजेपी शून्य पर है. पूरे राजस्थान में पंचायत चुनाव में ऐसे परिणाम आए हैं कि उनके समर्थक भी हक्के-बक्के रह गए कि यह क्या हो गया. इनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है. हमें एहसास था कि हमारी सरकार की योजनाएं अच्छी थी. सरकार चली गई उसके कई कारण थे.
5 लाख बनाम 50 लाख का मुद्दा इन लोगों ने चुनाव में भुनाया था कि मुसलमान को 50 लाख दे दिए. हिंदू को 5 लाख दिए. जनता में झूठ बोल–बोल करके भाजपा ने चुनाव जीत लिया. अब यह लोग एक्सपोज हो गए हैं. भजनलाल सरकार का मिस गवर्नेंस, कानून व्यवस्था की स्थिति, प्रदेश में रेप की घटनाएं हो रही हैं. मर्डर हो रहे हैं. मुख्यमंत्री खुद गृहमंत्री हैं. आज तक उन्होंने गंभीरता से कोई रिव्यू मीटिंग भी नहीं की है. इनका घमंड है कि हम चुनाव जीते जाएंगे. यह जो जनादेश मिला है, यह कांग्रेस के पक्ष में है और यह स्पष्ट जनादेश है.
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सवाल : पंचायत चुनाव में भी भाजपा सरकार ने परिसीमन किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.
जवाब : परिसीमन हर सरकार करती है और यह प्रयास भी किया जाता है कि उनकी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो. इन्होंने तो हद कर दी. इस तरह का परिसीमन किया कि वो परिसीमन के जरिए जीत जाएंगे. कांग्रेस पार्टी के चार वार्डों को मिलाकर एक वार्ड कर दिया. अब वो 15000 का वार्ड हो गया है. भाजपा समर्थित मतदाताओं के 1 वार्ड के तीन वार्ड कर दिए. लोगों में इसे लेकर भी गुस्सा था.
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सवाल : 2028 में क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी?
जवाब : निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी. हमें लगातार ऐसा फीडबैक मिल रहा है. मैं जहां भी दौरे पर जाता हूं लोग भावुक हो जाते हैं. लोग हमारे कामों को याद करते हैं. सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी में कोई कमी नहीं रखी. शानदार सड़कें बनी थी. ऐसी-ऐसी योजना लेकर के आए थे कि लोगों को यकीन नहीं होता था. हमारी सरकार में तो भाजपा के विधायक भी खुश थे, क्योंकि उनके काम होते थे. अब भाजपा की सरकार में ही भाजपा विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं. ऐसी सरकार हमने चलाई थी और उस सरकार को जनता आज भी याद करती है.
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सवाल : आपके दिल्ली दौरे इन दिनों काफी चर्चा में है, क्या कोई भूमिका मिल रही है?
जवाब : ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी दिल्ली में कोई मीटिंग या प्रोग्राम होता है तो मैं उसमें शरीक होता हूं. मैंने पहले भी कहा है मेरा दिल राजस्थान में ही काम करता है. चाहे मैं पद पर रहूं या नहीं रहूं. यह काम पार्टी हाईकमान का है कि किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको नहीं बनाए. ये सब बातें चुनाव होंगे, तब की है. मैं तीन बार मुख्यमंत्री रहा हूं, अति संतुष्ट भी हूं. पर पार्टी का हुक्म मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि पार्टी और गांधी परिवार का मुझ पर स्नेह रहा है. 35 साल से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बना है. मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू 10-10 साल जेल में रहे. आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं क्योंकि लोकतंत्र की नींव पंडित नेहरू की रखी हुई है. यह कितनी ही बकवास कर लें, पंडित नेहरू और कांग्रेस के बारे में, लेकिन कांग्रेस की नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम शानदार हैं. ये लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं.