ETV Bharat / state

गहलोत बोले- निकाय चुनाव में भाजपा की खुली गुंडागर्दी का जवाब जनता पंचायत चुनाव में देगी

वोट चोरी पर राहुल गांधी ने 1 साल पहले ही आगाह किया : गहलोत ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आज युवा सड़कों पर हैं. राहुल गांधी ने 1 साल पहले ही वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन लोग तब विश्वास नहीं करते थे. अब यह लोग रंगे हाथों चोरी करते पकड़े गए हैं. कैसे चुनाव आयोग के दो सदस्यों ने 14 बार मुख्य चुनाव आयुक्त को आगाह किया था. राहुल गांधी दूर दृष्टि रखते हैं. उन्होंने कोरोना और नोटबंदी के वक्त भी देश को आगाह किया था कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर कितने प्रेजेंटेशन दिए हैं. अब भाजपा और मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई और धीरे-धीरे इनका ग्राफ नीचे गिर रहा है. आज ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में युवा सड़कों पर है.

ऐसे आरोप किसी पार्टी पर नहीं लगे : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में पिछले 60-70 सालों में ऐसे आरोप किसी पार्टी और सरकार पर नहीं लगे जैसे भजनलाल सरकार पर लगे हैं. पहले भी राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि निकाय चुनाव में पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है.

किसानों में भी सरकार को लेकर आक्रोश : गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल कहते हैं कि किसान केवल 20 से 25 दिन ही काम करता है. मुख्यमंत्री को यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी. किसान मुख्यमंत्री के इस बयान से नाराज हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को जनता सबक सिखाएगी और कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी. पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चार चरणों में पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ सोच समझकर ही फैसला किया होगा. अगर सरकार की सलाह पर यह फैसला लिया गया है, जिससे भाजपा को फायदा मिल जाए तो यह बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है. हम इस साजिश का मुकाबला करेंगे.

गहलोत ने रविवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निकाय चुनाव में जनता का कटु अनुभव रहा है. पंचायत चुनाव में कांग्रेस भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलने देगी. हम लोग इनका मुकाबला करेंगे और पंचायत चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे. विपक्ष में रहते 2.5 साल में हमने सड़कों पर संघर्ष करने में कोई कमी नहीं रखी है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में सरकार को लेकर काफी रोष है. उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी या तो बंद कर दिया गया या फिर उनके नाम बदल दिए गए.

अकाल पर अभी नहीं चेते तो हालात होंगे गंभीर : वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ने सूखे और अकाल को लेकर भी राज्य सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की. गहलोत ने कहा कि प्रदेश में इस बार जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हें सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए. रोजगार पेयजल और पशुओं के चारे की व्यवस्था के साथ ही प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए अभी से ही व्यापक आकस्मिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए. गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान इस समय पिछले करीब 10 वर्षों के सबसे बड़े अकाल जिस हालात का सामना कर रहा है.

इसे भी पढ़ें. डोटासरा और जूली का दावा, पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस लहराएगी परचम, सीईसी ज्ञानेश के लिए क्या बोले जानिए...

तत्काल राहत की तैयारी करनी चाहिए : गहलोत ने कहा कि सरकार को अकाल राहत के लिए अभी से ही व्यापक कंटीन्जेंसीज प्लान तैयार कर उसकी स्वीकृतियां जारी करनी चाहिए. गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अकाल पहले भी पड़ते थे, लेकिन पिछले लंबे समय से ट्यूबवेल, हैंडपंप और मनरेगा जैसी व्यवस्थाओं के कारण अकाल की मांग काफी हद तक कम हुई है. इससे लोगों ने काल की वास्तविक विभीषिका को भुला दिया था. अब यदि बारिश की कमी और सूखे की स्थिति बनी रहती है तो सरकार को पुराने अनुभव के आधार पर तत्काल राहत की तैयारी करनी चाहिए.

पहले था रोजगार की गारंटी का अधिकार : गहलोत ने कहा कि पहले अकाल के समय लोगों को रोजगार की गारंटी उपलब्ध थी. यदि किसी क्षेत्र में काम नहीं होता था तो भी प्रभावित लोगों को घर बैठे ही पैसा मिलता था, लेकिन अब सब कुछ सरकार पर निर्भर है. सरकार काम देगी तो ठीक अगर नहीं देगी तो लोगों को पैसा नहीं मिलेगा. इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो.

इसे भी पढ़ें. Panchayat Polls: राजस्थान में पंचायत चुनाव का ऐलान, चार चरण में होगा मतदान

घोषणा के 3 दिन बाद भी कलेक्टर तक नहीं पहुंचे आदेश : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़मेर में राहत के काम करने की घोषणा करके आए थे, लेकिन घोषणा के 3 दिन बाद भी संबंधित आदेश जिला कलेक्टर तक नहीं पहुंचे हैं. अकाल जैसे गंभीर विषय में केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर राहत के काम शुरू करने होंगे. उन्होंने सरकार से कहा के चारे-पानी और रोजगार की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए. गहलोत ने सरकार को सुझाव दिया कि सरकार को पहले किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए. हमारी सरकार ने 14000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफ किए थे.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में तो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अकाल वाले क्षेत्र के दौर भी शुरू कर दिए हैं. राजस्थान में भी कांग्रेस जिला, ब्लाक और स्टेट लेवल पर दौरे करेगी, लेकिन पहले सरकार को चारे और पानी का प्रबंध करना चाहिए. देश में जब-जब भी अकाल पड़े हैं तब सोनिया गांधी ने कांग्रेस कमेटियों को अकाल राहत कमेटी में तब्दील कर दिया था और लगातार दौरे किए थे. राजस्थान में भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता क्षेत्र के दौरे करेंगे और देखेंगे कि सरकार ने लोगों राहत पहुंचाने के लिए क्या काम किया है.

इसे भी पढ़ें. फिर खुलेगा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का रास्ता, अभियान के तहत ऐसे मतदाताओं को मिलेगा मौका

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना बड़ी उपलब्धि : एशियन गेम्स में 21 गोल्ड मेडल जीतने को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई दिया. उन्होंने कहा कि पहले एशियाई कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स में पदक नहीं ला पाते थे, जिससे देशवासी निराश होते थे, लेकिन अब गोल्ड मेडल जीत रहे हैं. ओलंपिक में खिलाड़ी पहुंच रहे हैं यह शुभ संकेत हैं. हमारी सरकार ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए उन्हें आउट ऑफ टर्न नौकरी दी थी. मुझे उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय खेलों में भी खिलाड़ी नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे.