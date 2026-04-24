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बीकानेर पहुंचे अशोक गहलोत, बीकाजी के सीएमडी शिवरतन अग्रवाल के निधन पर जताया शोक, भाजपा पर साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भाजपा उल्टी बात कर रही है. आरोप लगाना विपक्ष का काम होता है, लेकिन अब वे खुद हम पर ही आरोप मढ़ रहे हैं. उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि वे चैंपियन हैं. आंख में आंख डालकर सच्चाई बोल रहे हैं. यह भाजपा को पसंद नहीं आ रहा. महिला आरक्षण के मुद्दे पर गहलोत ने भाजपा को घेरते हुए आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन की आड़ में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, जिसे कांग्रेस ने उजागर किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के अधिकारों की पक्षधर रही है, जबकि भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देना है तो आज ही 33 प्रतिशत आरक्षण लागू कर देना चाहिए.

बीकानेर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को बीकानेर पहुंचे. वे प्रसिद्ध उद्योगपति और बीकाजी के सीएमडी शिवरतन अग्रवाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा को जमकर घेरा और कई मुद्दों पर तीखे हमले बोले.

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मुख्यमंत्री पर लगाया आरोप: गहलोत ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की बुराइयों और कमियों को उजागर करना होता है, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है. उन्होंने कहा कि भैरों सिंह शेखावत के समय में हमारे मंत्री उनसे मिलने जाते थे, लेकिन मैंने कभी कोई आपत्ति नहीं की. यहां तक कि वे भी त्योहारों के दिनों में हमसे मिलने आते थे और हम आपस में बात करते थे. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों के पास अच्छा अनुभव है, उनसे सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वे ऐसा कुछ नहीं करते, जो राजनीति के लिए भी ठीक नहीं है.

रिश्तों को निभाने की कला जानते थे शिवरतन: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कारोबारी शिवरतन अग्रवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे न केवल बीकानेर, बल्कि उद्योग जगत के लिए भी अपूरणीय क्षति बताया. उन्होंने अग्रवाल के पुत्र दीपक और अन्य परिजनों से मिलकर सांत्वना दी. गहलोत ने कहा कि उनका अग्रवाल परिवार से लगभग 40 वर्षों पुराना आत्मीय और पारिवारिक संबंध रहा है. उन्होंने कहा कि शिवरतन अग्रवाल केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि वे रिश्तों को निभाने और सहेजने की अद्भुत कला रखते थे. उनके व्यवहार, सादगी और मिलनसार व्यक्तित्व ने उन्हें हर वर्ग में सम्मान दिलाया. उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, मेहनत और प्रबंधन क्षमता के बल पर बीकानेर के पारंपरिक स्वाद को वैश्विक पहचान दिलाई. बीकाजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिससे बीकानेर का नाम देश-विदेश में गौरवान्वित हुआ.