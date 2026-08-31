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राहुल गांधी पर FIR से गरमाई सियासत, गहलोत-जूली बोले- यह भाजपा के घमंड और तानाशाही की पराकाष्ठा

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होने पर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान को लेकर राहुल गांधी ने आवाज उठाई तो उन पर ही FIR दर्ज कर ली गई.

गहलोत ने 'एक्स' पर लिखा कि खड़गे के साथ हुई छुआछूत के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करना भाजपा के घमंड और तानाशाही की पराकाष्ठा है. यह दिखाता है कि भाजपा चाहती है कि दलितों के साथ छुआछूत और भेदभाव चलता रहे और जो आवाज उठाए उसे प्रताड़ित किया जाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा छुआछूत का विरोध किया है. संविधान में अस्पृश्यता निवारण हो या एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून, सब कांग्रेस की देन हैं. भाजपा ने दलित हित में ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया? आरएसएस ने छुआछूत खत्म करने का अभियान क्यों नहीं चलाया? इससे स्पष्ट है कि भाजपा भेदभाव को न सिर्फ नजरअंदाज करती है, बल्कि संरक्षण भी देती है. पीड़ित को ही आरोपी बनाने वाली सरकार संविधान और अंबेडकर के सिद्धांतों की अवहेलना कर रही है. खड़गे, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस दलितों के साथ मजबूती से खड़ी है.