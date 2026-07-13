गहलोत बोले- भाजपा का महिलाओं के साथ धोखा, पहले वोट पाने के लिए दिया योजनाओं का लॉलीपॉप, बाद में नाम काटे
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बिहार में 10-10 हजार रुपए देने के बाद अब महिलाओं को रिकवरी के नोटिस दिए गए हैं.
Published : July 13, 2026 at 2:58 PM IST
जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले योजनाओं का लॉलीपॉप देकर वोट लिए जाते हैं और बाद में महिलाओं को किनारे कर दिया जाता है. गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि महाराष्ट्र में 'लाडकी बहिण योजना' के नाम पर वोट बटोरे गए और चुनाव बाद 92 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए. मध्य प्रदेश में 'लाडली बहना' योजना के बाद अब केवाईसी के नाम पर लाखों महिलाओं को बाहर किया जा रहा है. उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए और जीत के बाद 'तकनीकी खामी' बताकर रिकवरी नोटिस भेजे जा रहे हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट मूकदर्शक बने हुए हैं. गहलोत ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा का 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' से 'डायरेक्ट वोट ट्रांसफर' मॉडल अब देश के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है. उनकी नीयत साफ है कि चुनाव से ठीक पहले जनता को पैसों का लालच दो और सत्ता हासिल होते ही अपना मतलब साधकर उन्हें दरकिनार कर दो.
" भाजपा का महिलाओं के साथ धोखा"
भाजपा का 'डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर' से 'डायरेक्ट वोट ट्रांसफर' मॉडल अब देश के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। इनकी नीयत साफ है: चुनाव से ठीक पहले जनता को पैसों का लालच दो और सत्ता हासिल होते ही अपना मतलब साधकर उन्हें दरकिनार कर दो।
महाराष्ट्र… ashok gehlot (@ashokgehlot51) July 13, 2026
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में 'लाडकी बहिण योजना' के नाम पर वोट बटोरे और चुनाव बीतते ही 92 लाख महिलाओं के नाम एक झटके में काट दिए गए. मध्य प्रदेश में भी 'लाडली बहना' योजना का ढिंढोरा पीटने के बाद अब केवाईसी के बहाने लाखों बहनों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है. हद तो तब हो गई जब बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए और चुनाव जीतते ही 'तकनीकी खामी' का बहाना बनाकर रिकवरी के नोटिस भेजे जाने लगे हैं.
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वोट के लिए जनता से धोखा: जनता के साथ ऐसा धोखा भाजपा ही कर सकती है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वोट के लिए सरकारी खजाने की ऐसी खुली लूट और चुनाव के बाद जनता के साथ ऐसा भद्दा धोखा सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है. लोकतंत्र में देश की जनता इस फरेब को साफ-साफ देख रही है और वोट की खरीद-फरोख्त को देखकर भी चुनाव आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट मूकदर्शक बने हुए हैं.