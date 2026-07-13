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गहलोत बोले- भाजपा का महिलाओं के साथ धोखा, पहले वोट पाने के लिए दिया योजनाओं का लॉलीपॉप, बाद में नाम काटे

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Photo Courtesy: Gehlot's Social Media Account )