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गहलोत ने भजनलाल सरकार को चेताया, बोले- हालात भयावह, समय रहते प्लानिंग नहीं की तो जनता का जीना होगा मुहाल

जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पश्चिमी राजस्थान में अकाल की स्थिति और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के धरना देने की स्थिति को लेकर भजनलाल सरकार को घेरा. पूर्व सीएम ने कहा है कि प्रदेश में अकाल की भयावह स्थिति है. सरकार अभी से आगे आने वाले हालातों को लेकर संभल जाए. पानी को लेकर हालात खराब हो रहे हैं, जोधपुर में तो अभी से तकलीफ है. बांधों में पानी नहीं आया, फसलें नष्ट हो गईं, पशुओं के चारे का संकट हो गया है. सरकार ने नरेगा बंद कर जीरामजी शुरू कर दी, इसका वित्तीय भार राज्य सरकार पर होगा. ऐसे में सरकार इसे चलाना नहीं चाहेगी.