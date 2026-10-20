गहलोत ने भजनलाल सरकार को चेताया, बोले- हालात भयावह, समय रहते प्लानिंग नहीं की तो जनता का जीना होगा मुहाल
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पश्चिमी राजस्थान का दौरा किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पंचायत चुनाव में जोर शोर से जुटने का आह्वान किया.
Published : October 20, 2026 at 8:57 AM IST
जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पश्चिमी राजस्थान में अकाल की स्थिति और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के धरना देने की स्थिति को लेकर भजनलाल सरकार को घेरा. पूर्व सीएम ने कहा है कि प्रदेश में अकाल की भयावह स्थिति है. सरकार अभी से आगे आने वाले हालातों को लेकर संभल जाए. पानी को लेकर हालात खराब हो रहे हैं, जोधपुर में तो अभी से तकलीफ है. बांधों में पानी नहीं आया, फसलें नष्ट हो गईं, पशुओं के चारे का संकट हो गया है. सरकार ने नरेगा बंद कर जीरामजी शुरू कर दी, इसका वित्तीय भार राज्य सरकार पर होगा. ऐसे में सरकार इसे चलाना नहीं चाहेगी.
पूर्व मुख्यमंत्री सोमवार को पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर थे, रात को जोधपुर पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार पहले ही प्लानिंग करे कि चारे का प्रबंधन कैसे होगा? दूसरे राज्यों से कैसे आएगा. इसके लिए सरकार को इस क्षेत्र को सूखा अकाल क्षेत्र घोषित करना होगा. तब तक इसकी घोषणा सरकार नहीं कर देती. कोई काम शुरू नहीं हो सकता. गांवों में फसलें नहीं होने से रोजगार का संकट हो गया है.
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एफआईआर के लिए भी धरना देना पड़ रहा: कांग्रेस की युवा नेता रितु बराला मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर में धरना देने के सवाल पर कहा कि गहलोत ने कहा कि जीरो नंबर की एफआईआर केरल में तो दर्ज हो गई है, यहां भी कर लेते. वे बोले, 'मैंने अपने समय में कानून बनाया था कि एफआईआर कंपलसरी दर्ज करनी होगी, थाने में नहीं होगी तो एसपी ऑफिस में करनी होगी, लेकिन उन्होंने इसे हटाया क्यों? एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, जांच पुलिस को करनी है, लेकिन ऐसा नहीं किया. इसके चलते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को धरने पर बैठना पड़ा. राज्य में विपक्ष का सम्मान नहीं किया जा रहा है. दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे जी को भी सम्मान नहीं मिल रहा है.
बेईमानी के बारे में बताया लोगों को: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अभी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं. इन्होंने किस तरह से निकाय चुनाव में बेईमानी की है. वोट कांग्रेस के ज्यादा, फिर भी बोर्ड उनके बन गए. अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे ध्यान से चुनाव लड़ेंगे तो प्रधान और प्रमुख कांग्रेस के ही बनेंगे.
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उत्तर कोरिया जैसा शासन करना चाहते हैं: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि उनको परिसीमन का अधिकार मिल जाए, जिससे वह अपनी मनमर्जी से कर ले. 800 सदस्य हो जाएंगे, महिलाओं के नाम पर. इसके बाद चीन, रूस और उत्तर कोरिया की तरह शासन करें, ऐसे में विपक्ष नाम का नहीं रहेगा. जैसे बंगाल में हुआ है. इससे लोकतंत्र खत्म हो रहा है, कांग्रेस अपने लिए नहीं कर रही है, लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन कर रही है. गहलोत ने कहा कि न्यायपालिका सहित सभी संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं. निर्वाचन आयोग सरकार का एक विभाग बन गया है.
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