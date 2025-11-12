ETV Bharat / state

गहलोत बोले- लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की अकेले की नहीं, जनता को भी आगे आना होगा

गहलोत बुधवार को जयपुर के तोतूका भवन में कांग्रेस के एसआईआर को लेकर हुए प्रशिक्षण शिविर से पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मसला बहुत बड़ा है, यदि लोकतंत्र में वोट चोरी होगी, तो फिर चुनाव का मतलब ही क्या रह जाएगा? भाजपा के लोग वोट चोरी करते हैं. देश में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि कोई पार्टी चुनाव आयोग जाती है तो वह अलग बात है. चुनाव में हार-जीत हो जाती है, लेकिन वोटिंग निष्पक्ष होनी चाहिए और वोटर लिस्ट भी पारदर्शी होनी चाहिए.

जयपुर: वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस के दूसरे चरण के अभियान की शुरुआत से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी के लिए सांठगांठ करने के आरोप लगाए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी ने देशव्यापी अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी अकेले राहुल गांधी की नहीं है, बल्कि जनता को भी आगे आना होगा.

गहलोत ने कहा कि हरियाणा में क्या हुआ, सबको मालूम है. महाराष्ट्र में तो अब उनकी पोल खुल गई है. हरियाणा में तो कुछ प्वाइंटों का फर्क रह गया था. लोगों ने समझा कि हो सकता है कि कांग्रेस की कहीं कोई कमी रह गई होगी, इसलिए भाजपा जीत गई, लेकिन महाराष्ट्र की जीत पर तो सभी हैरान हैं. वहां तीन महीने पहले लोकसभा चुनाव में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव) मजबूत पार्टियां थीं. उन्हें वहां पर बढ़त मिली थी, लेकिन तीन महीने के बाद ही विधानसभा चुनाव में तीनों ही पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया. इससे लोगों की समझ में आया कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है. पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से गड़बड़ हुई है और सच्चाई देश के सामने आई है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है, यदि कोई पार्टी यह कहती है कि यहां पर वोट चोरी हुई है, तो चुनाव आयोग को उसे गंभीरता से लेना चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष भी गरिमा का पद: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री का पद गरिमा का पद होता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद भी कम गरिमा का नहीं है. अब जिस तरह से चुनाव आयोग व्यवहार कर रहा है, वह ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि SIR को लेकर अगर विपक्षी दलों को शक हुआ, तो प्रधानमंत्री की ड्यूटी बनती थी कि वे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते और सभी पार्टियों से सुझाव लेते. उनके सुझाव उसमें समाहित करते. जब SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो कैसे 12 राज्यों में SIR करवाया जा रहा है? तब जाकर शक पैदा होता है और लोगों का विश्वास अब चुनाव आयोग से उठ रहा है.