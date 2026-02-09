ETV Bharat / state

खेजड़ी बचाओ आंदोलन के समर्थन में गहलोत, बोले- आंदोलन से नहीं चलेगा, पर्यावरण बचाने के लिए आगे आएं

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृता देवी ने तो इतिहास बना दिया था, 63 लोगों ने खेजड़ी बचाने के लिए अपने सर कटवा दिए थे और अमर हो गए. उनसे हमें प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी पर्यावरण बचेगा. गहलोत ने कहा कि विकास अपने आप में महत्व रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर विकास और पर्यावरण संतुलन नहीं रहेगा तो स्थिति बिगड़ जाएगी और प्रदूषण फैलेगा. पर्यावरण आम व्यक्ति और आम समाज के लिए आवश्यक है.

जयपुर: बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अन्य भागों में भी लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं. विकास जरूरी है, लेकिन पेड़ बचाने का भी कोई उपाय खोजना चाहिए. गहलोत ने सोमवार सुबह एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि खेजड़ी बचाने के लिए बीकानेर में आंदोलन चल रहा है जो की एक शुभ संकेत है. अब पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे राज्य में जागरूकता फैलाने का समय आ गया है.

गहलोत ने कहा कि आज दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने जमाने में ही इस समस्या को पहचान लिया था. उन्होंने तब ही दुनिया में जाकर कहा था कि पर्यावरण को बचाना आवश्यक है और वही थीम आज चल रही है. गहलोत ने कहा कि केवल बीकानेर के आंदोलन से काम नहीं चलेगा. प्रदेशवासियों को इसके लिए आगे आना होगा और पर्यावरण बचाने के लिए संकल्प लेना होगा. गहलोत ने कहा कि इस विषय पर संगोष्ठी करनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि प्रदूषण और पर्यावरण का क्या महत्व है. प्रदूषण कैसे समाप्त हो, इस पर हम क्या सोच रखते हैं और क्या सोच पैदा करनी चाहिए, तब जाकर संतुलन बनेगा.

सरकार पर दबाव बनाना जरूरी: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण प्रेमी भी बधाई के पात्र हैं जो सरकार पर दबाव बना रहे हैं. उन्हें कहा कि सरकार ने वादा किया है तो वादा निभाना चाहिए. मुख्यमंत्री को खुद इस मामले में दखल देना चाहिए और लोगों को बुलाकर बात करनी चाहिए, तब जाकर कोई हल निकलेगा. साथ-साथ पश्चिमी राजस्थान में जो सोलर प्लांट लग रहे हैं, वो विकास के लिए जरूरी है, लेकिन लाखों की संख्या में खेजड़ी कट रही है, वह नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर जहां भी सोलर प्लांट लग रहे हैं, वहां पर हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं. सरकार को नीति बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार से किस हद तक जाया जाए, क्योंकि पर्यावरण असंतुलन होने से तापमान बढ़ रहा है. इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है.