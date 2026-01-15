ETV Bharat / state

पूर्व सभापति संदीप शर्मा को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी, करोड़ों की रंगदारी मांगी, मामला दर्ज

चित्तौड़गढ़ जिले में पहले भी रोहित गोदारा गैंग की ओर से कन्हैयालाल खटीक और रावतभाटा के एक ठेकेदार को धमकियां मिल चुकी हैं.

पूर्व सभापति संदीप शर्मा के घर के सामने पुलिस ने की बेरिकेडिंग (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 4:34 PM IST

चित्तौड़गढ़: शहर में पिछले दिनों रोहित गोदारा गैंग ने दो करोड़ की रंगदारी मांगते हुए फल व्यवसायी कन्हैयालाल खटीक को जान से मारने की धमकी दी थी. अब पूर्व सभापति संदीप शर्मा से लॉरेंस गैंग ने करोड़ों की रंगदारी मांगी है और जान से मारने की धमकी दी है. इस संबंध में चित्तौड़गढ़ शहर के सदर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस रिपोर्ट में दिए गए नंबरों के आधार पर जांच में जुटी है. वहीं, पूर्व सभापति संदीप शर्मा की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हैं.

चित्तौड़गढ़ सदर थानाधिकारी प्रेमसिंह ने बताया कि बुधवार रात प्रतापनगर निवासी संदीप शर्मा ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उन्हें लॉरेंस गैंग की ओर से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है. उनके पास विदेशी नंबरों से 'हेरी बॉक्सर' नामक व्यक्ति का फोन आया, जिसने कहा कि रुपए पहुंचा देने, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा. धमकी मिलने के बाद पूर्व सभापति ने पुलिस को सूचना दी और सदर थाने में मामला दर्ज कराया.

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूर्व सभापति संदीप शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी है. उनके प्रतापनगर स्थित घर पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. अब पुलिस धमकी देने वाले विदेशी नंबरों के विवरण की जांच कर रही है.

जिले में पहले भी रोहित गोदारा गैंग की ओर से कन्हैयालाल खटीक और रावतभाटा के एक ठेकेदार को धमकियां मिल चुकी हैं. इन संबंध में चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाने और रावतभाटा थाने में एक-एक मामला दर्ज हुआ था. प्रदेश के कई जिलों में रुपए मांगने के ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं. इस प्रकार की धमकियों के बाद हरियाणा में हाल ही में एक हत्या भी हो चुकी है. पुलिस ने सभी धमकी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध कराई है.

