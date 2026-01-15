ETV Bharat / state

पूर्व सभापति संदीप शर्मा को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी, करोड़ों की रंगदारी मांगी, मामला दर्ज

चित्तौड़गढ़: शहर में पिछले दिनों रोहित गोदारा गैंग ने दो करोड़ की रंगदारी मांगते हुए फल व्यवसायी कन्हैयालाल खटीक को जान से मारने की धमकी दी थी. अब पूर्व सभापति संदीप शर्मा से लॉरेंस गैंग ने करोड़ों की रंगदारी मांगी है और जान से मारने की धमकी दी है. इस संबंध में चित्तौड़गढ़ शहर के सदर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस रिपोर्ट में दिए गए नंबरों के आधार पर जांच में जुटी है. वहीं, पूर्व सभापति संदीप शर्मा की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हैं.

चित्तौड़गढ़ सदर थानाधिकारी प्रेमसिंह ने बताया कि बुधवार रात प्रतापनगर निवासी संदीप शर्मा ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उन्हें लॉरेंस गैंग की ओर से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है. उनके पास विदेशी नंबरों से 'हेरी बॉक्सर' नामक व्यक्ति का फोन आया, जिसने कहा कि रुपए पहुंचा देने, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा. धमकी मिलने के बाद पूर्व सभापति ने पुलिस को सूचना दी और सदर थाने में मामला दर्ज कराया.

पढ़ें: जयपुर में खनन कारोबारी को धमकी भरा कॉल, मांगी पांच करोड़ की रंगदारी