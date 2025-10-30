सीबीआईसी का पूर्व अधिकारी 27 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार, क्रिप्टो में दुबई भेजी जाती थी रकम
दिल्ली पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सीबीआईसी के बर्खास्त अधिकारी को गिरफ्तार किया है.
By PTI
Published : October 30, 2025 at 1:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस गिरोह का नेटवर्क भारत, थाईलैंड और दुबई तक फैला हुआ था. इस मामले में मुख्य आरोपी एक पूर्व कस्टम विभाग का अधिकारी है. आरोपी रोहित कुमार शर्मा उर्फ रोबिट, जो पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) में इंस्पेक्टर था को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से 21 किलो से ज़्यादा हाई-ग्रेड "हाइड्रोपोनिक मारिजुआना" ज़ब्त किया गया है, जिसकी बाज़ार में कीमत 27 करोड़ रुपये है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के 35 साल के पूर्व इंस्पेक्टर रोहित कुमार शर्मा को साउथ-वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी में देर रात चले ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) संजीव कुमार यादव ने बताया कि पुलिस ने उसके पास से 44.42 लाख रुपये कैश भी ज़ब्त किया है, जो कथित तौर पर ड्रग की बिक्री से मिले पैसे हैं. साथ ही, उसके पास से एक स्कूटर भी मिला है.
हाइड्रोपोनिक मारिजुआना
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन 13 और 14 अक्टूबर की रात चलाया. जिसमें सूचना मिली थी कि जनक सिनेमा के पास ड्रग की बड़ी खेप पहुंचने वाली है. क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया. उसके पास से और उसकी निशानदेही पर कुल 21.512 किलो ड्रग ज़ब्त की गई. हाइड्रोपोनिक मारिजुआना एक दुर्लभ, हाई-एंड वैरिएंट है जिसे साइंटिफिक तरीकों से उगाया जाता है और इसमें रेगुलर कैनेबिस से 10 गुना ज़्यादा टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (THC) होता है.
इलेक्ट्रॉनिक्स में कर चुका है बीटेक
पुलिस के एक बयान में कहा गया, "यह अमीर यूज़र्स और पार्टी सर्कल्स में पॉपुलर है. इसे आमतौर पर थाईलैंड से इंटरनेशनल कूरियर रूट्स से इंपोर्ट किया जाता है. पुलिस ने कहा कि शर्मा के पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में B.Tech डिग्री है और वह 2015 में सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में शामिल हुआ था. हालांकि, उसे 2019 में केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पर पोस्टिंग के दौरान सोने की तस्करी के एक केस में गिरफ्तार किया गया था और बाद में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने उस पर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. डिपार्टमेंटल जांच के बाद उसे 2023 में नौकरी से निकाल दिया गया था.
नौकरी से निकाले जाने के बाद चला गया दुबई
पुलिस ने बताया कि बर्खास्तगी के बाद, शर्मा दुबई चला गया, जहां कथित तौर पर वह बिहार के रहने वाले अभिषेक के संपर्क में आया और दोनों ने मिलकर साजिश रची. थाईलैंड से भारत में हाइड्रोपोनिक मारिजुआना इंपोर्ट करता था. ऑफिसर ने कहा कि आरोपी ने कस्टम डिपार्टमेंट में अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके गुवाहाटी जैसे कम भीड़ वाले एयरपोर्ट्स से स्मगलिंग को आसान बनाया. उन्होंने कहा कि ड्रग्स की बिक्री से हुई कमाई को कथित तौर पर हवाला और क्रिप्टोकरेंसी चैनल्स के ज़रिए दुबई भेजा जाता था. पुलिस ने कहा कि उसके साथियों की पहचान के लिए आगे की जांच चल रही है.
