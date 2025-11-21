गहलोत और पूनिया साथ पहुंचे जोधपुर, पूनिया बोले- 'राहुल गांधी की सीख लेने की उम्र बीती'
भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे से कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है.
Published : November 21, 2025 at 2:36 PM IST
जोधपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शुक्रवार को जयपुर से जोधपुर पहुंचे. दोनों एक ही विमान में यात्रा करते हुए लगभग साथ-साथ एयरपोर्ट से बाहर निकले. दोनों नेताओं की अगवानी के लिए उनकी-उनकी पार्टियों के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद थे. अशोक गहलोत तीन दिन के दौरे पर हैं, जबकि पूनिया कुछ देर बाद सांचौर के लिए रवाना हुए.
एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए पूनिया ने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची का गहन परीक्षण चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के समय में शुरू हुआ एक सुधार है. उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट मतदाता की परेशानी बनी रहती है. यह यक्ष प्रश्न चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के लिए बना हुआ था. खास तौर पर सीमावर्ती देशों के घुसपैठिए जो बड़ी संख्या में आकर पहचान पत्र बनवाकर मतदान को प्रभावित करते हैं.
वोट चोरी के नारे से कांग्रेस को नुकसान: पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी और विपक्षी दल हल्ला मचा रहे हैं. उन्हें तकलीफ है कि इस वोट बैंक से अनैतिक राजनीति पर लगाम लगेगी. वोट चोरी के मुद्दे पर पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा चोर कोई नहीं है. पाताल से लेकर आकाश तक चोरी के आरोप लगे हैं. बिहार चुनाव के बाद तो इतनी बातें सामने आ चुकी हैं कि राहुल गांधी को नारों की बजाय धरातल पर काम करना चाहिए था. उनकी उम्र सबक और सीख लेने की बीत गई है. वोट चोरी के नारों से उनको नुकसान हुआ है.
सरस्वती का पानी आ सकता है मारवाड़: पूनिया ने कहा कि हाल ही में उनकी मुलाकात सरस्वती धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष से हुई थी. सरस्वती जो हमारी पुरातन नदी है, उद्गम से लेकर जहां तक गुजरी, उसमें राजस्थान का भी हिस्सा है. इसके कई वैज्ञानिक आधार भी हैं. इसरो ने सरस्वती के बहाव को धरातल पर देखा है. उन्होंने कहा कि घग्घर के साथ इसका सरप्लस पानी पंजाब में रिजर्वायर से हरियाणा के किसानों को मिलता है. लूणी तक इसका कनेक्शन होता है. लूणी के आगे भी मारवाड़ के कई क्षेत्रों से इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि कई बार इतनी बारिश होती है कि घग्घर में बाढ़ आ जाती है. एक रिजर्वायर से इस पानी को उपयोग में लाया जा सकता है. पूनिया ने कहा कि प्रामाणिकता और दावे से तो नहीं कह सकता कि कब यह धरातल पर उतरेगी, लेकिन यह काम किया जा सकता है. वे बोले, 'मैं हरियाणा और राजस्थान की दोनों ही सरकारों को इसके बारे में अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी बात करूंगा.'