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तीन युद्ध लड़ने वाले पूर्व सैनिक अब लड़ रहे अपनी जमीन बचाने की जंग, जानिए पूरा मामला

पहचान का दुरुपयोग कर रजिस्ट्री कराने का आरोप : कैप्टन चुन्नीलाल का आरोप है कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी पहचान का कथित दुरुपयोग किया. आरोप के अनुसार आधार कार्ड सहित अन्य पहचान दस्तावेजों में हेरफेर कर किसी अन्य व्यक्ति को कैप्टन चुन्नीलाल बताकर 16 जून को जमीन की रजिस्ट्री करवा दी गई. इसके बाद मात्र छह दिन में, 22 जून को मोहनगढ़ उपनिवेशन तहसील में संबंधित भूमि का म्यूटेशन भी दर्ज करा लिया गया.

काश्तकार के फोन से हुआ कथित फर्जीवाड़े का खुलासा : हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी और पोंग डैम विस्थापित कैप्टन चुन्नीलाल को सरकार की ओर से मोहनगढ़ क्षेत्र में कृषि भूमि का मुरब्बा आवंटित किया गया था. वे वर्षों से स्थानीय काश्तकारों के माध्यम से खेती करवाते रहे और हर वर्ष अपनी उपज का हिस्सा प्राप्त करते थे. इस बार उनके काश्तकार ने फोन कर बताया कि जमीन बिक चुकी है. यह सूचना मिलते ही कैप्टन चुन्नीलाल हैरान रह गए और तुरंत मोहनगढ़ पहुंचे.

जैसलमेर : देश की सीमाओं पर 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में अपनी सेवाएं देने वाले पूर्व सैनिक कैप्टन चुन्नीलाल अब अपने ही हक की जमीन बचाने की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं. जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में आवंटित उनके मुरब्बे की कथित फर्जी रजिस्ट्री और म्यूटेशन का मामला सामने आने के बाद उन्होंने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है.

पूर्व सैनिक ने उठाए सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल : कैप्टन चुन्नीलाल का कहना है कि यदि रजिस्ट्री के दौरान दस्तावेजों और पहचान का समुचित सत्यापन किया जाता तो ऐसा कथित फर्जीवाड़ा संभव नहीं था. उनका आरोप है कि यह अकेला मामला नहीं है, बल्कि बाहरी राज्यों से जुड़े मुरब्बाधारकों, विशेषकर कांगड़ा के विस्थापितों और पूर्व सैनिकों की जमीनों को निशाना बनाकर सुनियोजित तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है.

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पुलिस में मामला दर्ज, जांच जारी : कैप्टन चुन्नीलाल के पुत्र मुल्तान सिंह ठाकुर ने बताया कि शुरुआत में उन्हें अलग-अलग थानों के चक्कर लगाने पड़े. बाद में जैसलमेर पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद मामले में कार्रवाई शुरू हुई और कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया. उन्होंने अन्य मुरब्बाधारकों से भी समय-समय पर अपनी जमीन का रिकॉर्ड जांचते रहने की अपील की है.

अन्य विस्थापितों को भी सतर्क रहने की सलाह : सैनिक विश्राम गृह के प्रभारी लालाराम ने दावा किया कि कुछ दलाल दूर-दराज रहने वाले कांगड़ा के विस्थापितों और पूर्व सैनिकों को आसान निशाना बनाते हैं और कथित फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

एसपी के निर्देश के बाद दर्ज हुई एफआईआरः शहर कोतवाल सुरजाराम जाखड़ ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत और पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद कोतवाली थाने में भू-माफियाओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि 92 साल के रिटायर्ड सैनिक की जगह किसी अन्य व्यक्ति को हमशक्ल बनाकर खड़ा किया गया और फर्जी नाम से जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई. पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच शुरू कर दी गई है. फर्जी डाक्यूमेंट्स तैयार करने वालों और इस पूरे गिरोह में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.