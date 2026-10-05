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EWS नियमों में सुधार का मुद्दा: विधायक रविंद्र सिंह भाटी की दूसरे चरण की यात्रा का आगाज, श्रीडूंगरगढ़ से काफिले के साथ रवाना

रैली में उमड़े लोग ( ETV Bhart Bikaner )

बीकानेर: ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के सरलीकरण की मांग को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से निकाली जा रही यात्रा के दूसरे चरण का सोमवार को बीकानेर जिले से आगाज हुआ. यात्रा की शुरुआत श्रीडूंगरगढ़ से हुई, जहां बड़ी संख्या में समर्थकों और वाहनों के साथ भाटी रवाना हुए. श्रीडूंगरगढ़ से बीकानेर तक यात्रा के मार्ग में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. श्रीडूंगरगढ़ से रवाना होने के बाद यात्रा लूणकरणसर, मोतीगढ़ और कालू सहित विभिन्न स्थानों से होकर बीकानेर पहुंचेगी. यात्रा के स्वागत को लेकर इन क्षेत्रों में पहले से ही तैयारियां की गई हैं.