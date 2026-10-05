EWS नियमों में सुधार का मुद्दा: विधायक रविंद्र सिंह भाटी की दूसरे चरण की यात्रा का आगाज, श्रीडूंगरगढ़ से काफिले के साथ रवाना
श्रीडूंगरगढ़ से लूणकरणसर, मोतीगढ़ और कालू होते हुए यात्रा बीकानेर शहर पहुंचेगी. शाम को बीकानेर में गोकुल सर्किल से रोड शो शुरू होगा.
Published : October 5, 2026 at 3:34 PM IST
बीकानेर: ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के सरलीकरण की मांग को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से निकाली जा रही यात्रा के दूसरे चरण का सोमवार को बीकानेर जिले से आगाज हुआ. यात्रा की शुरुआत श्रीडूंगरगढ़ से हुई, जहां बड़ी संख्या में समर्थकों और वाहनों के साथ भाटी रवाना हुए. श्रीडूंगरगढ़ से बीकानेर तक यात्रा के मार्ग में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. श्रीडूंगरगढ़ से रवाना होने के बाद यात्रा लूणकरणसर, मोतीगढ़ और कालू सहित विभिन्न स्थानों से होकर बीकानेर पहुंचेगी. यात्रा के स्वागत को लेकर इन क्षेत्रों में पहले से ही तैयारियां की गई हैं.
यात्रा से जुड़े रामसिंह चरकड़ा ने बताया कि लूणकरणसर, मोतीगढ़, कालू सहित कई स्थानों पर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए ईडब्ल्यूएस सरलीकरण अभियान का प्रचार किया गया है. जगह जगह स्वागत के लिए लोगों की मौजूदगी और यात्रा के समर्थन में लगाए गए बैनर पोस्टर नजर आए. यात्रा के काफिले के पहुंचने पर कई स्थानों पर समर्थकों की ओर से पुष्पवर्षा कर भाटी का स्वागत किया. कुछ स्थानों पर जेसीबी के जरिए भी पुष्पवर्षा की गई. सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने नारे लगाकर यात्रा का स्वागत किया.
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गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हुए भाटी: रामसिंह चरकड़ा ने बताया कि श्रीडूंगरगढ़ से रविंद्र सिंह भाटी वाहनों के काफिले के साथ रवाना हुए. काफिले में बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता शामिल रहे. यात्रा के दौरान ईडब्ल्यूएस सरलीकरण के मुद्दे को लेकर लोगों से संवाद और समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है. श्रीडूंगरगढ़ से लूणकरणसर, मोतीगढ़ और कालू होते हुए यात्रा बीकानेर शहर पहुंचेगी. शाम को बीकानेर में गोकुल सर्किल से रोड शो शुरू होगा. इसके बाद विधायक भाटी का काफिला शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए जूनागढ़ पहुंचेगा. शहर में रोड शो निकाला जाएगा. गोकुल सर्किल से जूनागढ़ तक भाटी का काफिला शहर के लोगों के बीच ईडब्ल्यूएस सरलीकरण के मुद्दे को लेकर संदेश पहुंचाएगा.
जूनागढ़ में आमसभा, अगले दिन नागौर में प्रवेश: रोड शो के बाद जूनागढ़ में आमसभा का आयोजन किया जाएगा. आमसभा को विधायक भाटी संबोधित करेंगे. इस दौरान वे ईडब्ल्यूएस सरलीकरण की मांग, अभियान के उद्देश्य और आगे की रणनीति को लेकर अपनी बात रखेंगे. बीकानेर में कार्यक्रम पूरा होने के बाद यात्रा अगले दिन नोखा की ओर बढ़ेगी. नोखा होते हुए रविंद्र सिंह भाटी की यात्रा नागौर जिले में प्रवेश करेगी.