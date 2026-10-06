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EWS Reform Protests : बीकानेर में विधायक भाटी की सभा में उमड़े लोग, बोले- ढाई साल में सरकार ने केंद्र को नहीं भेजा एक भी पत्र

बीकानेर: ईडब्ल्यूएस सरलीकरण की मांग को लेकर बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का आंदोलन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है. भाटी ने सोमवार को बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ से दूसरे चरण की यात्रा शुरू की, जो लूणकरणसर और मोतीगढ़ होते हुए बीकानेर पहुंची. रास्तेभर लोगों ने भाटी का जोरदार स्वागत किया और उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए. देर रात जूनागढ़ के सामने हुई आमसभा के साथ यात्रा का समापन हुआ. इस दौरान भाटी ने सरकार पर निशाना साधते हुए ईडब्ल्यूएस में जमीन संबंधी प्रावधानों को सबसे बड़ी विसंगति बताया और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही. साथ ही 2028 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला जनता की इच्छा के अनुरूप होगा.

यात्रा के दौरान श्रीडूंगरगढ़ से लेकर बीकानेर तक कई स्थानों पर रविंद्र सिंह भाटी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे नजर आए. सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ रही और जगह जगह स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए. उन्होंने यात्रा के दौरान ईडब्ल्यूएस सरलीकरण की मांग को लेकर लोगों से संवाद भी किया गया.

जमीन की शर्त सबसे बड़ी विसंगति: आमसभा के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत में विधायक भाटी ने ईडब्ल्यूएस व्यवस्था में मौजूद विसंगतियों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस में सबसे बड़ी विसंगति जमीन से जुड़ी हुई है. राजस्थान में लोगों के पास जमीन है, लेकिन यह जमीन किस उपयोग में आ रही है, इसका व्यवस्था में स्पष्ट उल्लेख नहीं है. उन्होंने कहा कि केवल जमीन का होना किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को तय करने का आधार नहीं होना चाहिए. ईडब्ल्यूएस के नियमों में व्यावहारिक सरलीकरण की आवश्यकता है, ताकि पात्र लोगों को इसका वास्तविक लाभ मिल सके.

सरकार ने केंद्र को नहीं लिखा एक भी पत्र: विधायक भाटी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर केंद्र सरकार को एक भी पत्र नहीं लिखा. उन्होंने कहा कि जनता सरकार से इस मामले में जवाब मांग रही है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास अभी भी करीब ढाई वर्ष का समय है और यदि इस अवधि में ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी.

शिव विधायक भाटी के स्वागत को उमड़ी भीड़ (ETV Bharat Bikaner)

मांग पूरी होने तक जारी रहेगी लड़ाई: रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि उनका यह आंदोलन मांग पूरी होने तक जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक लोगों के साथ कूच करने से भी पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की मांग नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों से जुड़ा मुद्दा है. इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करते हुए ईडब्ल्यूएस के नियमों में आवश्यक बदलाव करने चाहिए.

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2028 में जनता की इच्छा के अनुरूप फैसला: यात्रा के दौरान मिल रहे व्यापक जनसमर्थन के बीच जब रविंद्र सिंह भाटी से 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया और पूछा गया कि क्या वे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह सब भविष्य के गर्भ में है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है. जनता जो चाहेगी और जिस तरह का निर्णय चाहेगी, उसी के अनुरूप आगे फैसला किया जाएगा. ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर भाटी की इस यात्रा के दौरान बीकानेर जिले में जिस तरह लोगों की भीड़ और स्वागत देखने को मिला, उससे आंदोलन को लेकर उनके समर्थकों में उत्साह नजर आया.