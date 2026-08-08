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आंदोलन की आहट! पंचायत-निकाय चुनाव में EWS आरक्षण की मांग तेज, 9 अगस्त को महापंचायत, हाईवे जाम की चेतावनी

पंचायत-निकाय चुनाव में EWS आरक्षण की मांग को लेकर EWS आरक्षण मंच ने अध्यक्ष ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की.

EWS आरक्षण की मांग
EWS आरक्षण की मांग को लेकर मदन राठौड़ से मुलाकात (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: पंचायत और निकाय चुनाव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण देने की मांग को लेकर EWS आरक्षण मंच ने अपनी मुहिम तेज कर दी है. इसी मांग को लेकर मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उदइया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने पंचायत और निकाय चुनाव में EWS वर्ग को आरक्षण का लाभ देने सहित अपनी विभिन्न मांगें प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखीं, जिस पर राठौड़ ने आश्वस्त किया कि मांग को सक्षम स्तर पर पहुंचाएंगे. आरक्षण मंच ने साफ चेताया कि अगर मांगों पर सकारात्मकता निर्णय नही हुआ तो कल यानी 9 अगस्त क्रांति दिवस पर आगरा रोड पर होने वाली पंचायत के बाद हाइवे जाम किया जाएगा.

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का समान अवसर: मुलाकात के दौरान सुनील उदइया ने कहा कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में EWS वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में इस वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का समान अवसर नहीं मिल पा रहा है. मंच की मांग है कि पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरीय निकायों में EWS वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्थानीय लोकतंत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके.

सुनिए क्या बोले मंच के नेता (ETV Bharat Jaipur)

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पंचायती राज चुनावों में आरक्षण की मांग: उदइया ने कहा कि EWS वर्ग लंबे समय से स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में आरक्षण की मांग उठा रहा है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए. उदइया ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनावों में आरक्षण लागू होने से EWS वर्ग के युवाओं और आम लोगों को राजनीति में आगे आने का अवसर मिलेगा. मंच इस मुद्दे को लेकर सरकार और राजनीतिक दलों के सामने अपनी मांग रखता रहा है.

आगरा रोड जाम करने की चेतावनी: उधर, पंचायत और निकाय चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग को लेकर परशुराम सेना ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. सेना के अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी ने कहा कि 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर आगरा रोड पर पंचायत बुलाई गई है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार मांगों को लेकर सकारात्मक रुख नहीं अपनाती और निर्णय की स्थिति नहीं बनती है, तो पंचायत के बाद आगरा रोड जाम किया जाएगा.

मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी: चतुर्वेदी ने कहा कि इससे पहले 3 अगस्त को यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा था. अब 9 अगस्त को मांगें पूरी नहीं होने पर फिर आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार अगर रोड जाम की भाषा समझती है तो उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार के पास शनिवार शाम तक का समय है. उन्हें उम्मीद है कि सरकार मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी, अन्यथा क्रांति दिवस पर एक और आंदोलन देखने को मिलेगा.

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