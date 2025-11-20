घर का सपना होगा पूरा; लखनऊ में यहां पर बनेंगे EWS व LIG मकान, LDA उपाध्यक्ष ने कहा- जल्द पूरे हों आधे-अधूरे निर्माण
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने 103 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही टाउनशिप का किया निरीक्षण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 10:05 PM IST
लखनऊ : शहीद पथ के पास स्थित ओमैक्स रेजीडेंसी व अमरावती आईटी सिटी में ईडब्ल्यूएस व एलआईजी श्रेणी के भवन जल्द लांच होंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुरुवार को दोनों इंटीग्रेटेड टाउनशिप का निरीक्षण करके इस बाबत निर्देश दिये हैं. वहीं, टाउनशिप में विद्युत स्टेशन, एसटीपी, पार्क व सड़कों के आधे-अधूरे निर्माण पर उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए डेवलपर्स को विकास कार्य पूर्ण कराने का अल्टीमेटम दिया है.
एलडीए के मुख्य नगर नियोजक केके गौतम ने बताया कि शहीद पथ के पास ग्राम-मस्तेमऊ व बक्कास में अमरावती ग्रुप की ओर से लगभग 115 एकड़ क्षेत्रफल में आईटी सिटी टाउनशिप विकसित की जा रही है. उपाध्यक्ष ने सबसे पहले यहां का निरीक्षण किया. योजना में ले-आउट प्लान के अनुसार, आंतरिक सड़कों का निर्माण अधूरा पाया गया. विकासकर्ता ने दो जगह एसटीपी के निर्माण के लिए जमीन तो खरीदी है, लेकिन एक का निर्माण भूतल तक और दूसरे का निर्माण अभी शुरू ही नहीं कराया. विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं था. इस पर उपाध्यक्ष ने विकासकर्ता को समस्त विकास कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये. समीक्षा में पाया गया कि अमरावती ग्रुप ने अभी तक निर्धारित शुल्क नहीं जमा किये हैं. इस पर उपाध्यक्ष ने सम्बंधित अधिकारियों को धनराशि वसूलने के निर्देश दिये.
सड़कों की खराब हालत पर जवाब-तलब : एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शहीद पथ पर पुलिस मुख्यालय के पीछे 103 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही ओमैक्स ग्रुप की टाउनशिप का निरीक्षण किया. यहां एप्रोच रोड व आंतरिक सड़कों की खराब हालत देखकर उपाध्यक्ष ने विकासकर्ता से जवाब तलब किया है. उन्होंने मेसर्स ओमैक्स के प्रतिनिधियों को दो महीने के अंदर सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराने का अल्टीमेटम दिया. टाउनशिप में भूमि विवाद के चलते ग्रीन एरिया/पार्क विकसित नहीं किया गया है. जिस पर उपाध्यक्ष ने विवाद का निस्तारण कराकर पार्क का विकास कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये.
दुर्बल आय वर्ग वालों को मिलेगी सौगात : ओमैक्स व अमरावती ग्रुप की टाउनशिप में ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों के निर्माण की प्रगति धीमी पाई गई. इस पर उपाध्यक्ष ने विकासकर्ताओं को भवनों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराना शासन की पहली प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों टाउनशिप में मॉरगेज/बंधक संपत्तियों का एक सप्ताह में सत्यापन कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए.
यह भी पढ़ें : अटलपुरम टाउनशिप योजना; आगरा में आज 322 भूखंडों के लिए निकाली जाएगी लॉटरी, 600 भूखंड की होगी बुकिंग, ऐसे करना होगा आवेदन