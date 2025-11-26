ETV Bharat / state

बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले- विपक्ष के लिए EVM अब ठीक है, वोट चोरी को भी कुछ दिन बाद झूठा मान लेंगे

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सहकारिता भवन हजरतगंज में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में हिस्सा लिया.

लखनऊ के कार्यक्रम में पहुंचे सुधांशु त्रिवेदी.
लखनऊ के कार्यक्रम में पहुंचे सुधांशु त्रिवेदी. (Photo Credit: ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

November 26, 2025

लखनऊ: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को लखनऊ में कहा कि पहले विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर सवाल उठता था. अब विपक्ष मतदाता सूची पर सवाल उठा रहा है. वोट चोरी जैसे आरोप लगा रहा है. विपक्ष को किसी भी संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है. इसका सीधा कारण है, कि वह अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पहले ईवीएम पर सवाल था, जिसे अब सही मान रहे हैं. इसका मतलब साफ है, कि उनका मुद्दा झूठा था. आप इंतजार कीजिए कुछ दिन के बाद विपक्ष के लोग वोट चोरी पर भी यह मान लेंगे कि मुद्दा झूठा था. दरअसल, विपक्ष एक खतरनाक षणयंत्र पर चल रहा है. वह हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं. पिछले 11 साल में कई बार उन्होंने यह किया है. अब भी कर रहे हैं.

बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी. (Video Credit: ETV Bharat)

सुंधाशु त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के दम पर और जनता के भरोसे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का पालन करते हुए आगे बढ़ रही है. इसी का परिणाम है, कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी को हर जगह जीत मिल रही है.

राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार की शाम सहकारिता भवन हजरतगंज में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में हिस्सा लिया. इस दौरान आयोजित प्रोफेशनल सम्मेलन से पहले मीडिया से बातचीत की.

सम्मेलन के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने अलग-अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों को संबोधित किया. साथ वर्तमान में चल रहे एसआईआर अभियान की भी जानकारी दी. उन्होंने अपना एसआईआर फॉर्म भी भरा. उन्होंने कहा कि विपक्ष को किसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है.

हम 2014 के बाद से लगातार देखते चले आ रहे हैं, कि हर हार के बाद कांग्रेस और विपक्ष के सहयोगी कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, तो कभी वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हैं. कभी इलेक्शन कमीशन को कुछ कहते हैं तो कभी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई पर सवाल उठाते हैं.

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम अपनी नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के आधार पर लगातार जीत हासिल कर रहे हैं. आगे भी करते रहेंगे. वोट चोरी के आरोप का जवाब उनको बिहार में जनता ने दे दिया.

