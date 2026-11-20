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यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ईवीएम-वीवीपैट प्रशिक्षण शुरू, मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक

सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/अलीगढ़/औरैया: आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गईं हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को बेहट, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और औरैया विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम-वीवीपैट संचालन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की गई. तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई. एसडीएम बेहट सुबोध कुमार के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ईवीएम और वीवीपैट को लेकर लोगों की शंकाएं दूर करना तथा मतदान प्रक्रिया के प्रति विश्वास मजबूत करना है.

एसडीएम सुबोध कुमार ने बताया कि 20 नवंबर से चुनाव की घोषणा तक यह जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा. इसके लिए बेहट तहसील में प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, जहां तैनात प्रशिक्षक नागरिकों को ईवीएम और वीवीपैट के संचालन की जानकारी देने के साथ उनकी भ्रांतियों को भी दूर करेंगे. चुनाव आयोग के निर्देश मिलने पर भविष्य में मोबाइल वैन के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

सहारनपुर में मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशिक्षण के दौरान मतदाताओं को बताया गया कि मतदान के समय ईवीएम पर अपनी पसंद के प्रत्याशी के चुनाव चिह्न के सामने लगा बटन दबाना होता है. इसके बाद वीवीपैट मशीन में दिखाई देने वाली पर्ची के माध्यम से मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं. अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और वीवीपैट की उपयोगिता के बारे में भी विस्तार से समझाया.