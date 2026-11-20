यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ईवीएम-वीवीपैट प्रशिक्षण शुरू, मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक
राज्य में 20 नवंबर से चुनाव की घोषणा तक जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 5:19 PM IST
सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/अलीगढ़/औरैया: आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गईं हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को बेहट, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और औरैया विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम-वीवीपैट संचालन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की गई. तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई. एसडीएम बेहट सुबोध कुमार के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ईवीएम और वीवीपैट को लेकर लोगों की शंकाएं दूर करना तथा मतदान प्रक्रिया के प्रति विश्वास मजबूत करना है.
एसडीएम सुबोध कुमार ने बताया कि 20 नवंबर से चुनाव की घोषणा तक यह जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा. इसके लिए बेहट तहसील में प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, जहां तैनात प्रशिक्षक नागरिकों को ईवीएम और वीवीपैट के संचालन की जानकारी देने के साथ उनकी भ्रांतियों को भी दूर करेंगे. चुनाव आयोग के निर्देश मिलने पर भविष्य में मोबाइल वैन के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
मुजफ्फरनगर में मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की व्यावहारिक जानकारी देने और ईवीएम एवं वीवीपैट को लेकर उनकी शंकाओं का समाधान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है. शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया.
ये भी पढ़ें: UP Election 2027: सपा के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा से पहले कांग्रेस ने बुलाई बड़ी बैठक, जानिए कितनी सीटों पर है दावा!