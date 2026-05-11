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पंचकूला में करीब दो घंटे बंद रहा स्ट्रांग रूम का कैमरा? विपक्षी उम्मीदवारों ने किया हंगामा, पार्दर्शिता पर उठाए सवाल

पंचकूला: आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया. जब सेक्टर-14 स्थित स्टेट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी करीब 1 घंटा 50 मिनट तक बंद रहने की सूचना सामने आई. इस घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए.

पंचकूला में बंद हुआ स्ट्रांग रूम का कैमरा? बताया जा रहा है कि नगर निगम चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम मशीनें इसी स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं. कैमरा बंद होने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज सहित कई दलों के और निर्दलीय वार्ड प्रत्याशी मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई. प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि करीब दो घंटे तक कैमरा बंद रहना गंभीर मामला है. इससे ईवीएम सुरक्षा को लेकर संदेह पैदा हो रहा है.

पंचकूला में करीब दो घंटे बंद रहा स्ट्रांग रूम का कैमरा? विपक्षी उम्मीदवारों ने किया हंगामा (ETV Bharat)

उम्मीदवारों ने किया हंगामा: मौके पर मौजूद नेताओं और प्रत्याशियों ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और कैमरा बंद होने के कारणों को सार्वजनिक किया जाए. घटना की सूचना मिलते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया. हालात का जायजा लेने के लिए पंचकूला के विधायक चौ चंद्रमोहन भी मौके पर पहुंचे. वहीं मामला बढ़ता देख इलेक्शन ऑब्जर्वर और प्रशासनिक अधिकारी भी स्ट्रांग रूम स्थल पर पहुंचे और प्रत्याशियों को समझाने का प्रयास किया.