ETV Bharat / state

पंचकूला में करीब दो घंटे बंद रहा स्ट्रांग रूम का कैमरा? विपक्षी उम्मीदवारों ने किया हंगामा, पार्दर्शिता पर उठाए सवाल

पंचकूला सेक्टर-14 स्थित स्टेट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी करीब 1 घंटा 50 मिनट तक बंद रहा. उम्मीदवारों का हंगामा.

evm strong room camera off
evm strong room camera off (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 11, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया. जब सेक्टर-14 स्थित स्टेट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी करीब 1 घंटा 50 मिनट तक बंद रहने की सूचना सामने आई. इस घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए.

पंचकूला में बंद हुआ स्ट्रांग रूम का कैमरा? बताया जा रहा है कि नगर निगम चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम मशीनें इसी स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं. कैमरा बंद होने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज सहित कई दलों के और निर्दलीय वार्ड प्रत्याशी मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई. प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि करीब दो घंटे तक कैमरा बंद रहना गंभीर मामला है. इससे ईवीएम सुरक्षा को लेकर संदेह पैदा हो रहा है.

पंचकूला में करीब दो घंटे बंद रहा स्ट्रांग रूम का कैमरा? विपक्षी उम्मीदवारों ने किया हंगामा (ETV Bharat)

उम्मीदवारों ने किया हंगामा: मौके पर मौजूद नेताओं और प्रत्याशियों ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और कैमरा बंद होने के कारणों को सार्वजनिक किया जाए. घटना की सूचना मिलते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया. हालात का जायजा लेने के लिए पंचकूला के विधायक चौ चंद्रमोहन भी मौके पर पहुंचे. वहीं मामला बढ़ता देख इलेक्शन ऑब्जर्वर और प्रशासनिक अधिकारी भी स्ट्रांग रूम स्थल पर पहुंचे और प्रत्याशियों को समझाने का प्रयास किया.

कांग्रेस मेयर उम्मीदवार ने उठाए पार्दर्शिता पर सवाल: इस मामले पर कांग्रेस मेयर उम्मीदवार सुधा भारद्वाज ने कहा कि "हम रात को यहां से डेढ़ बजे सारी ईवीएम मशीनों को सील करवाकर निकले हैं. तब कैमरा चल रहे थे. हमने कहा था कि कैमरा एक मिनट के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए. जब मैंने इनको कहा कि अंदर कुछ कॉर्नर दिखाई नहीं दे रहे. तब उन्होंने कहा कि बाहर भी कैमरा है. अंदर भी कैमरा है, लेकिन वो भी बंद कर दिया. इससे इनकी नीयत साफ नजर आती है. इनपर कार्रवाई होनी चाहिए."

प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार: फिलहाल प्रशासन की ओर से कैमरा बंद होने के कारणों को लेकर आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है, जबकि प्रत्याशी लगातार ईवीएम सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न, 54.7% वोटिंग, लोगों ने बढ़चढ़कर मनाया लोकतंत्र का पर्व

ये भी पढ़ें- शांतिपूर्ण संपन्न हुआ पंचायती राज संस्थाओं का उपचुनाव, सरपंच पद के लिए सरवन माजरा से अन्नु रानी, रिसालवा में मीना कुमारी जीती

TAGGED:

EVM STRONG ROOM CAMERA OFF
PANCHKULA NAGAR NIGAM ELECTION
पंचकूला स्ट्रांग रूम कैमरा बंद
पंचकूला नगर निगम चुनाव अपडेट
EVM STRONG ROOM CAMERA OFF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.