ETV Bharat / state

EVM का फोटो और वीडियो बनाना पड़ा महंगा, साइबर पुलिस ने दो युवकों पर दर्ज की FIR

वोटिंग के दौरान लिया फोटो: पहला मामला बरूराज विधानसभा का है. मतदान केंद्र संख्या 43 से वोटिंग के दौरान एक युवक ने वोट करते समय मोबाइल फोन से ईवीएम की तस्वीर ले ली और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया. इसकी जांच की गयी तो युवक की पहचान कमलेश यादव के रूप में हुई है.

साइबर थाना में केस दर्ज: मुजफ्फरपुर साइबर थाना में दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है कि आखिर में ईवीएम की तस्वीर क्यों और कैसे ली गयी. इस घटना के बाद से वोटिंग के दौरान सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगा है. दरअसल, यह मामला दो विधानसभा से जुड़ा है.

मुजफ्फरपुर: बिहार चुनाव 2025 को लेकर एक ओर वोटिंग हो रही थी तो वहीं दूसरी ओर ईवीएम का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गयी. साइबर पुलिस ने इस मामले में दो युवकों पर कार्रवाई की है.

वीडियो बनाकर किया वायरल: दूसरा मामला सकरा विधानसभा का है. 6 नवंबर को वोटिंग थी. सादिकपुर मरौल का रहने वाला सदानंद यादव ने वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र से ईवीएम का वीडियो बना लिया और 7 नवंबर को सोशल मीडिया पर उसे अपलोड कर दिया. इसकी जानकारी पदाधिकारी को मिली तो मोतीपुर सीओ के बयान पर साइबर थाना में केस दर्ज किया गया.

मुजफ्फरपुर में ईवीएम की तस्वीर और वीडियो वायरल (ETV Bharat)

"ईवीएम से जुड़ी तस्वीर और वीडियो के लिंक की जांच की गयी. पता लगाया जा रहा कि तस्वीर और वीडियो किन माध्यमों से शेयर किया गया है. इस तरह की तस्वीर लेना और वीडियो बनाना कानून का उल्लंघन है." -हिमांशु कुमार, डीएसपी, साइबर थाना मुजफ्फरपुर

इससे पहले भी वायरल हुई थी तस्वीर: बता दें कि इससे पहले 6 नवंबर को भी साहेबगंज विधानसभा से ईवीएम की तस्वीर वायरल हुई थी. इस मामले में पुलिस ने यदुवंशी अभिषेक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. इन सभी मामलों में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

क्या है नियम?: चुनाव आयोग के अनुसार मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन या फिर कोई भी इलेकट्रॉनिक सामान लेकर जाना मना है. वोटिंग के दौरान प्रशासन की ओर से मोबाइल जमा कराने की व्यवस्था की गयी थी ताकि कोई भी मोबाइल लेकर अंदर नहीं जाए. ऐसे में मुजफ्फरपुर में मोबाइल लेकर मतदान केंद्र के अंदर जाना सवाल खड़ा कर दिया है.

ये भी पढ़ें: RJD ने चुनाव आयोग से की स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, सीसीटीवी बंद होने का 2 वीडियो किया जारी