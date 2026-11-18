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20 से अलीगढ़ में खुलेंगे ईवीएम प्रदर्शन केंद्र, मतदाता खुद कर सकेंगे मतदान का ट्रायल

0 से अलीगढ़ में खुलेंगे ईवीएम प्रदर्शन केंद्र. ( ईटीवी भारत )

अलीगढ़ : आगामी विधानसभा चुनाव और मतदाता जागरूकता को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में जिले के मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की कार्य प्रणाली समझाने के लिए 20 नवंबर से विशेष प्रदर्शन केंद्र शुरू किए जाएंगे.

ईवीएम से मतदान का डेमो सीखें

इन केंद्रों पर मतदाता खुद ईवीएम के माध्यम से मतदान का डेमो कर सकेंगे. उन्हें यह भी बताया जाएगा कि वोट डालने के बाद वीवीपैट मशीन के जरिए किस तरह अपने मत की पुष्टि की जा सकती है. कलेक्ट्रेट के अलावा जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम स्ट्रांग रूम खोला गया. इस दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए स्ट्रांग रूम में रखी मतदेय स्थलों के लिए निर्धारित ईवीएम में से आठ प्रतिशत मशीनें प्रदर्शन के लिए निकाली गईं. इनमें ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनें भी शामिल हैं. मशीनें निकालने की पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न कराई गई. आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद स्ट्रांग रूम को दोबारा बंद कर दिया गया. रोजाना सात घंटे मिलेगा मतदान का डेमो निर्वाचन विभाग की ओर से स्थापित किए जाने वाले प्रदर्शन केंद्रों पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी जाएगी. यहां पहुंचने वाले मतदाता मशीन के बटन दबाकर डेमो के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया को समझ सकेंगे. उन्हें बताया जाएगा कि ईवीएम में प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिह्न के सामने दिए गए बटन को दबाने पर वोट किस तरह दर्ज होता है. इसके साथ ही वीवीपैट मशीन में निकलने वाली पर्ची के माध्यम से मतदाता यह देख सकेंगे कि उनका वोट किस प्रत्याशी के पक्ष में दर्ज हुआ है.