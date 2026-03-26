चरखी दादरी में डिलीट किया गया EVM का डाटा, कांग्रेस उम्मीदवार ने वापस ली वोट चोरी के आरोपों की याचिका
चरखी दादरी से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मनीषा सांगवान ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे उन्होंने वापस ले लिया है.
Published : March 26, 2026 at 11:42 AM IST
चरखी दादरी: हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चरखी दादरी का नाम लिया था. इसी आरोप में चरखी दादरी से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मनीषा सांगवान ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे उन्होंने वापस ले लिया है. इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर ईवीएम के डाटा को क्लीयर कर दिया गया है.
डिलीट किया गया ईवीएम का डाटा: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने के बाद चुनाव आयोग के आदेशानुसार चरखी दादरी के डीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल की अध्यक्षता में बुधवार को वेयरहाउस में रखी विधानसभा चुनाव की ईवीएम का डाटा क्लियर किया गया. इस प्रक्रिया के दौरान चरखी दादरी से बीजेपी दादरी विधायक सुनील सांगवान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
चरखी दादरी चुनाव में वोट चोरी का आरोप: इस मौके पर बीजेपी विधायक सुनील सांगवान ने राहुल गांधी द्वारा दादरी में वोट चोरी के लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि "बिना तथ्यों के इस तरह के आरोप लगाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है. कांग्रेस का हाई कोर्ट से याचिका वापस लेना इस बात का प्रमाण है कि उनके आरोप झूठे थे. चुनाव आयोग की कार्रवाई से साबित हो गया है कि जनता का पूर्ण समर्थन भाजपा के साथ है"
बीजेपी विधायक का कांग्रेस पर निशाना: कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक ने कहा "कांग्रेस केवल हार की खीझ मिटाने के लिए भ्रम फैला रही थी. कांग्रेस की प्रत्याशी मनीषा सांगवान पर उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा पर आरोप लगा रहे थे, वे खुद कठघरे में हैं. उन्होंने एक वायरल ऑडियो का हवाला देते हुए दावा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी ने एक व्यक्ति से वोट के नाम पर दिए गए 10 लाख रुपये वापस मांगे थे. सुनील जांगड़ा नाम के व्यक्ति पर हुए हमले का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि इन्हीं विवादों के चलते कांग्रेस को अपनी याचिका वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा.
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