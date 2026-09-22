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आगरा में तालाबों पर कब्जे और गंदगी के सुबूत एनजीटी में, 11 को नोटिस इमेज से साक्ष्य, जानें पूरा मामला

आगरा में तालाबों पर कब्जे, और गंदगी के सुबूत लेकर एनजीटी में याचिका. ( ETCV Bharat )

आगरा के मघटई निवासी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि मैंने एनजीटी कोर्ट में आगरा जिले के तालाबों, पोखरों और झीलों पर अतिक्रमण, कूड़ा डालने और दूषित पानी पहुंचने की याचिका दाखिल की थी.

इस पर एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और सदस्य अफरोज अहमद ने सुनवाई करके सभी 11 विपक्षियों को नोटिस जारी किए हैं. इसके साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई की 21 दिसंबर तारीख दी है.

आगरा में तालाबों पर कब्जे, और गंदगी के सुबूत लेकर एनजीटी में याचिका . (ईटीवी भारत)

आगरा में तालाबों पर कब्जे, और गंदगी के सुबूत लेकर एनजीटी में याचिका. (ईटीवी भारत)

इस मामले में याचिकाकर्ता ने प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, प्रमुख सचिव सिंचाई, प्रमुख सचिव नगर विकास, मंडलायुक्त, डीएम, नगर आयुक्त समेत 11 को विपक्षी बनाया गया है.

इसमें याचिकाकर्ता ने तालाबों की जीपीएस लोकेशन और सेटेलाइट इमेज सहित अन्य अतिक्रमण के साक्ष्य एनजीटी में प्रस्तुत किए हैं. जिसमें ऐसे जल निकायों का भी उल्लेख किया है. जहां पर अतिक्रमण है.

आगरा: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में आगरा जिले के तालाबों, पोखरों और झीलों पर अतिक्रमण, कूड़ा डालने और दूषित पानी पहुंचने का मामला पहुंच गया है.

इस पर सुनवाई में मैंने तर्क दिया कि आगरा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित तालाबों और पोखरों पर अतिक्रमण है. जिनमें घरों का गंदा पानी और कूड़ा भी डाला जाता है. इसको लेकर मैंने साक्ष्य के तौर पर अतिक्रमण और कूड़ा दिखाई देने वाली तस्वीरें भी प्रस्तुत की गईं.

इन गांवों के तालाबों के दिए साक्ष्य

वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि याचिका में ग्राम मोहम्मदपुर, लखनपुर, सुनारी, मघटई, इकथरा, अभयपुरा, अकबरपुर, अकोला, इस्लामपुर, इटौरा, रुनकता, अगरपुर, अगरवार खास, अमानाबाद, दौलताबाद, फतेहपुरा, छह पोखर और खड़वाई समेत कई गांवों के तालाबों के राजस्व अभिलेख भी प्रस्तुत किए हैं.

इसमें ककरैठा स्थित गुरु का ताल और एत्मादपुर स्थित बुढ़िया का ताल, जो एएसआई के अधीन संरक्षित स्मारक होने पर उनके संरक्षण और जीर्णोद्धार की मांग की है. सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ता भंवर पाल सिंह जादौन और गार्गी चतुर्वेदी उपस्थित रहे.

संयुक्त कमेटी 10 हफ्ते में देगी रिपोर्ट

वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि एनजीटी ने 11 विपक्षियों को नोटिस जारी करके संयुक्त कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं. जिसमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ताज ट्रेपेजियम जोन और जिलाधिकारी आगरा के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

इस कमेटी का नोडल डीएम को बनाया है. इस कमेटी को प्रत्येक जल निकाय के वास्तविक क्षेत्रफल का पुराने राजस्व अभिलेखों से मिलान करके दस सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक जल निकाय के पानी के नमूनों की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी है.

इन 11 अधिकारियों को बनाया विपक्षी

वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग, जिलाधिकारी आगरा, अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर आयुक्त नगर निगम, अध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण और अध्यक्ष ताज ट्रेपेजियम जोन को विपक्षी बनाया है.