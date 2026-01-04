ETV Bharat / state

इतिहास के पन्नों में रामनगर की ये है असली पहचान, यहां मिले महाभारत और कत्यूर काल के साक्ष्य

कॉर्बेट ही नहीं रामनगर की असली पहचान कुछ और है. ढिकुली–सीतावनी में महाभारत और कत्यूर काल के चौंकाने वाले सबूत मिले हैं.

Mahabharata Period Evidence in Ramnagar
महाभारत-कत्यूरी काल के साक्ष्य (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 4, 2026 at 3:47 PM IST

9 Min Read
रामनगर: अब तक रामनगर को देश दुनिया केवल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के प्रवेश द्वार के रूप में जानती रही है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से यह क्षेत्र जितना समृद्ध है, उतना ही उपेक्षित भी रहा है. यहां ढिकुली–सीतावनी में महाभारत और कत्यूर काल के सबूत मिले हैं, जो इतिहास की पुस्तकों और पुरातात्विक साक्ष्यों में जीवंत हैं, लेकिन इस इतिहास के महत्व को व्यापक पर पहचान नहीं मिल पाया है.

पीएनजी राजकीय पीजी कॉलेज रामनगर के इतिहासकार प्रोफेसर डॉ. सरद भट्ट का मानना है कि इतिहास की पुस्तकों और पुरातात्विक साक्ष्यों में ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं, जो यह साबित करते हैं कि रामनगर का ढिकुली क्षेत्र सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है. बावजूद इसके आज तक इस क्षेत्र का संपूर्ण इतिहास न तो पूरी तरह संकलित हो पाया है और न ही इसके महत्व को व्यापक स्तर पर पहचाना गया है.

प्रो. सरद भट्ट बताते हैं कि उनका उद्देश्य केवल अकादमिक शोध तक सीमित नहीं था, वे चाहते थे कि रामनगर को केवल कॉर्बेट पार्क के पास बसे पर्यटन नगर के रूप में न देखा जाए. बल्कि, इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी उसी गंभीरता से समझा जाए.

Mahabharata Period Evidence in Ramnagar
तोरण (फोटो- ETV Bharat)

उनका कहना है कि रामनगर और विशेष रूप से ढिकुली क्षेत्र की ऐतिहासिकता महाभारत काल से जुड़ी हुई है. चाहे वो चंद्रकाल हो, कत्यूर काल हो या उससे भी पूर्व का समय. हर युग में यह क्षेत्र किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है.

इतिहासकारों और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, ढिकुली को महाभारत कालीन विराटनगर से जोड़ा जाता है. यही वो विराटनगर माना जाता है, जहां राजा विराट का राज्य था और जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष बिताया था.

कुछ विद्वान वेदों और अन्य ग्रंथों के विवरणों के आधार पर इसे ब्रह्मपुर से भी जोड़कर देखते हैं. इसके बावजूद यदि रामनगर-ढिकुली क्षेत्र की तुलना पास के ऐतिहासिक नगर काशीपुर से की जाए तो यह क्षेत्र उतना चर्चित नहीं हो पाया, जितना कि इसकी ऐतिहासिक गहराई की मांग है.

प्रो. भट्ट का कहना है कि यदि ढिकुली और उसके आसपास फैली ऐतिहासिक धरोहरों की गहराई से छानबीन की जाए, तो यहां से उत्तराखंड के अतीत को और अधिक समृद्ध बनाने वाला एक विशाल भंडार सामने आ सकता है. यह न केवल इतिहास को नई दिशा देगा, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती प्रदान करेगा.

Mahabharata Period Evidence in Ramnagar
लक्ष्मी नारायण प्रतिमा (फोटो- ETV Bharat)

छात्रों की भूमिका और फील्ड स्टडी: इस शोध और संकलन की प्रक्रिया में महाविद्यालय के छात्रों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही. प्रो. भट्ट बताते हैं कि उनके कई छात्र वर्तमान में वन विभाग में टूरिस्ट गाइड के रूप में कार्य कर रहे हैं. इन्हीं छात्रों ने जब क्षेत्र में मौजूद ऐतिहासिक अवशेषों की जानकारी साझा की तो खुद प्रोफेसर भट्ट ने मौके पर जाकर इन स्थलों का अध्ययन किया.

प्रो. भट्ट ने बताया कि फील्ड विजिट के दौरान लिए गए चित्रों और प्रत्यक्ष अवलोकन से यह स्पष्ट हो गया कि ढिकुली क्षेत्र में आज भी अनेक ऐसी ऐतिहासिक कलाकृतियों के अवशेष मौजूद हैं, जो इसके गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं.

Mahabharata Period Evidence in Ramnagar
पुरानी और नई गर्जिया मंदिर की तस्वीर (फोटो- ETV Bharat)

वर्गाकार शिवलिंग एक असाधारण प्रमाण: ढिकुली गांव में स्थित वर्गाकार लघु शिवलिंग इस क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है. सामान्यतः शिवलिंग की पीठिका वृत्ताकार होती है, लेकिन वर्गाकार शिवलिंग अपने आप में विशेष होते हैं.

इतिहासकारों के अनुसार 10वीं-11वीं सदी के दौरान गुर्जर-प्रतिहार काल में उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इस प्रकार के वर्गाकार शिवलिंग बनाए गए. मध्य प्रदेश के भोजपुर (रायसेन) स्थित भोजेश्वर मंदिर इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है.

उत्तराखंड के भाबर क्षेत्र में इस प्रकार के शिवलिंग का मिलना यह संकेत देता है कि भले ही यह क्षेत्र सीधे तौर पर गुर्जर-प्रतिहार राज्य का हिस्सा न रहा हो, लेकिन उनके सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प प्रभाव क्षेत्र में अवश्य रहा होगा. यह खोज ढिकुली के ऐतिहासिक महत्व को और भी प्रबल बनाती है.

Mahabharata Period Evidence in Ramnagar
वर्गाकार लघु शिवलिंग (फोटो- ETV Bharat)

विमान शिखर (आमलक): प्राचीन मंदिर की पहचान रामनगर के ढिकुली स्थित विराट पट्टनम स्थल से मिले विमान शिखर या आमलक भी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष है. आमलक का आकार आंवले के फल जैसा होता है और यह प्राचीन नागर शैली के मंदिरों में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होता था. इस शिखर की कड़ियां और घंटी की आकृतियां इसे विशिष्ट बनाती हैं. यह संकेत देती हैं कि यहां कभी भव्य मंदिर रहा होगा.

यक्ष और यक्षिणी प्रतिमाएं: ढिकुली क्षेत्र में मिली यक्ष और यक्षिणी प्रतिमाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. एक प्रतिमा में यक्षगणों को सहचर मुद्रा में दिखाया गया है, जहां एक यक्षिणी चंवर और दंड लिए सावधान मुद्रा में खड़ी है. प्रमुख प्रतिमा के केवल चरण ही दिखाई देते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वो किसी देवी या प्रमुख स्त्री प्रतिमा का हिस्सा रही होंगी. चरणों के दोनों ओर दो सेविकाएं नतमस्तक मुद्रा में बैठी हुई हैं.

Mahabharata Period Evidence in Ramnagar
यक्ष प्रतिमाएं (फोटो- ETV Bharat)

एक अन्य यक्षिणी प्रतिमा 'भीषणी' के रूप में पहचानी गई है, जिसका उल्लेख 'उद्दामेश्वर तन्त्रम्' में वर्णित 36 यक्षिणियों में मिलता है. एक हाथ में चंवर और दूसरे में शस्त्र धारण किए यह प्रतिमा विकराल भाव के साथ भी सेवा भावना को दर्शाती है.

जूते पहने सूर्य देव, गांधार कला का प्रभाव: ढिकुली क्षेत्र से मिले सूर्य प्रतिमा का खंडित अवशेष अत्यंत विशेष है. इस प्रतिमा में सूर्य देव को जूते पहने हुए दर्शाया गया है. हिंदू मान्यताओं में मुख्य देवताओं को जूते पहने दिखाना सामान्य नहीं है, लेकिन सूर्य देव की यह प्रतिमा गांधार कला के प्रभाव की ओर संकेत करती है.

Mahabharata Period Evidence in Ramnagar
सूर्य प्रतिमा अवशेष (फोटो- ETV Bharat)

इतिहासकारों के मुताबिक, महान सम्राट कनिष्क के शासन काल में गांधार कला के साथ यह परंपरा शुरू हुई और उनके विशाल साम्राज्य में फैल गई. अल्मोड़ा, हिमाचल, पेशावर और अफगानिस्तान के गांधार क्षेत्र से भी इस प्रकार की प्रतिमाएं मिली हुई है.

लक्ष्मी-नारायण प्रतिमा, कत्यूर काल की धरोहर: गर्जिया क्षेत्र में स्थित लक्ष्मी-नारायण प्रतिमा को भारत सरकार ने 26 अगस्त 1980 को पंजीकृत किया था. यह प्रतिमा लगभग 1000 से 1200 साल पुरानी मानी जाती है और इसे उत्तराखंड के प्राचीन कत्यूर या कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित बताया जाता है.

प्रतिमा में भगवान विष्णु को चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शाया गया है. जबकि, देवी लक्ष्मी को सरल और सौम्य भाव में दिखाया गया है. नीचे परिचारिका और उल्लूक (लक्ष्मी का वाहन) की उपस्थिति इस प्रतिमा को विशिष्ट बनाती है.

तोरण, पाषाण कलश और अन्य अवशेष: ढिकुली में स्थित तोरण की बनावट उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मिले प्रतिहार कालीन तोरणों से मिलती-जुलती है. इसमें दशानन रावण जैसी प्रतिबिंबित आकृति दिखाई देती है. वहीं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के गर्जिया क्षेत्र में मिले पाषाण कलश भारतीय परंपराओं में शुभता का प्रतीक माना जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में इसके उपयोग के संकेत मिलते हैं.

Mahabharata Period Evidence in Ramnagar
पाषाण कलश (फोटो- ETV Bharat)

सीतावनी और पौराणिक परंपराएं: रामनगर से करीब 23 किलोमीटर पूरब में स्थित सीतावनी मंदिर को त्रेता युग से जोड़ा जाता है. बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक 'कुमाऊं का इतिहास' के मुताबिक, महर्षि विश्वामित्र के कहने पर श्रीराम, लक्ष्मण और सीता यहां आए थे.

कहा जाता है कि वन की सुंदरता से प्रभावित होकर माता सीता ने यहां कुछ समय निवास किया और कोसी नदी में स्नान किया था. एक अन्य मान्यता के अनुसार, यहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और वनवास के दौरान सीता जी यहीं रहीं.

Mahabharata Period Evidence in Ramnagar
यक्षिणी मुखाकृति (फोटो- ETV Bharat)

शिक्षा, समाज और संग्रहालय की पहल: रामनगर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एमसी पांडे का कहना है कि किसी भी क्षेत्र का डिग्री कॉलेज ज्ञान का एक बड़ा केंद्र होता है. उन्होंने इतिहास विभाग से आग्रह किया कि स्थानीय पुरातात्विक और ऐतिहासिक संदर्भों को एकत्रित किया जाए. इसी पहल के तहत प्रो. सरद भट्ट और उनकी टीम ने ढिकुली क्षेत्र से जुड़े अवशेषों का एक एल्बम तैयार किया है, जिसे आगे विकसित करने की योजना है.

महाविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता गणेश रावत का कहना है कि रामनगर एक वैश्विक पर्यटन स्थल है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पहचान अभी भी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई है. यदि नगर पालिका परिषद, वन विभाग और शिक्षा संस्थान मिलकर इन अवशेषों को संग्रहालय के रूप में पेश करें तो यह पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा और स्थानीय विरासत को नई पहचान मिलेगी.

Mahabharata Period Evidence in Ramnagar
पीएनजी राजकीय पीजी कॉलेज रामनगर में महाभारत और कत्यूर काल के साक्ष्य (फोटो- ETV Bharat)

कॉर्बेट के जंगलों से आगे बढ़कर यदि रामनगर-ढिकुली की ऐतिहासिक परतों को खोला जाए तो यह क्षेत्र उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना का एक सशक्त केंद्र बन सकता है. प्रोफेसर सरद भट्ट और उनके छात्रों का यह प्रयास न केवल अतीत को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी विरासत को सहेजने की प्रेरणा भी देता है.

