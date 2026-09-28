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दिल्ली के आली गांव में अवैध निर्माणों को खाली करने का नोटिस, बुल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ में उतरी AAP

साउथ ईस्ट दिल्ली के आली गांव के पीर मोहल्ला में मकान को खाली करने के नोटिस पर लोग परेशान, बुल्डोजर कार्रवाई के विरोध में आप

आली गांव के पीर मोहल्ला के 300 मकानों को खाली करने का नोटिस
आली गांव के पीर मोहल्ला के 300 मकानों को खाली करने का नोटिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 28, 2026 at 4:10 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफलगातार दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के आली गांव इलाके में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग के द्वारा अपने जमीनों को कब्जे में लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आर्डर जारी किया है कि उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन को जल्द से जल्द खाली कराकर संबंधित विभाग को सौंप दिया जाए.

वहीं, इस जमीन को खाली कराने के लिए साउथ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत से कोर्ट बेलिफ (Bailiff) नियुक्त किया गया है. ताकि उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग से अतिक्रमण को हटाने में मदद करें. सोमवार को पीड़ित लोगों से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, कुलदीप कुमार और विधायक अमानतुल्लाह खान पहुंचे.

बुल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ लोगों के समर्थन में उतरी आप (ETV Bharat)

दिल्ली के आली गांव इलाके के पीर मोहल्ला में कोर्ट के द्वारा लोगों को अपने मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया है. यह नोटिस इलाके के करीब 1500 से 2000 मकान को दिया गया है. यह वही लोग हैं, जो अपनी जमीन की मालिकाना हक के लिए हाईकोर्ट गए थे. हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन को खाली करना पड़ेगा. जिसके लिए उन्हें 24 सितंबर को नोटिस दिया गया है और 26 सितंबर तक घर को खाली करने का आदेश जारी किया गया था.

वहीं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज सोमवार को अली गांव पहुंचकर पीड़ित लोगों से मुलाकात की. इस बाबत हो रहे प्रदर्शन में भी शामिल हुए. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अली गांव पिछले 100 साल से पुराना गांव है, जहां पर नोटिस चस्पा है. यहां पर बड़े-बड़े बिल्डिंग बने हैं. लोगों ने अपनी पूरी जीवन की कमाई लगाकर अपना आशियाना बनाया है और अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ यहां रहते हैं. आखिरकार सरकार इन्हें क्यों यहां से हटाना चाहती है. इन लोगों ने ही तो बीजेपी की सरकार बनाई है. यह कोई झुग्गी नहीं है, यहां तो पक्के मकान बने हुए हैं. इसलिए कार्रवाई पर तुरंत रोक लगनी चाहिए.

उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन को जल्द से जल्द खाली करने के नोटिस का विरोध
उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन को जल्द से जल्द खाली करने के नोटिस का विरोध (ETV Bharat)

वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अली गांव से दलितों को उजाड़ना चाहती है. आप पार्टी यहां ऐसा होने नहीं देगी. पूरी आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहां इकठ्ठा है. पीड़ित लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे. लगभग 2000 की संख्या में यहां लोगों के पक्के मकान बने हैं जो पिछले 100 सालों से यहां रहते आ रहे हैं. आम आदमी पार्टी अली गांव की आम जनता के साथ है.

स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इस क्षेत्र का विधायक हूं. मैंने देखा है यह लोग पिछले कई दशकों से यहां रह रहे हैं और यह बहुत पुराना गांव है. मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार सरकार इन्हें क्यों उजाड़ना चाहती है. यहां पर तो बहुत से जमीन खाली पड़ी हुई है नगर निगम की दिल्ली विकास प्राधिकरण की, अगर कोई काम ही करना है तो उन जमीनों पर कार्य कीजिए, जहां लोग नहीं बसे हुए हैं.

बुल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ लोगों के समर्थन में उतरी आप
बुल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ लोगों के समर्थन में उतरी आप (ETV Bharat)

आपको बता दें कि साउथ ईस्ट दिल्ली के आली गांव (Ali Village) में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 8.48 एकड़ जमीन पर बने लगभग 1,800 मकानों और दुकानों को खाली करने का कोर्ट का नोटिस चस्पा किया गया है .आली चौक से शिव मंदिर तक पुश्ता रोड के दोनों तरफ के करीब 1,500 मकान-दुकान और पीर मोहल्ला के लगभग 300 मकान है. साकेत जिला न्यायालय (Saket District Court) के 31 जुलाई 2026 के आदेश के तहत कार्रवाई के लिए कोर्ट बेलिफ (Bailiff) को नियुक्त किया गया है.

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