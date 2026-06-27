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राम मंदिर गबन मामले में डॉ. संजय निषाद बोले-विपक्ष चाहता है जांच अधिकारी की भूमिका, ये संभव नहीं

कानपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री, कहा- दूध का दूध, पानी का पानी होगा

चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा सभी को पता चलेगा
चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा सभी को पता चलेगा (photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 8:14 PM IST

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कानपुर: राम मंदिर दान गबन मामला देश में सियासत का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. इसी क्रम में शनिवार को कानपुर कैंट स्थित मैस्कर घाट पर 170वें बलिदान दिवस कार्यक्रम में डॉ. संजय निषाद शामिल होने पहुंचे थे. सभा में मीडिया ने संजय निषाद से जब पूछा कि अयोध्या गबन मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा देंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वे इस्तीफा देंगे तो आपको पता चल जाएगा. दूध का दूध और पानी का पानी होगा.

डा. संजय निषाद मत्स्य मंत्री (Video Credit; ETV Bharat)

जिस तरह सीएम योगी ने कहा कि जिसकी जितनी बड़ी गलती होगी, उसको उतनी बड़ी सजा होगी और ऐसा ही हुआ है. जिन्होंने चोरी की, उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा गया है. सभी दोषी नहीं होते हैं. जो दोषी होते हैं, उनके खिलाफ ही एक्शन होता है, जिनकी छवि ईमानदार और निष्ठावान है, उन पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना चाहिए.

संजय निषाद ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, विपक्ष अगर ये सोच रहा कि उसकी भूमिका राम मंदिर मामले में जांच अधिकारी के तौर पर हो तो यह कभी संभव नहीं हो पाएगा. सरकार की जो व्यवस्था है, वो सरकार कर रही है. दूध का दूध, पानी का पानी होगा.

पूर्व सीएम अखिलेश यादव के आरोप पर डॉ. संजय निषाद ने कहा कि वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं. अब अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे? आज के समय में रसगुल्ला थोड़ी न खिलाएंगे, पोस्टरबाजी करेंगे, बयानबाजी करेंगे और ट्वीट करेंगे. उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा, उन्हें जनता भूल चुकी है. वहीं, कानपुर पहुंचने पर मत्स्य मंत्री का उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया.

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