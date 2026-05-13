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कांग्रेस में संगठन और कार्य समिति की परंपरा किसी से छिपी नहीं हैं: किरण सिंहदेव

रायपुर: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव कांग्रेस के गुटबाजी वाले सवाल को लेकर कहा, कांग्रेस में संगठन और कार्य समिति की परंपरा कैसी और कितनी है, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है. भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति का बैठक परंपरागत कार्यक्रम है. भाजपा के संगठनात्मक कार्यों को लेकर कांग्रेस को किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. कांग्रेस को अपने संगठन को देखना चाहिए.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस को अपने संगठन के कार्यक्रमों को देखना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का यूं ही सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी नहीं बनी है. हम संगठन के कार्यक्रमों को कार्य समिति के माध्यम से अनुमोदित करके उसको नीचे तक ले जाने का काम करते हैं. भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार के रूप में पूरे देश में काम करने के लिए जाना जाता है. हम अपने कार्यक्रमों को नीचे के कार्यकर्ता तक अपने कामों को क्रियान्वित करने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है.

किरण सिंहदेव (ETV Bharat)

प्रदेश कार्य समिति भाजपा की संगठनात्मक कार्यवाही का एक हिस्सा है. हर 3 महीने में प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न होती है. जहां जो कार्यक्रम बैठकों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जो आने वाले समय में संगठनात्मक विषयों पर जो चर्चा होती है. प्रत्येक 2 महीने में जिला कार्य समिति की बैठक में रखा जाता है. 1 महीने में मंडल स्तर पर कार्य समिति में रखकर निचले स्तर तक रखकर कार्यक्रमों का संचालन करते हैं: किरण सिंहदेव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

2 राजनीतिक प्रस्ताव बैठक में पारित

बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन शिव प्रकाश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही दोनों उपमुख्यमंत्री क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल सभी कार्य समिति के सदस्यों के बीच प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है. यह बैठक दो सत्र में आयोजित की गई थी. मंडल बूथ स्तर पर होने वाली बैठक की उसकी रचना योजना और तैयार करने का काम पूरा हुआ है.

आज की इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुए. पहला राजनीतिक प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रस्तुत किया. नक्सली उन्मूलन को लेकर दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रस्तुत किया. दोनों ही राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए. जिन्हें सर्व सम्मति से पारित किया गया.

