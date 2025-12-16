ETV Bharat / state

भारत में मोतियाबिंद के कारण 66 फीसदी लोग क्यों हो रहे अंधे? कहीं आपको भी तो नहीं Cataracts, जानें लक्षण और इलाज

धीरे-धीरे विकसित होता है मोतियाबिंदः डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि आमतौर पर मोतियाबिंद 40 साल से अधिक उम्र और बुजुर्गों को होती है. लेकिन अब कम उम्र के युवाओं में भी ऐसी समस्या सामने आ रही है. केजीएमयू में प्रदेश भर से मरीज दिखाने के लिए आते हैं. इसके अलावा अन्य राज्यों से भी मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं. पहले इस तरह के मामले कम सामने आते थे, लेकिन अब ओपीडी में युवाओं की मौजूदगी भी होती है, जिन्हें मोतियाबिंद होता है. मोतियाबिंद धीरे-धीरे विकसित होता है. कई बार लंबे समय तक स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते.

सिर्फ 17 फीसदी लोगों को मिलता उचित उपचारः डॉ. अरुण कुमार शर्मा के अनुसार, विश्व में दृष्टिहीनता के 33 प्रतिशत मामले मोतियाबिंद के कारण होते हैं. जबकि भारत में यह आंकड़ा 66 प्रतिशत है. देश में हर साल मोतियाबिंद के 20 लाख नए मामले सामने आते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मोतियाबिंद के केवल 17 फीसदी लोगों को ही उचित इलाज मिल पाता है. मोतियाबिंद का एकमात्र उपचार सर्जरी है, जिसमें देरी नहीं करनी चाहिए.

लखनऊ: जैसे-जैसे समय बदल रहा है और तकनीक के साथ सुविधाएं बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे बीमारियां भी अपना स्वरूप बदल रही हैं. आमतौर पर अधेड़ लोगों में होने वाला मोतियाबिंद (Cataracts) अब युवाओं और बच्चों में देखा जा रहा है. आज भी उपचार में देरी और गलत धारणाओं के कारण मोतियाबिंद अंधेपन का सबसे बड़ा कारण है, जिसे रोका जा सकता है. मोतियाबिंद क्यों होता है और इसका बेहतर इलाज क्या है और बचाव कैसे करें, इसको लेकर केजीएमयू के नेत्ररोग विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने ETV Bharat से अपनी राय साझा की है.

क्या है मोतियाबिंदः डॉ. अरुण कुमार बताया कि हमारी आंखों में पारदर्शी लेस होते हैं, जो रोशनी और छवियों को रेटिना पर फोकस करने में मदद करते हैं. रेटिना पर स्पष्ट छवि अंकित हो, इसके लिए लेंस का पारदर्शी होना जरूरी है. कई कारणों से जब लेंस पर धब्बे आ जाते हैं और यह धुंधला हो जाता है तो हम साफ नहीं देख पाते. इसे मोतियाबिंद या सफेद मोतिया कहते हैं. नजर धुंधली होने से मोतियाबिंद से पीड़ित लोगों को पढ़ने, नजर का काम करने, रात में गाड़ी चलाने में समस्या आती है. उम्र बढ़ने के साथ आंखों के लेंस में जो प्रोटीन होता है, वह सफेद पड़ने लगता है, जिससे लेस धुंधला हो जाता है.

सर्जरी के बाद क्या करें. (ETV Bharat Gfx)

मोतियाबिंद होने का कारणः डॉ. अरुण कुमार बताया कि डायबिटीज, सूरज के तेज प्रकाश में अधिक रहना, मोतियाबिंद का पारिवारिक इतिहास, आंखों में चोट लगना या सूजन, कोर्टिस्टेरॉइड दवाओं का लंबे समय तक सेवन, अधिक धूम्रपान और शराब पीना भी मोतियाबिंद के विकसित होने का खतरा बढ़ा देते हैं. उन्होंने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) में छपे अध्ययन के अनुसार, खानपान की गलत आदतें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस व रक्त में शुगर को बढ़ा सकती हैं. इस कारण युवाओं की आंखों की उम्र उनकी असल उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है और लेंस के धुंधला पड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है. अस्वस्थ जीवनशैली के कारण कम उम्र में आंखों की समस्याएं बढ़ी है.

कौन सा बेहतर लेंस है. (ETV Bharat Gfx)

डॉ. अरुण ने बताया कि चिकित्सा जगत में नए शोध होते रहते है. मोतियाबिंद के उपचार के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है. जिसमें आंख में धुंधले प्राकृतिक लेंस के स्थान पर नया कृत्रिम लेंस लगाया जाता हैं. इनको इंट्राऑक्यूलर लेस कहते हैं. सर्जरी के बाद मरीज को साफ दिखता है. कई बार पढ़ने या नजर का काम करने के लिए चश्मा पहनने की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में मोतियाबिंद सर्जरी रिस्टरिटिव से रिफ्रैक्टिव सर्जरी में बदल चुकी है. यानी धीरे-धीर चश्मे पर निर्भरता भी समाप्त की जा रही है. कई तरह की सर्जरी चलन में हैं, जिसका चुनाव डॉक्टर जरूरत के अनुसार करते हैं. रोबोटिक या फेमटोसेकंड कैटरेक्ट सर्जरी में लेजर बीम इस्तेमाल करते हैं. इसमें टांके नहीं लगाए जाते. यह दर्द रहित होती हैं. जटिल मामलों व जिनकी पुतलियां छोटी हैं, उनमें जेप्टो कैप्सूलोटॉमी डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जाता है.

कौन सा बेहतर लेंस है. (ETV Bharat Gfx)

कब कराएं सर्जरीः डॉ. अरुण ने बताया कि कच्चे मोतिए को तोड़ना आसान होता है. मोतिया पकने का इंतजार न करें. जैसे ही लक्षण पता चलें सर्जरी करवा लेनी चाहिए. अधिकतर मामलों में दोनों आंखों की सर्जरी एकसाथ नहीं की जाती है. लेकिन नई तकनीकों ने दोनों आंखों की सर्जरी एक साथ करना भी संभव बना दिया है. डॉ. अरुण ने बताया कि मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान लगाए गए चीरे नाजुक होते हैं. ज्यादा झुकने, झटका लगने या भारी वजन उठाने से आंख के अंदर दबाव बढ़ सकता है. जिससे रिकवरी देर से होती है. आंखों में लगाए नए लेस को जमने में समय लगता है, तेज शारीरिक गतिविधि उसे हिला सकती है. रक्तस्राव या सूजन का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए सर्जरी के दो से तीन दिन बिल्कुल भी झुकने या सामान उठाने से परहेज करें.

ऑपरेशन के बाद बरतें ये सावधानीः उन्होंने बताया कि आमतौर पर कृत्रिम लेंस लगने के बाद दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ मामलों में दूसरी सर्जरी या सुधार के अन्य विकल्पों की जरूरत पड़ जाती है. लगातार धुंधला दिखाई दे रहा है. आंख में दर्द, प्रकाश के प्रति असमान्य संवेदनशीलता हो रही है, आंख चौंधिया रही है. सूजन के कारण भारीपन है तो डॉक्टर से मिलें. कुछ मामलों में लेस को निकालकर नया लेस लगाया जाता है. उन्होंने बताया कि आमतौर पर डॉक्टर मरीज की जरूरत और स्थिति के आधार पर इस संबंध में सलाह देते हैं. आधुनिक लेंस से हम कई तरह की जटिलताओं को दूर कर सकते है.

