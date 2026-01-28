ETV Bharat / state

यूपी के हर गांव को जल्द मिलेगा शुद्ध पेयजल; 40 हजार योजनाओं का निर्माण कार्य अंतिम चरण में

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह. ( Photo Credit: ETV Bharat )