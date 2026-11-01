MCD स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल नहीं जा रहे छात्रों का एडमिशन कराने की मिली जिम्मेदारी, मिला ये लक्ष्य
शिक्षा समिति के चेयरमैन योगेश वर्मा ने कहा कि इस अभियान से ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों तक लाने में मदद मिलेगी.
Published : November 1, 2026 at 7:42 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत एमसीडी शिक्षा विभाग ने निगम के सभी स्कूलों के शिक्षकों को कम से कम तीन ऐसे बच्चों का दाखिला कराने की जिम्मेदारी सौंपी है, जो किसी कारणवश अभी तक स्कूल नहीं जा रहे हैं. दिल्ली में इस अभियान के तहत करीब 50 हजार बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. एमसीडी शिक्षा समिति के चेयरमैन योगेश वर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाना निगम की प्राथमिकता है.
उन्होंने बताया कि एमसीडी शिक्षा विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में सभी स्कूल प्रमुखों (एचओएस) को निर्देश दिया गया है. इसके तहत कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके स्कूल का प्रत्येक शिक्षक कम से कम तीन आउट ऑफ स्कूल बच्चों का दाखिला 15 नवंबर, 2026 तक कराएं. इसके लिए शिक्षकों को अपने स्कूल के आसपास के इलाकों और मोहल्लों में जाकर ऐसे बच्चों की पहचान करने और उनके अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है.
उन्होंने कहा कि शिक्षक शनिवार को अपने स्कूल के आसपास के मोहल्लों में जाकर ऐसे बच्चों की तलाश करेंगे और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए उनके परिवारों से बातचीत करेंगे. इस अभियान से ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों तक लाने में मदद मिलेगी. यह पहल बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. सर्कुलर के अनुसार, शिक्षा विभाग ने जोनल डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को अभियान की निगरानी करने और पहले जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों से 22 नवंबर तक स्कूल और शिक्षकवार दाखिला रिकॉर्ड तैयार रखने को कहा गया है. इस अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रिंसिपल और शिक्षकों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन (एपीआर) में भी इसका उल्लेख किया जाएगा.
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अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए 23 नवंबर, 2026 को शिक्षा निदेशक कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें सभी संबंधित अधिकारियों को दाखिले से जुड़े अपडेटेड रिकॉर्ड के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं. एमसीडी का यह अभियान उन बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो आर्थिक, सामाजिक या अन्य कारणों से स्कूलों से दूर रह गए हैं. बता दें की दिल्ली में 1500 स्कूल है. जिसमें 6 लाख 20 हजार बच्चें पढ़ते है. इन स्कूलों में 22 हजार से ज्यादा टीचर हैं.
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