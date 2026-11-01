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MCD स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल नहीं जा रहे छात्रों का एडमिशन कराने की मिली जिम्मेदारी, मिला ये लक्ष्य

MCD स्कूलों के टीजरों को स्कूल नहीं जा रहे छात्रों का एडमिशन कराने की मिली जिम्मेदारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत एमसीडी शिक्षा विभाग ने निगम के सभी स्कूलों के शिक्षकों को कम से कम तीन ऐसे बच्चों का दाखिला कराने की जिम्मेदारी सौंपी है, जो किसी कारणवश अभी तक स्कूल नहीं जा रहे हैं. दिल्ली में इस अभियान के तहत करीब 50 हजार बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. एमसीडी शिक्षा समिति के चेयरमैन योगेश वर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाना निगम की प्राथमिकता है.

उन्होंने बताया कि एमसीडी शिक्षा विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में सभी स्कूल प्रमुखों (एचओएस) को निर्देश दिया गया है. इसके तहत कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके स्कूल का प्रत्येक शिक्षक कम से कम तीन आउट ऑफ स्कूल बच्चों का दाखिला 15 नवंबर, 2026 तक कराएं. इसके लिए शिक्षकों को अपने स्कूल के आसपास के इलाकों और मोहल्लों में जाकर ऐसे बच्चों की पहचान करने और उनके अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है.