थाली में मिलावट: भरतपुर में दो साल में हर छठा सैंपल फेल, मिलावटखोरों पर पेनल्टी

भरतपुर: जिले में लोगों की थाली तक पहुंच रहे खाद्य पदार्थों की सच्चाई चौंकाने वाली है. पिछले दो साल में खाद्य विभाग ने 912 खाद्य नमूनों की जांच की. इनमें 163 नमूने फेल पाए गए यानी हर छह में से एक नमूना मिलावटी या मानक से कम गुणवत्ता का निकला. इन मामलों में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 लाख 46 हजार रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, जबकि कई मामले अभी अदालतों में विचाराधीन हैं.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच जिले में कुल 912 खाद्य नमूने लिए गए. जांच रिपोर्ट आने पर इनमें से 163 नमूने फेल पाए गए. इन नमूनों में मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं थे. विभाग ने कार्रवाई करते हुए 150 मामलों का चालान एडीएम कोर्ट और 13 मामलों का चालान सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत किया. जिन मामलों का निस्तारण हो चुका है. उनमें मिलावटखोरों पर 27 लाख 46 हजार रुपए से अधिक की पेनल्टी लगाई जा चुकी है. बाकी मामलों में अदालतों में सुनवाई जारी है.

डीएसओ शर्मा बोले... (ETV Bharat Bharatpur)

डीएसओ महेश कुमार शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान जिन खाद्य पदार्थों के नमूने सबसे अधिक लिए गए. उनमें रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें शामिल हैं. कई मामलों में खाद्य पदार्थों में असुरक्षित रंग (अनसेफ कलर) या अन्य प्रकार की मिलावट पाई जाती है. खासकर मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों में कृत्रिम रंग मिलाने के मामले सामने आते हैं.

