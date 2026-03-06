थाली में मिलावट: भरतपुर में दो साल में हर छठा सैंपल फेल, मिलावटखोरों पर पेनल्टी
खाद्य विभाग ने 912 खाद्य नमूनों की जांच की, इनमें से 163 नमूने फेल पाए गए. ये मिलावटी या मानक से कम गुणवत्ता के निकले.
Published : March 6, 2026 at 2:22 PM IST
भरतपुर: जिले में लोगों की थाली तक पहुंच रहे खाद्य पदार्थों की सच्चाई चौंकाने वाली है. पिछले दो साल में खाद्य विभाग ने 912 खाद्य नमूनों की जांच की. इनमें 163 नमूने फेल पाए गए यानी हर छह में से एक नमूना मिलावटी या मानक से कम गुणवत्ता का निकला. इन मामलों में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 लाख 46 हजार रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, जबकि कई मामले अभी अदालतों में विचाराधीन हैं.
खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच जिले में कुल 912 खाद्य नमूने लिए गए. जांच रिपोर्ट आने पर इनमें से 163 नमूने फेल पाए गए. इन नमूनों में मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं थे. विभाग ने कार्रवाई करते हुए 150 मामलों का चालान एडीएम कोर्ट और 13 मामलों का चालान सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत किया. जिन मामलों का निस्तारण हो चुका है. उनमें मिलावटखोरों पर 27 लाख 46 हजार रुपए से अधिक की पेनल्टी लगाई जा चुकी है. बाकी मामलों में अदालतों में सुनवाई जारी है.
पढ़ें:कार से पकड़ा 180 किलो सिंथेटिक पनीर, जिसे खैरथल-तिजारा में 170 रुपए प्रति किलो बेचना था
डीएसओ महेश कुमार शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान जिन खाद्य पदार्थों के नमूने सबसे अधिक लिए गए. उनमें रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें शामिल हैं. कई मामलों में खाद्य पदार्थों में असुरक्षित रंग (अनसेफ कलर) या अन्य प्रकार की मिलावट पाई जाती है. खासकर मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों में कृत्रिम रंग मिलाने के मामले सामने आते हैं.
इनमें मुख्य रूप से मिलावट
- दूध
- मावा और मावे से बनी मिठाइयां
- अन्य मिठाइयां
- मसाले
- खाद्य तेल
- बेकरी उत्पाद
- सॉस और अन्य पैक्ड खाद्य पदार्थ
सेहत के लिए बड़ा खतरा: आरबीएम अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉ. विवेक भारद्वाज ने बताया कि मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. ऐसे खाद्य पदार्थों में मौजूद रसायन शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करते हैं. उन्होंने बताया कि लंबे समय तक मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से लिवर, किडनी और पेट पर बुरा असर पड़ सकता है. कई मामलों में पाचन संबंधी समस्याएं, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आती हैं.
पढ़ें:मिलावट पर बड़ी कार्रवाई: 300 किलो मिलावटी पनीर करवाया नष्ट, रेस्टोरेंट में हानिकारक खाद्य तेल ले रहे थे काम
उपभोक्ता भी बरतें सावधानी: डीएसओ महेश कुमार शर्मा ने आमजन से खाद्य पदार्थ खरीदते समय सतर्क रहने की अपील की. सबसे जरूरी है कि लोग भरोसेमंद और जानी-पहचानी दुकानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें. पैक्ड फूड खरीदते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए-
- पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देखें
- पैकेट पर एफएसएसएआई (FSSAI) का लोगो होना चाहिए
- उत्पाद बनाने वाली कंपनी का पूरा पता दर्ज होना चाहिए
- संभव हो तो खरीदारी करते समय बिल जरूर लें
- बिल होने से किसी प्रकार की शिकायत या जांच की स्थिति में कार्रवाई करना आसान हो जाता है
- घर पर भी कर सकते हैं मिलावट की जांच
घर पर करें जांच
मावा: अगर मावा में मिलावट का संदेह हो तो उसमें टिंचर आयोडीन की दो बूंद डालें. यदि उसमें स्टार्च या अन्य मिलावट होगी तो रंग नीला या काला हो जाएगा
मसाले: मिर्च या हल्दी पाउडर को पानी में डालने पर अगर उसमें कृत्रिम रंग मिला होगा तो रंग पानी में अलग दिखाई देने लगेगा
फैक्ट फाइल
- कुल नमूने लिए: 912
- फेल नमूने: 163
- एडीएम कोर्ट में चालान: 150
- सीजेएम कोर्ट में चालान: 13
- वसूली पेनल्टी: 27.46 लाख रुपए
पढ़ें:जयपुर में चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 550 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा